Un Error muy Grande Poner a Maribel en la Secretaría de Educación: Mercado

“No Tenía el Perfil; fue una Cuota de Partido”

Por Miguel Alvarado Valle

Gema Mercado Sánchez, exsecretaria de Educación Pública del estado, afi rmó que la decisión de haber puesto a Maribel Villalpando Haro al frente de la Secretaría de Educación al inicio de la actual administración fue una cuota de partido “Fue una decisión como esa que toman los partidos políticos, que desafortunadamente son cuotas y pagan con las dependencias o con empleos el activismo político… Me parece que es muy inadecuado, no es bueno porque el gobierno debe de estar dirigido por la gente más capaz”, enfatizó.

Destacó que durante los dos primeros años en los que Maribel estuvo al frente de la Secretaría, “estuvo muy desatendida, muy descuidada en su atención, le dejaron la conducción a gente inadecuada”, puntualizó.

En este sentido, destacó que la ciudadanía debe reclamar a los partidos políticos que no entreguen el gobierno a actores que no tengan el perfi l adecuado, ya que afecta a la sociedad.

Por tal motivo, califi có como afortunado el reciente nombramiento de María del Carmen Salinas Flores como nueva titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), ya que conoce su trayectoria como buena gestora, “este nombramiento le pone cabeza a la institución”.

“Celebró la llegada de Mari Carmen es una buena gestora, tiene buenos contactos y no va a envenenar el ambiente ni lo va a encizañar, creo que va a procurar que haya paz y que haya trabajo”.

Señaló que el sistema educativo siempre ha sido muy complejo, puesto que es la dependencia más grande del estado que requiere ser manejada por profesionistas y especialistas, ya que cuenta con 46 mil trabajadores, además es “compleja porque está muy politizada”.

Por otro lado, enfatizó que el gobierno a veces ayuda y otras estorba, por lo que destacó que otro tema que hace falta atender es la inseguridad “tenemos que estar en paz y tranquilos, para poder tener esas iniciativas de construir, hacer negocios y progresar”.

Finalmente Gema Mercado indicó que las administraciones son pasajeras y la historia está llena de gobiernos que hacen algunas cosas atinadas y luego hay momentos difíciles y oscuros como cuando se entregan las dependencias a los activistas políticos y servidores de la nación, “es muy inadecuado porque no son del sector, no lo conocen y por lo tanto no lo atienden”.