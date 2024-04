Mi Jardín de Flores

El Miedo de David a Roberto Luévano

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Celebro la llegada de Mari Carmen es una buena gestora, tiene buenos contactos y no va a envenenar el ambiente ni lo va a encizañar, creo que va a procurar que haya paz y que haya trabajo: Gema Mercado Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 12 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Tamaño del Miedo que David Monreal le Tiene a Roberto Luévano

DE GRAN tamaño es el miedo que le tienen a don Roberto Luévano Ruiz: inventarle irregularidades cuando fue secretario de Desarrollo Social (SEDESO), para inhabilitarlo y quitarlo de candidato, es porque don David Monreal tiene miedo de que don Roberto gane la presidencia municipal de Guadalupe, como bien lo dice don Faustino Adame Ortiz, uno de los dirigentes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

-¡AY, NO, ese ‘Haragán’ le está haciendo mucho daño a la democracia! -truena doña Petra-, aunque no creo que tenga éxito, porque esa es mala leche y nadie se la va a tragar, menos las autoridades electorales, lo único que están haciendo es victimizarlo y acercarle más votos-.

-QUE NO le hagan al ensarapado, esa alcaldía está perdida desde que David protegió al entonces alcalde Julio César Chávez Padilla y a su esposa María de Jesús Saldivar Gamboa ‘Susy’, por el cobarde asesinato del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego; a los guadalupenses no les gustó esa descarada protección, además de que María de Jesús no era bien vista porque veía a la gente como Dios a los conejos: chiquitos y orejones, desde entonces ya se veía como la siguiente primera dama, porque él era el delfín de David para sucederlo en la gubernatura-.

-SI DON David no quiere que se pierda la alcaldía de Guadalupe, pues es fácil…

-¿FÁCIL, madre Teresa?-.

-SI, FÁCIL: que ponga a un candidato mejor que su tocayo, don Roberto-.

-NO LO tiene, y el Roberto goza de buena imagen, la gente lo ve bien y está haciendo muy buena campaña, él dice que el segundo piso del bulevar Metropolitano es una obra que no se necesita, además de que es muy costosa: más de tres mil 652 millones de pesos.

“EL ROBERTO dice, que con un poquito que le den a Guadalupe, digamos unos 50 millones de pesos, podría comprar 20 mil luminarias, para garantizar un servicio efi ciente de alumbrado público y así brindar más seguridad a los guadapenses, principalmente a las mujeres.

“QUE CON 17 millones y medio de pesos más, iluminaría las principales avenidas, además de que con otra cantidad, no dijo cuánto, podría pavimentar o rehabilitar 850 kilómetros de concreto hidráulico de siete metros de ancho por 15 centímetros de espesor, en la colonia Tierra y Libertad, pues es en esa colonia donde hay muchos baches.

“ÉL SE comprometió con la gente de esa populosa colonia, pero además les dijo que regularizaría las viviendas, para darles certera jurídica a las familias de esa y otra colonia, entonces la gente de Guadalupe, en su mayoría, está con el Roberto Luévano, porque, además, el sustituto del asesino Julio César, el José Saldivar Alcalde, quien busca reelegirse, no le ha cumplido a la gente, así es que en Guadalupe dan por hecho de que el Roberto Luévano será su próximo presidente municipal.

“TODA la culpa la tiene ‘El Haragán’, la mesa ya estaba servida para la 4T, pero por su ineptitud, soberbia y el hacerle al Augusto Pinochet, la gente lo repudia, además de que el ‘Niño Caguengue’, que puso en la Secretaría General de Gobierno, el Rodrigo Reyes Mugüerza, es igualito al Gustavo Díaz Ordaz: represor y ojete, por eso le dicen ‘Gustavito’, entonces con ese par de fascistas al frente del gobierno, Zacatecas está peor que nunca, ni el ‘RaTello’ se atrevió a tanto”.

El Señalamiento de Gema Mercado

LO QUE son las cosas, ayer les comenté que la exsecretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, fue corrida por el David, cuando se convenció que no tenía remedio, que era una inútil en ese cargo y se deshizo de ella mandándola de candidata.

“TAMBIÉN comenté que su sucesora, la María del Carmen Salinas Flores, encontró la institución hecha un desastre, como ella lo dijo, ‘con muchos pendientes y hasta con deudas a proveedores’.

“BUENO, pues déjenme decirles que aquí su amiga Petra del Parral, no estaba equivocada, hoy la Gema Mercado Sánchez, exsecretaria de Educación, en el sexenio del ‘RaTello’, me da la razón al decir, en entrevista con nuestro compañero Miguel Alvarado Valle, que el David ‘cometió un error muy grande al imponer a Maribel en la Secretaría de Educación, porque no tenía el perfi l; fue una cuota se partido’.

“USTEDES saben que la Gema no es santa de mi devoción, ni yo de ella, pero en eso sí coincidimos; además de que en su tiempo yo comenté que había renunciado a la Secretaría de Educación, porque ‘El Ra- Tello’, había metido las manos al cajón y que ella tuvo temor de salir involucrada; por eso, en cuanto se anunció el triunfo de la elección a la Presidencia de México, de ‘mi cabecita de algodón’, la Gema renunció al cargo de Secretaria de Educación del Estado.

“DESDE entonces no supe nada de ella hasta hoy viernes, en que coincide conmigo en que la Maribel fue otro de los grandes errores de ‘El Haragán’, y la de la María del Carmen Salinas, un acierto; lo malo es que la Maribel le dejó un chiquero y no va a ser fácil limpiarlo por tanta porquería”.

-PUES yo también deseo que a doña María del Carmen le vaya bien, que don Ricardo Monreal no se haya equivocado otra vez, Zacatecas no tiene por qué continuar siendo utilizado como conejillo de Indias, porque si bien la profesionista fue directora de Planeación Educativa e Institucional en la Universidad Politécnica de Zacatecas entre 2010 y 2014, y docente de la Escuela de Trabajo Social entre 2015 y 2017, además de directora de Control Interno y Ética Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública entre 2017 y 2018, y titular del área de Finanzas del Senado de la República, don David en los últimos años no ha sido nada certero-.

-NO ECHE la sal, madre Teresa-.

-POR SUPUESTO que no, es un simple comentario, ahí tienen ustedes al joven Rodrigo Reyes Mugüerza, capaz de golpear y encarcelar mujeres, por el sólo hecho de quedar bien con el señor gobernador-.

-ERA ESO o la chamba-.

-¿A POCO usted actuaria así por el interés de no perder su trabajo?-.

-NO, pues no, siendo así yo no esperaría a que me corrieras, en ese mismo instante presentaba mi renuncia: si algo aprendí de mi padre, fue respetar y querer a las mujeres-.

-AHÍ SÍ, amor con amor se paga, por eso tiene usted muchas admiradoras-.

Continúan las Privaciones Ilegales de la Libertad

“SI BIEN ayer jueves no se cometió asesinato alguno en la entidad, los secuestros o privaciones ilegales de la libertad, como también los llaman, siguen en aumento; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de:

ELSANDRO LEAÑOS MURILLO de 38 años, quien fue privado ilegalmente de la libertad ayer 11 de abril en Zacatecas, Zacatecas, la meritita capital del estado.

LA DE JOSÉ LUIS ESPARZA RODRÍ- GUEZ, de 51 años fue privado ilegalmente de la libertad el pasado 10 de abril de 2024, en Fresnillo Zacatecas.

Y TAMBIÉN la de su hijo LEONARDO ESPARZA ALVARADO de 29 años, privado ilegalmente de la libertad en el mismo lugar y a la misma hora; desde entonces no se sabe nada de ellos.

-¡CRISTO del Santo Entierro, doble pena, pobres de su madre, esposa y demás. familiares; no sin integrantes del gobierno, porque entonces sí se hubieran movilizado las policías de los tres niveles de gobierno, soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y hasta los helicópteros-.

-SÍ, LOS zacatecanos de a pie, somos ciudadanos de quinta categoría-.

Sin Miedo de ser Encarcelados

-EL FERNANDO Galván Martínez, aguerrido líder de productores de frijol y decenas de campesinos, vencieron el temor de ser golpeados y encarcelados por el desgobierno de ‘El Haragán’ y continúan manifestándose por la falta de apoyos para sembrar la leguminosa: ‘Ya necesitamos la semilla y el diésel, somos 120 mil productores y estamos preocupados porque ya está cerca la temporada de siembra y de semilla no no han entregado nada, tampoco gota de diesel’, protestan, pero nadie los escucha-.

-SU NECESIDAD es más fuerte que el miedo, manifestarse en estos tiempos de ‘El Haragán’ y de ‘Gustavito’, es muy peligroso; y si no que lo digan las apaleadas y encarceladas feministas y periodistas del 8M, y los líderes dd la CTM que terminaron tras las rejas.

“ENTONCES sí hay que aplaudirles su osadía, a la mejor un día de estos también a nosotros nos toca represión y salir a las calles para defender la libertad de expresión-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.