* ¿Qué Pasó con Nancy García y sus Demandas?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Este Congreso cumplió con la obligación de desaforar (al alcalde Julio César Chávez Padilla) y ustedes no han cumplido con la obligación de detenerlo. Detuvieron a Lozoya en España. pero no han podido encontrar y detener a este sujeto. ¿De qué privilegios goza? ¿Quién lo protege? Mientras no atrape a este sujeto, su fiscalía no va a tener credibilidad’: Enrique Laviada Cirerol, dirigiéndose al fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya.