“Sólo 20% Aumentaron las Ventas en Vacaciones de Semana Santa”

Este Gobierno no Promueve el Turismo: Baltazar Inchaurregui

*“La Percepción de Inseguridad Persiste y Aleja Inversiones”

Por Nallely de León Montellano

José Baltazar Inchaurregui, comerciante zacatecano comentó a Página 24 Zacatecas que, la temporada de Semana Santa no dejó las ganancias esperadas, es decir, el repunte fue únicamente de 20% arriba de lo que vende en la actualidad.

Por lo anterior, subrayó que el mandatario estatal David Monreal Ávila, así como funcionarios con responsabilidades turísticas y económicas no están realizando su trabajo como debiera, por lo que hizo una exigencia para que revisen las acciones implementadas y los resultados de las mismas ya que, dijo, son nulos.

“Yo no sé qué está haciendo el gobierno, porque el turismo no viene a Zacatecas y qué se puede hacer porque nosotros nos preparamos para las ventas, pero no se dio la situación”, cuestionó.

El comerciante también lamentó, que la inseguridad y la percepción de seguridad, continúa y es factor de falta de empleos, turismo y economía en general. De igual manera, dijo que en los últimos dos años y medio ha escuchado comentarios negativos del actual gobierno estatal, y personalmente, dijo que al igual que gran parte de la ciudadanía no confía en el gobierno.

“Me puede mucho que nuestras autoridades no hagan nada por mejorar la situación que se está viviendo, es cuestión de voluntad sobre todo del gobernador, tiene qué ver que mejore esta situación”, reclamó el comerciante.

Por ello, dijo que hay una gran desesperación entre la población, ya que no cuentan con atención directa del mandatario estatal.

Dijo que, en caso de ser posible, votaría a favor de la revocación de mandato de David Monreal Ávila; agregó que debe priorizar invertir en problemáticas de interés para la ciudadanía, como ejemplo dijo que la obra del segundo piso no debería realizarse en este momento.

“El gobernador no se ha fijado que en Zacatecas estamos carentes de agua potable, personalmente veo con tristeza que el gobernador no hace nada al respecto, por eso yo sí participaría en la revocación de mandato”, finalizó.