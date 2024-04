Mi Jardín de Flores

Un Infierno Llamado Jerez

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy inicia la nueva gobernanza en Zacateca, mi único anhelo, mi único sueño es ser el mejor gobernador que haya tenido el estado’: David Monreal Ávila, 12 de septiembre de 2021.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 14 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Jerez, Sangre y Miel a la vez, Convertido en un Infierno

“LOS DESPERTÓ la balacera y ya no pidieron dormir: cientos de vecinos del fraccionamiento El Molino, en la cabecera municipal de Jerez, vivieron una pesadilla la madrugada de ayer sábado al escuchar los fuertísimos estruendos de los balazos, por lo que varias familias se tiraron al piso, para evitar alguna bala perdida.

“FUE UN chirriar de llantas escandaloso, y los estruendos de las arnas de grueso calibre, a eso de las 3:00 de la mañana, pusieron los pelos de punta a los más valientes, por lo que el teléfono 911 del Sistema de Seguridad, no dejó de sonar insistentemente.

“ESTE sábado 13 de abril de 2024, será recordado por los habitantes del fraccionamiento El Molino, como el día en que Jerez de García Salinas se convirtió en un auténtico infierno, de, que nadie podía salir.

“A LA luz del día vino el recuento de los daños y el levantamiento de los cadáveres: tres narcos, del ‘Cartel de Sinaloa’, fueron trasladados a la morgue de la capital del estado en, dicen, calidad de ‘no identificados’, para la práctica de la necropsia de ley.

“MIENTRAS que los tres uniformados heridos están siendo atendidos en el Hospital General; afortunadamente, los valientes policías se recuperan satisfactoriamente; además hay otra buena noticia: dos narcos fueron detenidos, y otros dos resultaron heridos, así es que les van a sacar mucha información, que servirá para continuar con la poda, pues horas más tarde, en la capital del estado, la policía capturó a cinco narcos con más de 230 kilos de mariguana, 200 dosis de metanfetaminas, y cartuchos.

-LO QUE se me hace un tanto extraño, don Roberto, es que cuando no matan o detienen a los del Cártel de Sinaloa, lo hacen con los de las cuatro letras (CJNG), pero a los del Noreste no les tocan ni un pelo-.

-SÍ, ES extraño, pero no olvidemos que los de ese cártel se dicen “amigos del gobernador”; tampoco hay que olvidar que nunca detienen infraganti a los narcosicarios, y no solamente sucede en el gobierno de David, sino que con Alex, su antecesor: por algo a de ser-.

Desaparición Forzada y Privación Ilegal de la Libertad

-¿CUÁNTAS personas desaparecidas y privadas de su libertad, son llevados a otros estados para engrosar las filas de los cárteles de la droga?

-YO CREO que la mayoría, don Roberto; y tod@s son utilizad@s como carne de cañón, como tal vez sucedió con los que ayer sábado por la mañana mataron en Jerez-,

-TODOS los malditos días los narcos se llevan gente, ¿como le hacen para tanta impunidad?, es obvio que corrompiendo a autoridades, de otro modo

-TODOS LOS malditos días se llevan a dos, tres: hoy domingo, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: ABRIL ZARAHÍ ÁLVAREZ GAMBOA de 11 años de edad, desaparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 11 de abril del presente año y, JORGE ANTONIO RAMÍREZ GÓ- MEZ de 21 años, privado ilegalmente de la libertad el 10 de abril del presente año en Fresnillo, Zacatecas-.

“NUESTRO estado ocupa los primeros lugares en este rubro de secuestros, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas, con el agravante de que la gran mayoría de los casos nunca más se vuelve a saber de ellos, pareciera que se los tragó la tierra”.

-ES QUE a este chinche gobierno le vale Wilson las desapariciones, sólo cuando son gente que le interesa le echan ganas y los encuentran porque los encuentran, menos no; ejemplos son muchos, dos de ellos son los policías ministeriales que hace unos días secuestraron y, por la presión que hicieron las fuerzas del orden, los dejaron en libertad-.

SÓLO 20% Aumentaron las Ventas en Semana Santa

-¡VÁLGAME Dios!, si los comerciantes, como don José Baltazar Inchaurregui, del Centro Histórico de la capital del estado se quejan porque a pesar de la fuerte inversión que hicieron para surtir sus negocios, las ventas en las pasadas vacaciones de Semana Santa, apenas lograron aumentar sus ventas un 20%, ¿se imaginan cómo les fue a los negocios de la periferia?, pobres.

-ES COMO dice la Xóchitl, madre Teresa, el gobierno del David ‘está re’güey’ para promocionar el estado, esas son fechas que se deben de aprovechar y lanzar publicidad en el resto del país, tenemos la ciudad más bonita de México, pero necesitamos promocionarla, vean a Aguascalientes cómo le hacen publicidad a su Feria Nacional de San Marcos-.

-Y LOS eventos que tiene: el mejor serial taurino del continente, el palenque con sus peleas de gallos, rifas de centenarios de oro y artistas de renombre; el Foro de las Estrellas con cantantes y grupos famosos gratis; su Casino con sus chorros de dinero, su enorme, fresco y bello Jardín de San Marcos; su exposición Industrial, agrícola y ganadera, su fl amante Lienzo Charro, sus eventos culturales de primera, y totalmente gratis en su mayoría.

“SÓLO el año pasado más de nueve millones de personas visitaron la Feria en sus tres semanas de duración”.

-PERO allá le meten dinero a la propaganda, la promocionan mucho, cómo los eventos son buenos y muchos de ellos gratis, aquello se abarrota; en cambio aquí, cuando comenzaron a traer artistas de renombre, a la Cristina le salió lo ‘RaTella’: primero dijo que los boletos se entregarían gratis, pero luego le ganó la ambición y los vendió quesque para benefi cio del DIF Estatal, pero todos sabemos que entró ‘manotas’-.

-ESO SÍ, ¿no Benjamín se clavó en un año 60 mIllones 100 mil pesos, como lo denunció en su momento Humbelina Elizabeth Loera López, secretaria de la Función Pública?-.

“EL GOBIERNO del ‘Pinocho de Bernárdez’ fue un nido de ratas”.

-PERO este ‘desgobierno’ no canta mal las rancheras, porque es cómplice por omisión, hasta asesinos protege; y eso que ‘El Haragán’, prometió sería el mejor gobernador de la historia de Zacatecas-.

-MMM… si ni siquiera se levanta temprano-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

