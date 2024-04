Tenemos un Gobernador Mediocre, Indolente e Irresponsable: Enríquez

“Sólo se Preocupa por las Campañas, no Atiende a la Ciudadanía”

Por Miguel Alvarado Valle

David Javier Enríquez Félix, miembro del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), criticó al gobernador David Monreal Ávila, señalando su mediocridad y falta de preocupación por el bienestar del estado, calificándolo como indolente e irresponsable.

En sus palabras, señaló a Página 24 Zacatecas que “tenemos un gobierno muy mediocre ya que en vez de que le preocupe Zacatecas, está preocupado por las campañas”.

“Los diputados locales están preocupados por su bono de salida, cuánto se van a llevar, y los que no tienen campaña están preocupados por dónde se van a llevar… Lamentablemente, a la gente le vale”.

Enfatizo que este gobierno carece de técnicos calificados para desempeñar su trabajo, “estoy convencido porque se evidencia en los hechos que el gobierno actual no tiene la preocupación de atender las necesidades de la ciudadanía”.

En este sentido, afirmó que para ocupar algún puesto en el gobierno es necesario que lo atiendan personas calificadas y competentes para llevarlo a cabo.

En el caso de la educación, indicó que en lo que va del sexenio no ha habido una gestión adecuada para manejar la educación en Zacatecas, “no responden a los maestros, además no piensan en las necesidades de estos”.

“Me pregunto si David o su equipo revisan los indicadores, porque si quieren resolver los problemas de Zacatecas, tienen que partir del estado actual… Al observar los indicadores, se puede diseñar un plan de trabajo para revertir el abandono… El gobernador es indolente”.

En cuanto al tema del campo, enfatizó que está muy abandonado: no hay producción, no hay agua, no hay trabajo, la gente no tiene qué comer y no hay una visión clara para mejorar Zacatecas, por lo cual los campesinos optan por irse del estado o involucrarse en la delincuencia organizada.

“No conozco al nuevo titular de la Secretaría del Campo, desconozco totalmente su trayectoria, lo he buscado por todas partes y no lo encuentro” por otro lado dijo “No me parecen adecuadas las propuestas del señor gobernador; creo que ni siquiera tiene un diagnóstico objetivo de lo que necesita Zacatecas”.

Finalmente, Enríquez Félix criticó la asignación de recursos gubernamentales, señalando la construcción del segundo piso vial en el bulevar como un ejemplo de prioridades mal establecidas, ya que en su opinión, estos recursos deberían destinarse a atender problemas más urgentes como las carreteras destrozadas o el apoyo al sector agrícola.