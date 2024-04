Los Estados Vecinos, Progresan, Menos Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tenemos un gobierno muy mediocre ya que en vez de que le preocupe Zacatecas, está preocupado por las campañas; el campo está muy abandonado: no hay producción, no hay agua, no hay trabajo, la gente no tiene qué comer y no hay una visión clara para mejorar Zacatecas, por lo cual los campesinos optan por irse del estado o involucrarse en la delincuencia organizada’: David Javier Enríquez Félix.