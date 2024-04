La Familia Monreal le ha Quedado a Deber Mucho a Zacatecas: Arteaga

“Roba, Miente y Traiciona”

Por Miguel Alvarado Valle

El coordinador del PRD en la capital, Ezequiel Arteaga Leandro, señaló a Página 24 que el movimiento de la Cuarta Transformación en la entidad no ha cumplido con las expectativas de los zacatecanos, “la familia Monreal le ha quedado a deber mucho a Zacatecas”.

“Desde que empezaron con el movimiento prometieron mucho y sobre todo con su discurso que traían de no robar, no mentir y no traicionar”, sin embargo “se convirtieron en lo que juraron destruir”.

Indicó que desde el surgimiento de la Cuarta Transformación en Zacatecas ha sido un fraude, ya que muchos de los fundadores del movimiento no están afiliados a Morena en la actualidad. En este sentido, destacó que esto ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de los zacatecanos y a una falta de cumplimiento de las promesas de cambio.

En cuanto al gobierno actual de Zacatecas, Arteaga criticó la falta de liderazgo y coordinación entre los funcionarios, señalando que aunque algunos servidores públicos son competentes, la mayoría han fallado en sus responsabilidades.

Destacó la importancia de tener una cabeza visible y efectiva en cualquier proyecto gubernamental, pero lamenta la ausencia de liderazgo en el gobierno actual de Zacatecas, “no hay cabeza, no hay gobernabilidad, no hay un orden jerárquico de los funcionarios de gobierno y no hay una coordinación entre ellos”.

En cuanto a los desafíos más urgentes que enfrenta Zacatecas, mencionó que, en primer lugar, está la inseguridad, además destacó el abandono del campo zacatecano y la falta de recursos hidráulicos como problemas que impactan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

Arteaga Leandro, enfatizó la necesidad de abordar estos problemas de manera integral, ya que la falta de seguridad y recursos básicos afecta negativamente el turismo, el desarrollo económico y el bienestar general de Zacatecas.

Para concluir, hizo un llamado a la reflexión y la acción por parte de los zacatecanos para que no caigan en las mismas trampas electorales y puedan enfrentar los desafíos actuales y buscar un verdadero cambio en el estado.