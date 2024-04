Zacatecas no Tiene Gobernador, Lamenta la Legisladora De Ávila

“David Monreal Debe Asumir su Cargo”

Por Nallely de León Montellano

“La tendencia hacia la creencia de este gobierno es siempre hacia abajo porque de entrada no tenemos un gobernador, entonces no podemos esperar buenos resultados”, lamentó María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, diputada local independiente.

Al respecto, lamentó que David Monreal Ávila, no muestra interés y compromiso por sacar adelante los temas de importancia para Zacatecas, por lo que advirtió que, de seguir así “nunca vamos a salir del hoyo en que se encuentra Zacatecas”.

Por lo anterior, reiteró el llamado a David Monreal, para que “se asuma como gobernador y sacar adelante a Zacatecas de esta condición de abandono en la que se encuentra, pero lo dudo”.

Reconoció que la notoria ausencia del gobernador se debe a la veda electoral, sin embargo, dijo, las y los funcionarios de su gabinete tampoco están haciendo lo propio respaldando sus funciones.

Con base en lo anterior, la legisladora aseguró que Monreal Ávila no tiene interés en gobernar a Zacatecas, ya que no existe cercanía con la sociedad ni a la posibilidad de hacerle frente a los problemas que enfrenta la entidad. Por otro lado, argumentó que hasta el momento no ha recibido ‘llamados de atención’ por las reiteradas críticas que le ha hecho al gobierno; además señaló que ‘no tienen cara’ para hacerlo.

“Si estuvieran dando respuesta realmente a los zacatecanos, y estuvieran tratando de hacer visible esa transformación que dicen que quieren, hasta yo me callo, no hay manera de ir en contra de lo que a Zacatecas le conviene”.

Lo cierto, dijo, no hace nada ni bueno ni malo, por lo que advirtió que durante los meses que le restan como legisladora continuará evidenciando lo bueno y las buenas o malas acciones que implemente el gobierno del estado.