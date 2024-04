Mi Jardín de Flores

El Narco Cobra y con Altos Intereses

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el Municipio de Guadalupe, dieron de alta a 80 personas para trabajar en las campañas’: Priscila Benítez Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 18 de abril de 2024.

¿Y Ahora, qué de la “Nueva Política”?

¡DIOS DE MI vida, esto es sorprendente!, ¿cómo es posible que un político de Movimiento Ciudadano (MC), que alardea va a acabar con ‘la vieja política’, tenga en sus fi las a un individuo miembro distinguido de un cártel de los malos organizados, como el joven Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, candidato a la presidencia municipal de Apulco, Zacatecas, por el partido MC, franquicia de don Dante Delgado Rannauro?

-UYYY… madre Teresa, la narco política en Zacatecas ya nos alcanzó desde hace mucho tiempo-.

-SÍ DOÑA Petra, esto no es novedad -toma la palabra don Roberto-, ‘vergüenza no es robar, sino que te cachen robando’, decían anteriormente, y esto ahora aplica tanto al narco político Mauro Yuriel Jáuregui, como al partido de los ‘fosfo, fosfo’, pues si presume su ‘Nueva Política’, debe de reservarse el derecho de admisión y no admitir a gente de esa calaña, más vale calidad que cantidad-.

-COINCIDO con usted, don Roberto, cuando era candidato a gobernador de Jalisco, todo mundo sabía que don Aristóteles Sandoval Díaz tenía nexos con los malos organizados, sin embargo el PRI lo sostuvo y, con una dispendiosa campaña y un acuerdo con el anterior gobernador, don Emilio González Márquez de darle impunidad a cambio de facilitarle su triunfo en las urnas, don Aristóteles llegó a la Casa Jalisco, y los malos organizados convirtieron a Jalisco en un infi erno: llegó a ocupar el primer lugar en criminalidad.

“SE IGNORA por qué los malos organizados se enemistaron con el señor gobernador pero, cuando don Aristóteles dejó de serlo, lo asesinaron a balazos en un restaurante bar de Puerto Vallarta, Jalisco.

“POR ESO el Santo Papa recomienda que ‘no acercarnos al diablo, ni hablar con él: es un derrotado’, pero peligroso, porque seduce y, como un perro rabioso y encadenado, muerde si le haces una caricia’.

“EN LAS redes sociales circulan fotos de dos de las personas que ultimaron por la espalda al exgobernador de Jalisco, aquel diciembre de 2020, pero a pesar de estar identifi cados no han dado con ellos”.

-A ESOS YA se los escabecharon, madre Teresa, el asesinato del exgobernador de Jalisco quedará por siempre impune, ese es el precio de andar dialogando con el diablo-.

-DON DAVID ya debe de actuar y demostrar que él es más inteligente que sus admirados malos organizados, el pueblo de Zacatecas merece vivir seguro, en paz y confi ado en que regresará vivo a casa y que nadie allanará su hogar para matarlo a balazos.

-OJALÁ, madre Teresa, ojalá y el David reaccione, porque la narcopolítica ya asomó la cabecita, y es naranja, como también puede ser azul, tricolor, verde, amarillo y hasta guinda. ¡Cuidado!

5 Ejecutados 5

“OTRO ‘¡Cuidado!’ más; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa de un enfrentamiento entre narcos y policía municipal de Jerez, que dejó un saldo de tres heridos: el director y un elemento elemento fueron hospitalizados y el tercero, afortunadamente, sólo recibió un rozón, por lo que no ameritó la hospitalización.

“NUESTRO compañero Margarito nos informa que el enfrentamiento ocurrió a eso de la 1:00 de la mañana de ayer miércoles, y que los uniformados pidieron refuerzos, pues estaban perdiendo la batalla y allá fueron los estatales, pero los narcos ya habían pelado gallo.

“NO OBSTANTE llegaron todas las policías para apoyar y también arribaron militares y elementos de la Guardia Nacional, para peinar la zona y dar con los responsables de la ‘humillación’, como lo consideraron.

“NOS INFORMA Margarito que después, al fi lo de las 4:00 de la mañana, a la altura de la comunidad Lo de Luna, encontraron a dos hombre muertos a balazos y que después, a mediodía, encontraron a otros tres también muertos a tiros, entonces, si Pitágoras no miente, fueron cinco lo asesinados”.

-QUÉ EXTRAÑO, ¿no? ¿Quién pudo haberlos matado?-.

-PUES TODO indica que fueron los policías para vengar la afrenta; aquí lo extraños es que no se habla de otro enfrentamiento, pa’mí que los detuvieron y ahí mismo se los echaron al plato: los mataron en caliente, como ordenaba Porfi rio Díaz e imito el enano Felipe Calderón-.

– PUES mal hecho, debieron haberlos esposado y presentarlos ante el Ministerio Publico, no se puede aplicar el diente por diente, ojo por ojo, porque todos vamos a quedar ciegos y chimuelos, la ley debe de respetarse, principalmente los que la representan; los muertos bien pudieron ser inocentes campesinos a los que confundieron con narcos.

“POR ESO es buena la refl exión que plasmó la Redacción en la nota, entre paréntesis:

‘CUANDO Felipe Calderón llegó al poder, para legitimarse le declaró la guerra al narco y su orden fue tajante, “mátenlos en caliente”, por lo que cuando los delincuentes se rendían, ahí mismo los ejecutaban, y colocaban en sus manos armas largas, simulando haber muerto en enfrentamiento’, lo que eran una descarada mentira, como la prensa llegó a publicar

Y LOS resultados de esa guerra a lo pendejo todavía la seguimos padeciendo: el fuego no se extingue con gasolina, ¡no mamen!, ¿los detuvieron? Pónganlos a disposición del Ministerio Público, tal y como lo ordena la ley y dejen de actuar como delincuentes, son representantes de la ley, ¡no mamen!

Un Verdadero Desbarajuste

-¡NO entienden que no entienden!, las autoridades reportan cinco homicidios dolosos después del enfrentamiento y tal cual lo publica nuestro Diario Página 24, sin embargo, las mismas autoridades reportan cuatro homicidios dolosos al Gobierno de México y éste así lo informa, Zacatecas, 4 asesinatos.

“AHORA sí que ya no entiendo, en el desgobierno del ‘Haragán’, todo es un gran desmadre”.

Siguen las Desapariciones Forzadas

“HOY jueves, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social publica la Cédula de Búsqueda de GUSTAVO ALEJANDRO RENDÓN CRISTALINAS, un chavito de 17 años, desaparecido forzadamente el pasado 13 de abril del año en curso en Guadalupe, Zacatecas.

ASÍ LAS cosas, la Jornada delictiva de ayer miércoles: cinco asesinatos y, al menos, un desaparecido forzadamente, por lo que le pregunto a David: ¿así con mentiras estás bajando la criminalidad, gobernador?”.

.-¡AY, no, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.