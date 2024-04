Mi Jardín de Flores

Fuerte es el Repudio Contra los Hermanos Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Están muy preocupados por el avance y por perder un municipio tan importante como Guadalupe, pero fi – nalmente es consecuencia de un pésimo gobierno que no ha dado resultados y ha abandonado a los guadalupenses”: Roberto Luévano Ruiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- 19 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en el que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fresnillenses, Defraudados por los Hermanos Monreal

NO SÉ cómo le vaya a ir al joven Saúl Monreal Ávila en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, pero son muchísimos los fresnillenses que se sienten defraudados por no haber cumplido con su trienio y porque los abandonó en manos de los malos organizados cuando más lo necesitaban, lo que ha provocado un considerable aumento en las desapariciones forzadas, secuestros o privaciones ilegales de la libertad, como prefi eran llamarle. Pobre gente, está desesperada, por eso ayer se manifestó allá en el Mineral.

-PERO además, madre Teresa, no sólo se dicen defraudados, sino que están decepcionados de los hermanos Monreal Ávila, a quienes con su voto los pusieron en altos cargos públicos, por la promesa de tener un Fresnillo mejor y resultó una vil mentira, ahora está peor que nunca:

“‘EL MONRIS’, pidió el voto de sus paisanos para, desde el Senado de la República, hacer de Fresnillo un municipio libre de violencia, un campo con tecnología de punta, grandes apoyos y con empleos muy bien pagado y resultó mentira.

“‘EL HARAGÁN’ pidió el voto de los fresnillenses porque desde el gobierno del estado iba a apoyar a Fresnillo, ‘porque soy de Fresnillo y quiero ayudar en todo a mis paisanos’, pero fue un engaño, están peor que antes y extrañan a Benjamín Medrano.

“‘EL CACHORRO’ también prometió que ‘Fresnillo sería el mejor municipio de Zacatecas, porque los hermanos Monreal Ávila nacimos aquí en el Mineral y queremos mucho al Santo Niño de Atocha, al que nos adoramos: David desde el gobierno del estado, Ricardo desde el senado, y yo en el municipio, trabajaremos por un Fresnillo mejor’.

“ESTO y más prometieron cuando andaban en campaña y los fresnillenses no han sentido mejoría en sus bolsillos ni en su comunidad, por eso, como usted dice, madre Teresa, los fresnillenses se sienten defraudados por los hermanos Monreal y quien sabe cómo le vaya ir a Saúl en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, vomitan a los Monreal”.

-ES FUERTE el repudio en contra de los hermanos Monreal -toma la palabra don Roberto- por eso la manifestación llevada a cabo ayer jueves: Fresnillo ocupa el primer lugar en desapariciones a nivel estatal, mientras que Zacatecas, per cápita, es primer lugar a nivel nacional.

“POR ESO los fresnillenes y los zacatecanos en general, se preguntan: ¿en qué nos benefi cia que David sea gobernador de Zacatecas, si no hace nada por Fresnillo ni por el resto del estado; de qué sirve que David sea alcalde de Fresnillo si no hace nada por su pueblo, y hasta lo abandona en busca de otro cargo, de qué sirve que Ricardo sea Senador de la República si no hace nada por Fresnillo ni por Zacatecas?

“LOS HERMANOS Monreal nomás piensan en ellos, no por quienes los llevamos al poder, son unos miserables apátridas, no quieren a su patria chica; vamos a ver que dice el pueblo el próximo domingo 2 de junio”.

-YO CREO que el 2 de junio, el Saúl va a recibir un fuerte coscorrón de los zacatecanos, el Miguel Torres y la Claudia Anaya están muy fuertes, tanto que ambos suenan para suceder en la gubernatura al ‘Haragán’ David Monreal-.

Y Hablando de Desaparecidos

“HOY viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de GERARDO ELISERIO MARTINEZ de 28 años, privado ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 16 de abril de 2024.

GILBERTO DOMÍNGUEZ ESCOBEDO de 23 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 24 de mayo de 2015, y RITO DOMINGUEZ ESCOBEDO de 52 años desaparecido desde el 23 de mayo de 2015, en Jerez, Zacatecas”.

Lo Dijo Roberto Luévano Ruiz

LA SECRETARÍA de la Función Publica, con mentiras pretende obstaculizar mi candidatura. Están muy preocupados por el avance y por perder un municipio tan importante como Guadalupe, pero finalmente es consecuencia de un pésimo gobierno que no ha dado resultados y ha abandonado a los guadalupenses… Esa desesperación los lleva a cometer errores garrafales porque presentan información facciosa, mienten ante un juez y si mienten ante un juez a sabiendas las consecuencias, pues ahora imagínense a la sociedad: Roberto Luévano Ruiz, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas.

¿Qué irá a Pasar con mi Tocayo?

-¿QUÉ CREEN ustedes que vaya a pasar con mi tocayo, ¿logrará David tirar su candidatura a la alcaldía de Guadalupe?-.

-NO LO creo, el Roberto está tranquilo porque dice que son puras artimañas del ‘Haragán’, porque ‘El Haragán: sabe que él va arriba en las encuestas por el mal gobierno que han ejercido los dos últimos alcaldes: el homicida y el corrupto-.

-YO CREO que fi nalmente don Roberto saldrá adelante y terminará siendo el próximo presidente municipal de Guadalupe; me platican que tiene muy buena imagen plrque hizo buen papel cuando fue alcalde.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.