Alfredo Femat Dice que él Quiere Pruebas de que Candidato de MC Tiene Nexos con el Narco “El Apá”

“Y que Quien las Tenga Vaya a la Fiscalía a Denunciar”

Por Staff Página 24

El pasado jueves Página 24 Zacatecas dio a conocer que el candidato a presidente municipal de Apulco, Zacatecas, arropado por Movimiento Ciudadano (MC), Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, tiene ligas con el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ese municipio, Gerardo González Ramírez, mejor conocido por los motes de “El Gera”, “El Güero” y/o “El Apá”, de quien es subordinado, según un audio, cuya conversación es entre el líder del CJNG en esa región, un policía de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y el candidato a la presidencia municipal de Apulco por Movimiento Ciudadano, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, lo cual impactó a la sociedad de Zacatecas, pues es una prueba contundente de que la narcopolítica, ya anida en Zacatecas y está metida en la contienda electoral.

Ante ello, el diputado federal, Alfredo Femat Bañuelos, quien busca reelegirse, dijo a Página 24 Zacatecas que quien acusa está obligado a denunciar; es decir, si hay quien dice que el candidato tiene nexos con organizaciones criminales, deberían de ir de manera inmediata a poner la denuncia correspondiente.

“Mientras eso no se haga, no podemos sumarnos de manera tan fácil a comentar sobre algo que no tenemos seguridad, pero si quien lo acusa sostiene que puede tener pruebas pues debe ir ante la instancia correspondiente y poner la queja para que se abra la investigación”, señaló.

Subrayó que lo que debe de haber en las campañas son propuestas hacia la gente, principalmente porque la ciudadanía está harta de los políticos y de la política en general, por lo que, si los institutos políticos utilizan las campañas como una forma de descalificar en lugar de sumar, restará votos para los contendientes que incurran en dicha práctica.

“La gente en este momento y en esta coyuntura donde la inseguridad y la violencia es un tema muy sentido, lo que menos quiere escuchar es eso, a la gente no le interesan los pleitos entre los políticos (sic), la gente lo que quiere son propuestas en cómo tú le vas a ayudar si tú llegas a cambio del voto que te van a dar; yo en lo personal no soy de esa línea”, aseguró el candidato.

Por lo anterior, llamó a los candidatos de todos los partidos a ejercer campañas con propuestas, tomando en cuenta que todos los políticos tienen un presente y un pasado en el quehacer político; “no venimos a descubrir el hilo negro, en lo personal creo que las campañas tienen qué ser con altura, con respeto y con propuestas; campañas de desprestigio creo que no abonan para nada”.

Finalmente, comentó que, al no estar seguro de que dicha filtración sea verídica prefiere abstenerse de comentarios y no juzgar sin tener pruebas, sin embargo, reiteró la importancia de que, de ser verdad, se presente una denuncia sobre el tema para no dejar avanzar dicho tema.