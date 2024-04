Mi Jardín de Flores

Deben ser Juzgados Como Traidores a la Patria

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 20 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Malos y Malditos Como Satanás

¡AY, DIOS de mi vida!, yo no sé por qué don David asegura que los malos organizados son ‘inteligentes’, cuando en realidad son deshumanizados, malos y malditos como satanás.

-¿POR QUÉ lo dice madre Teresa?-.

-PORQUE NI en la guerra hacen lo que ellos, son muy malos: al pobre hombre no se conformaron con quitarle la vida, sino que lo torturaron y lo colgaron para exhibirlo como trofeo; lo que ha de haber sufrido antes de morir-.

Los Cadáveres en el Clóset

-Y A DAVID le vale, para él Zacatecas es de los estados más seguros del país y sigue guardando cadáveres en el clóset, ahora ya hasta le miente al Gobierno de México, quien reporta cero asesinatos ayer 19 de abril, o sea: el ‘desgobierno’ del estado no reportó a la Federación el asesinato del colgado de ayer, David le está mintiendo al propio Presidente de México, al reportar que ayer viernes no se cometió ningún asesinato en Zacatecas, cuando nuestro Diario Página 24 informó ese asesinato en Tepetongo, con pelos y se ñales-.

-PUES HAY se lo haya, ‘mi cabecita de algodón’ le tiene mucha estima al David, pero no creo que la Dra.

Sheinbaum, se la vaya a tener, sobre todo que ya conoce a los Monreales, recuerden que ‘El Monris’ le puso dos zancadillas, la primera cuando compitieron por la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México, la segunda ocasión cuando buscaron ambos la candidatura a la Presidencia de México, ¿no “El Monris’, hizo una guerra de lodo contra la Sheinbaum?

“ELLA ES de carácter y no tolera a los traidores, y ‘El Monris’ es muy traicionero, no olviden que él operó en contra de nuestro Partido para que perdiera la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, por eso la Sandra Cuevas ganó la Cuauhtémoc, no en vano la mujer se le cuadra y le hace ñañaritas; hoy me entero que mandó a la Sandra a Movimiento Ciudadano (MC), como en su momento lo hizo con el Jorge Álvarez Máynez, otro de sus pupilos, todo Zacatecas sabe que el Jorge es made in Monreal-.

-POR AHÍ leí que los hermanos Monreal le prometieron a la Dra. Sheinbaum 500 mil votos para las elecciones del próximo domingo 2 de junio , para ella y Morena, porque anhela congraciarse con ella y agarrar alguna secretaría, porque no creo que se conforme con una diputación o Senaduría plurinominal, su ambición es desmedida, todo mundo lo sabe porque lo ha demostrado-.

-YO CREO, madre Teresa, que ‘El Monris’ le tira a la Secretaría de Gobernación, pero ahí va a pinchar con hueso, porque en ese cargo yo creo que regresa el Augusto López Hernández, el hombre hizo muy buen papel cuando ahí estuvo, tiene muchas tablas-.

“SI YO fuera la Dra. Sheinbaum jubilaba al ‘Monris’: ‘vete a viajar por el mundo, goza de la vida y olvídate de la política, deje de hacerle daño a Zacatecas y al país’-.

-NO CREO que aceptaría; si yo fuera la Dra.

Sheinbaum, lo mandaba de embajador a las Islas Fiyi, como lo hizo don José López Portillo con su antecesor don Luis Echeverría Álvarez; a don David a Nueva Zelanda y al joven Saúl a Australia, para que ya dejaran de hacerle tanto daño a Zacatecas y al país-.

-¡NAAA..

-DICE don Roberto- yo los mandaba a los tres a Guanajuato, ahí estarían en su elemento!-.

Angustia Zacatecana

-QUÉ HORRIBLE pesadilla está viviendo la esposa del señor Jorge Valentín Pérez Caldera, quien desde el pasado 5 de abril fue privado ilegalmente de su libertad y, desde entonces, no se sabe nada de él, tiene 34 años y fue secuestrado en Fresnillo.

“ESTO LO sabemos porque familiares del señor Jorge Valentín. escribieron a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, diciéndonos, además, de que el señor Jorge es esposo de una funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

“Y LAS personas que enviaron la información que hoy sábado publica nuestro Diario, están muy bien informadas porque denuncian que, en los últimos.

15 días, más de 20 personas, que han sido privadas de su libertad en los últimos 15 dÌas, en los municipios de Fresnillo, Calera, Guadalupe y Zacatecas, como lo son:

MANUEL DE JESÚS HERNANDEZ RIVAS, CRISTÓBAL EMANUEL HERRERA HERRERA, EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ HERRERA, ALAN ACOSTA ESPARZA, MANUEL ORTIZ ESCOBEDO, JONATHAN FERNANDO DOMÍNGUEZ, ALMA LETICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PEDRO CASTRO RAMOS, JOSE LUIS ESPARZA RODRÍGUEZ, JAIME GUADALUPE JUAREZ GAMBOA, GABRIELA ANDRADE MORENO, JOSE DIOSDADO ESPARZA, JUAN GARCÍA CENICEROS, JAVIER HERNÁNDEZ VERA, GUSTAVO ALEJANDRO RENDÓN CRISTALINAS, ITZAYANA BERMÚDEZ BARRIOS, SAÚL RODRÍGUEZ MORENO, MANUEL ÁNGEL VALADEZ AGUAYO, JOSÉ ANTONIO ORTEGA DE LA CRUZ y, GERARDO ELISERO MARTÍNEZ.

‘SIN QUE a la fecha, se conozca el motivo por el cual, dichas personas han sido privadas de su libertad’.

“¡SAGRADO CORAZÓN de Jesús, yo me muero!, ¿cómo puede estar tan tranquilo don David, sabiendo que sus admirados e ‘inteligentes’ señores del crimen organizado, están cometiendo tantos crímenes?

“¡SANTO DIOS!, que mala es esa gente, a la que no le arranca la vida, la desaparece, no importa sea mujer.

Traidores a la Patria…

“LOS NARCOS son delincuentes muy poderosos por su gran poder económico, son los renglones torcidos de Dios, son lo que son, lo demuestran y tienen sus riesgos: cárcel o muerte; siempre terminan mal, en cambio hay gobernantes que no lo son y lo demuestran, pero esos tienen inmunidad y no les pasa nada y viven su vida como reyes: don Alejandro es un ejemplo de ello, como también el licenciado Felipe Calderón, cuyo Secretario de Seguridad está preso en una cárcel, pudriéndose en vida.

“ESTO NO puede ni debe seguir así: todos los servidores público que anden de ese lado con los ‘inteligentes’ malos organizados, deben ser juzgados como traidores a la Patria, decomisarles sus fortunas malhabidas y convertirlas en becas para que todos los mexicanos tengan estudio gratuito desde párvulos hasta la universidad, además de atención medica también gratuita; voltear la vista al campo y tecnificarlo, siquiera para comer frijolitos, una gallinita, un borreguito, un conejo, no faltaría un chivito y, por qué no, hasta una vaquita, la mayor parte de Zacatecas es rural.

“YA ES tiempo que los servidores públicos sean eso, no una caterva de traidores a la Patria que lo único que buscan es enriquecerse a lo bestia y comprar relojes Rolex de oro, ¿para qué si en su móvil tienen la hora exacta?”.

-¡AY, MADRE Teresa, hoy viene muy filósofa… y filosa!-.

-TIENE RAZÓN, la madre Teresa el camino equivocado nos lleva a la degradación humana: yo por eso nomás un mezcalito y pelas…. Bueno, dos-.

-MMM… SE me hace que más, porque en ocasiones huele a perita pasada-.

-JAJAJA… QUÉ fino olfato el de usted, doña Petra.

BUENO, YA compusimos el mundo, y yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.