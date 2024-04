Colocan un Memorial de Personas Desaparecidas

El 2023, año con más Desapariciones Forzadas

Por Nallely de León Montellano | Fotos: Diana Moreno Valtierra

Actualmente, la cifra de personas desaparecidas en Zacatecas supera las cuatro mil, siendo Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas los municipios con mayor incidencia en la entidad, por lo que, madres buscadoras y la sociedad civil en general ha exigido de manera reiterada acciones contundentes para detener este fenómeno criminal e impune, que se recrudeció en los últimos 10 años, siendo el de más desapariciones el 2023, en el actual gobierno de David Monreal Ávila.

Luego de más de seis meses de gestión de un espacio público, integrantes de la Unión de Colectivos de Zacatecas, conformada por 6 colectivos buscadores de personas desaparecidas en Zacatecas, instalaron un memorial permanente de personas desaparecidas de nombre “No lloraré tu ausencia porque busco tu presencia” en la explanada del Congreso del Estado con la finalidad de mantener viva la lucha diaria por encontrar a sus seres queridos.

Esto luego de que el 30 de agosto del 2023 las autoridades retiraron las cédulas de búsqueda colocadas en el las paredes del Palacio Legislativo, además de un muro de un edificio ubicado en la Plaza Bicentenario, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Las Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Tras lograr los permisos necesarios, desde las 10:00 de la mañana de este sábado se dieron a la tarea de instalar tres estructuras que juntas cuentan con 240 espacios donde serán colocadas las fotografías de algunas personas que hasta el momento no han sido localizadas por sus familiares.

Integrantes de los colectivos mostraron angustia debido a que la situación de desaparición de personas en Zacatecas va en aumento, y al menos tres personas se integran diariamente a los colectivos de personas buscadoras con la finalidad de encontrar respaldo y acompañamiento en la búsqueda de sus familiares.

La finalidad principal de la instalación de este tutorial, es sensibilizar a la sociedad de la situación de Zacatecas con respecto a las desapariciones diarias; en caso de la localización de alguna persona desaparecida, su fotografía será retirada de la estructura, sin embargo, advirtieron que mientras no haya personas recuperadas el muro va a continuar llenándose.

“Esperemos que, con la ayuda de Dios, no haya más desaparecidos en nuestro estado porque si no vamos a tener que buscar otro espacio donde hacer sensible a la sociedad sobre la situación que estamos viviendo”.

En el lugar instalaron el tejido de rafia roja que, domingo a domingo, el colectivo Sangre de mi Sangre teje en distintos espacios públicos del estado como una forma de protesta por las más de 100 mil personas desaparecidas en todo el país, y las más de 4 mil en Zacatecas, ocupando nuestro estado el primer lugar per cápita.

También colocaron algunas mantas y manteles tejidos con el nombre y la fotografía de algunas personas y los ositos fabricados con tela de alguna prenda de los seres queridos de algunas personas buscadoras; estos últimos fueron colocados en una exposición en la Casa Municipal de Cultura meses atrás.

La instalación de este memorial también es parte de la protesta de los colectivos organizadores ante la falta de acompañamiento y resultados por parte de Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y otras dependencias de gobierno del estado responsables de atender la situación que, en Zacatecas cada vez se agudiza más, por el desinterés del gobernador David Monreal Avila, pretextando que los criminales son muy “inteligentes”.

Antes de la explanada del Congreso del Estado, señalaron que “nos habían dado un espacio debajo de un puente de vehículos, donde no se visibilizaba porque nada más era paso de vehículos, pero afortunadamente nos escucharon en el Congreso del Estado el 26 de septiembre del 2023; se expuso ante la legislatura los motivos por los cuales se estaba solicitando que nos generaran un espacio y se nos otorgó este.

El espacio está abierto para todas las personas que deseen colocar la fotografía de su familiar desaparecido, por lo que, el llamado permanente a la sociedad que padezca esta situación es acercarse y formar parte de las actividades realizadas por los colectivos, a efecto de hacer más fuerte la organización.

Testimonios

María del Carmen Puente Luján, quien busca a su hijo Guillermo Ramírez Puente desde el 16 de agosto del 2009, relató que, no pierde la esperanza de encontrar con vida a su ser querido, sin embargo, cada día confía menos en la eficiencia de la Fiscalía General del Estado, dado que, en quince años, no la han atendido con dignidad y eficacia.

“Haga de cuenta que a mi hijo se lo tragó la tierra, no hay ninguna señal de nada; he ido a la fiscalía pero no me dan ninguna respuesta, dicen que no saben nada; nos tomaron una muestra de ADN para compararla con las personas que van encontrando pero yo pienso que el gobierno no hace nada, no creo que ellos se molesten en buscar”.

Anta la falta de atención de la fiscalía, comentó que ha preferido acercarse a los colectivos de búsqueda, debido que se siente más respaldada por todas las personas que los conforman, además de que, en conjunto han realizado más acciones para atraer la atención de las autoridades en materia de búsqueda de personas.

Por ello, exhortó a la fiscalía a poner más atención en la situación que está rebasando al estado, “yo pienso que si a los del gobierno se les perdiera algún familiar sí pondrían atención, deben apoyarnos, estos años han sido muy duros, es bien duro no saber nada de un hijo, no puede ser que se lo haya tragado la tierra, pero si no hicieron nada al principio, pienso que ahorita menos porque ya son muchos años, pero no pierdo la esperanza de que él regrese”.

Graciela Aguilar Velázquez está buscando a su hijo desde el año 2016, y al igual que muchas personas que pasan por la misma situación ya no confía en el actuar de la fiscalía debido a que, año con año las respuestas son cada vez más vacías.

También comenta que últimamente prefiere no acudir a la fiscalía a preguntar sobre los avances de su caso debido a que, de antemano sabe que no tendrá una respuesta esperanzadora.

Dijo estar consciente de la entrada de Cristian Camacho como titular de la fiscalía, sin embargo, subrayó que para ella tampoco es esperanzador. Pese a lo anterior comentó que en conjunto con algunas compañeras representantes de colectivos lo van a buscar con la finalidad de escucharlo.

“No se lo deseamos a nadie, es un vacío que todos los días tenemos, siempre hay incertidumbre de no saber si ya comió, si está vivo; nosotros no queremos que nos digan lo mismo, queremos que los busquen, que nos digan que ya hay resultados, pero nada, no tiene sentido ir a la fiscalía, me siento más relajada en estos eventos, son miles y miles las personas desaparecidas, queremos resultados”.