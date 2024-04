Después de 14 Días, Sigue sin ser Localizado Pareja de Funcionaria Publica de la CDHEZ

Información de Nuestros Lectores

Luego de que el pasado 5 de abril de 2024, fuera privado de su libertad el C. JORGE VALENTÍN PÉREZ CALDERA, de 34 años de edad, en el municipio de Fresnillo Zacatecas, quien es pareja de funcionaria de la CDHEZ, así como de que se realizara la denuncia correspondiente ante personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y se emitiera la cédula de búsqueda las autoridades no han dado resultados positivos respecto de su paradero.

Lo anterior, a pesar de que familiares de la víctima han estado coadyuvando con la investigación; no obstante, no se han realizado búsquedas efectivas para su localización, no solo del C. JORGE VALENTÍN PÉREZ CALDERA, sino de las más de 20 personas, que han sido privadas de su libertad en los últimos 15 días, en los municipios de Fresnillo, Calera, Guadalupe y Zacatecas, como lo son: MANUEL DE JESÚS NERNÁNDEZ RIVAS, CRISTÓBAL EMANUEL HERRERA HERRERA, EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ HERRERA, ALAN ACOSTA ESPARZA, MANUEL ORTIZ ESCOBEDO, JONATHAN FERNANDO DOMÍNGUEZ, ALMA LETICIA MART ÍNEZ MARTÍNEZ, PEDRO CASTRO RAMOS, JOSÉ LUIS ESPARZA RODRÍ- GUEZ, JAIME GUADALUPE JUÁREZ GAMBOA, GABRIELA ANDRADE MORENO, JOSÉ DIOSDADO ESPARZA, JUAN GARCÍA CENICEROS, JAVIER HERNÁNDEZ VERA, GUSTAVO ALEJANDRO RENDÓN CRISTALINAS, ITZAYANA BERMÚDEZ BARRIOS, SAÚL RODRÍGUEZ MORENO, MANUEL ÁNGEL VALADEZ AGUAYO, JOSÉ ANTONIO ORTEGA DE LA CRUZ, GERARDO ELISERO MARTÍNEZ.

Sin que a la fecha, se conozca el motivo por el cual, dichas personas han sido privadas de su libertad.