El Pueblo Exige la Revocación de Mandato de David Monreal: Sandra Cecilia Ambriz

“No hay Empleo, las Carreteras, Destrozadas; el Estado Está Abandonado…”

Por Nallely de León Montellano

Sandra Cecilia Ambriz Becerra, secretaria general del partido Revolución Popular Zacatecas (PRPZ), hizo un llamado a Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a ejercer sus funciones con transparencia y no en favor de los intereses políticos de Morena.

En este sentido, comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de que tanto el gobernador David Monreal Ávila, como la SFP dejen de meter las manos en el proceso electoral, y que se aplique la Ley para todos, ya que, dijo, si hay razones para una inhabilitación que se aplique y “que no se hagan acuerdos en lo obscurito”.

“Eso es lo que el pueblo de Zacatecas solicita y exige; que tomen en cuenta que ahora Morena no la tiene tan fácil porque ya no va en las boletas Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, por lo tanto, la gente está tomando otra percepción hacia los gobiernos que tiene Morena y no cumplen con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, señaló con índice de fuego.

En otro orden de ideas, lamentó que la ciudadanía zacatecana no siente confianza hacia David Monreal Ávila, gobernador del estado, debido a la forma en la que ha gobernado a Zacatecas en lo que va del actual sexenio.

“La gente considera que el estado está abandonado, desatendido desde la seguridad, la educación, las carreteras; no hay carretera transitable que podamos decir que en este gobierno se ha puesto en marcha algún programa de rehabilitación de carreteras”, lamentó. Dijo que en consecuencia de lo anterior la ciudadanía está sujeta a entrar en una etapa de hartazgo, dado que, consideran que Zacatecas no cuenta con un gobernador cercano a la gente para atender sus necesidades.

“Aquí en Zacatecas no podemos decir que hay un gobernador, es un gobernador que está sentado en Palacio de Gobierno únicamente escuchando a su equipo que le dice que las cosas están bien aquí en Zacatecas cuando es todo lo contrario”.

Comentó que la falta de empleos en la entidad también ha sido un factor importante para no confiar en el gobierno, por lo que destacó que la principal exigencia de la población es que en la próxima legislatura se aborde el tema de la revocación de mandato local.

“Eso va a ser una realidad porque el pueblo así lo exige, y si el gobernador quiere seguir siendo gobernador tendrá qué gobernar con buenos resultados y comprobar con hechos que tiene la capacidad para gobernar Zacatecas y si no que renuncie o que espere a que el pueblo vote para que termine su gobierno antes de lo que marca la constitución”, finalizó.