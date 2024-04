Mi Jardín de Flores

Los Monreal sí Comen Tres Veces al día… con Cargo al Erario

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo he dicho que mi límite en Morena es la dignidad. Cuando yo me pronuncio por una ley que me parece injusta, actúan contra mí los simpatizantes acusándome de traición o de deshonestidad. Si continúa la hostilidad, no puedes mantenerte en un lugar donde no eres aceptado por tus ideas o tu independencia’: Ricardo Monreal Ávila, en entrevista con The San Diego Union-Tribune.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 21 de abril de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

LA MAESTRA Sandra Cecilia Ambriz Becerra, secretaria general del Partido Revolución Popular Zacatecas (PRPZ), no se anduvo por las ramas y en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, sentencia:

‘EL PUEBLO exige la revocación de mandato del gobernador David Monreal, tiene a Zacatecas en el abandono’, y razón no le falta, ella, como cientos de miles de zacatecanos, lo quieren ver fuera de gobierno, pues en los más de dos años y medio que lleva en el poder, nuestro estado está de caída libre: NO HAY empleos, NO HAY seguridad publica, SIGUEN los asesinatos, AUMENTAN las desapariciones forzadas, SIGUEN las extorsiones, NO CEDEN los asaltos a mano armada, NO HAN aterrizado las inversiones prometidas, EL TURISMO sigue ausente, LAS CARRETERAS están destruidas, EL CAMPO está en agonía, LA MINERÍA, estancada, LA CERVEZA Corona se está acabando el agua.

EL TRANSPORTE público en pésimas condiciones, etcétera; si no fuera por los programas sociales del nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel Lopez Obrador, y las remesas que nuestros paisanos nos mandan de Estados Unidos, estuviéramos sobreviviendo como en Haiti o Somalia.

-PUES YO no sé qué demonios le hace el David a los miles de millones de pesos que manda a Zacatecas mi ‘cabecita de algodón’; año con año le aumenta el presupuesto de egresos y no se nota mejoría alguna en los bolsillos de los zacatecanos, ¿a dónde van a parar los más de 38 mil 671 millones de pesos, para este 2024, más las partidas adicionales?

“SI EN el gobierno del ‘Ratello’, cientos de miles de zacatecanos comían una sola vez al día, ahora yo creo que lo hacen cada tercer día; a pesar de los programas sociales mis ventas han bajado entre 15 y 20%, no hay dinero, es el clamor de la gente-.

-EN ZACATECAS la única familia que hace crecer su patrimonio día con día, es la Monreal Ávila; hay muchos ricos de abolengo que salen tablas o pierden; las grandes fi estonononas que antes hacían ya quedaron en la historia, ahora los únicos que se puede dar ese lujo son los Monreal.

“Y SI no, cuando lleguen a ver al fugado Benjamín Medrano Quezada, le pueden pedir más detalles del pachangón de pelos; en cuanto al dineral que derrochó Saúl para festejar los 15 años de su hija María Fernanda “Dana”; nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, lo publicaron con información de nuestra entonces agencia Reforma, con información del entonces coordinador general del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), Benjamin Medrano:

EL MORENISTA Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, y hermano menor del senador de Morena Ricardo Monreal, celebró los 15 años de su hija con fi esta en grande, DJ famoso… y dinero del erario.

‘AL FESTEJO, celebrado el 25 de octubre en el Viñedo Tierra Adentro de los más exclusivos de Fresnillo, fueron invitados 350 adultos, en su mayoría de la clase política, así como 300 adolescentes, quienes disfrutaron de crema de nuez de la India, salmón y medallones de lomo de res.

‘EN CADA mesa fueron colocadas cinco botellas de vino Tierra adentrp Merlot, de 750 pesos cada una, además de whisky, ron, brandy y vodka.

‘AHÍ TE cobran por banquete no menos de mil pesos por persona, sin bebidas. Estimo que el Edil gastó más de 3 millones de pesos, sólo en gastos de la fi esta’, dijo Benjamín Medrano, presidente del Patronato de la Feria de Zacatecas.

A la Media Noche Llegó la Sorpresa

‘SAÚL Monreal obsequió a la festejada un show del DJ reguetonero colombiano, Manuel Turizo, quien cobra por fiestas privadas unos 65 mil dólares.

‘EN EL cartel del tour de Turizo se informó que ese concierto, del 25 de octubre, se iba a realizar en el marco de la Feria de Fresnillo.

‘PERO ESA feria se llevó a cabo en agosto y sin la actuación del DJ. lo que Medrano supone que fue pagado con recursos del erario.

‘PARA EL concierto del reguetonero en la Feria Nacional de Zacatecas, en septiembre pasado, el Gobierno del estado pagó 50 mil dólares (unos 950 mil pesos), confi rmó el presidente del Patronato.

‘AGREGÓ que a Turizo se le tuvo que pagar en esa ocasión la producción, el hospedaje, alimentación y el avión para todo su equipo, lo mismo que tuvo que desembolsar Saúl Monreal, por lo que los costos de la fi esta del Edil se pidieron elevar a los 70 mil dólares.

‘AL OCUPAR la alcaldía, en septiembre de 2018, Saúl se aumentó el sueldo de 57 mil a 120 mil pesos brutos’.

-¡VÁLGAME Dios!, más de lo doble, eso es un abuso, ni don Alejandro Tello ganaba esa cantidad; al menos el decía que ganaba algo así como 87 mil pesos mensuales como gobernador-.

-PUES NI con todo su sueldo íntegro de un año un mes le alcanzaba para pagar el fiestononón de la ‘Dana’, por eso el Benjamín dijo que el pachangón lo pagó la Presidencia Municipal de Fresnillo,y pensar que el Saúl, en tiempos de estudiante, se alimentaba con una bolsita de cacahuates y un refresco, pero ya a la hija le tocó ser Fifí y comer a cuerpo de reina en su fi esta: CREMA DE nuez de la India, SALMÓN, MEDALLONES DE lomo de res.

“EL PURO ‘cubiertito’, según lo dijo el propio Benjamín Medrano, quien es un experto en esos menesteres, el costo del cubierto por persona fue, de al menos, mil pesos, más los vinos y licores que corrieron como río”.

-PUES AHÍ está el detalle, los hermanos Monreal son los únicos zacatecanos que comen tres veces al día con cargo al erario, mientras los pobres sólo reciben frijoles con gorgojos en tiempo de elecciones, como siempre lo ha dicho nuestro señor Presidente; pero después no le baile un frijol en el estómago-.

-POR ESO pelean los cargos públicos, como perros de presa-.

-CÓMO PASA el tiempo, ese fi estononón, fue en octubre de 2019, entonces en este año “La Dana”, cumple 20 años, ese Saúl ya huele a abuelo-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.