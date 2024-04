Los Desaparecidos Tienen Nombre y Apellido, Pero a David y al Fiscal no les Interesa: Pinedo

“Son Insensibles y Faltos de Compromiso”

Por Miguel Alvarado Valle

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo a Página 24 Zacatecas que e preocupante el notable aumento de las Cédulas de Búsqueda en el estado, situación “lamentable y dolorosa” para las familias afectadas, que se ha vuelto una realidad cada vez más frecuente en el día a día.

Felipe Pinedo apuntó que este escenario abominable es una realidad con evidencias contundentes, como se evidenció recientemente de manera desesperada en la plazoleta del Congreso local, donde se exhibieron nombres y apellidos de personas desaparecidas.

El dirigente del FPLZ destacó que el dolor de perder a un ser querido permea en todas las familias zacatecanas, generando problemas psicológicos y emocionales.

“Yo creo que ese dolor, que no se lo deseo a nadie, es un dolor que permea a toda las familias Zacatecanas… No desaparezca un político o alguien potentado porque entonces si mueven cielo mar y tierra”.

Manifestó que la falta de reconocimiento por parte de la fiscalía de esta problemática refleja una insensibilidad y falta de compromiso con la seguridad de la comunidad, ya que aunque las cifras de desaparecidos siguen aumentando, las autoridades parecen ignorar la gravedad del problema.

En este sentido, enfatizó que las madres y familiares buscadoras se enfrentan constantemente al peligro debido a la amenaza del crimen organizado, que busca silenciar sus voces, sin embargo, resaltó la legitimidad y la fuerza de estas búsquedas, que surgen del amor y el cariño hacia sus familiares desaparecidos.

El dirigente criticó la falta de acción por parte de las autoridades, tanto en la fiscalía como en el gobierno estatal, para abordar de manera efectiva este problema, “que si bien es cierto en Zacatecas quieren luego luego meternos a la estadística de que hay más desaparecidos en Guanajuato cómo si eso fuera consuelo, pero para nosotros significa que no quieren atender el problema, que los ha rebasado y que de alguna manera son corresponsables por omisión al no trabajar para encontrar a todas estas víctimas”, y si bien en otros estados hay más desaparecidos, per cápita, Zacatecas ocupa el primer lugar.

Mencionó que la falta de profesionalismo y compromiso social en la fiscalía, se refleja en una estrategia de búsqueda ineficaz y en un aumento de la inseguridad en la región, “ya son insensibles ante el dolor humano y simplemente no hay resultados”.

En este contexto, Felipe hace un llamado a un cambio de enfoque por parte de las autoridades, instando a un mayor compromiso y acción para encontrar a todas las víctimas desaparecidas.