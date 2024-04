Mi Jardín de Flores

Los Zacatecanos Siguen Cayendo Como Moscas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los asesinatos de candidatos van a seguir pasando mientras los partidos políticos se subordinen al crimen organizado y la estrategia de seguridad no cambie. Van a seguir sucediendo esos eventos mientras no cambiemos la estrategia de seguridad. La recomendación es que los partidos dejen de subordinarse, de ser cómplices del crimen organizado’: Jorge Álvarez Máynez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 22 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

“SIGUEN los asesinatos de zacatecanos y el gobierno de David Monreal, continúa metiendo los cadáveres en el clóset, o sea: no los da a conocer para luego presumir de una paz que no se da ni en los sepulcros, porque en Zacatecas hay vivos que van a robar las pertenencias con las que los difuntos son enterados en los panteones: un reloj, cadena, esclava, plumas etcétera, entonces ni en los cementerios hay la paz, que este desgobierno nos quiere hacer creer.

“HOY, en el Informe Diario del Gobierno Federal -continúa dos Roberto quien hoy abrió la plática-, aparece Zacatecas con su cuota, mínima, pero cuota al fi n: ‘un asesinato’, del cual David, o el gobierno de David no informó a los medios de comunicación como acostumbra muy seguido.

“EN SÍNTESIS, los zacatecanos seguimos cayendo muertos como moscas, pero también privados de nuestra libertad, con total impunidad, pues los criminales muy pocas veces son detenidos.

Las Desapariciones Forzadas

“TODOS los días se cometen secuestros, privaciones ilegales de la libertas o desapariciones forzadas que son lo mismo: los narcos se los llevan para otros estados a delinquir o a lugares donde siembran mariguana para ponerlos a trabajar y, fi nalmente, los matan y los disuelven en ácido, por eso pocas veces se recuperan los cuerpos de las víctimas.

‘HOY LUNES, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda de tres hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad: RODRIGO HERNÁNDEZ PALOS de 39 años, desaparecido forzadamente el 19 de abril de 2024, en Zacatecas, Zacatecas.

AXEL R O G E L I O C A S TO R E N A GAYTÁN de 15 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 18 de abril del presente año y, SAÚL ESCOBEDO LÓPEZ de 24 años, también desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de abril de este 2024.

“¿QUÉ LES parece la “seguridad” que tanto presumen David Monreal y sus corifeos?”.

-ES UNA utopía, por eso no hay inversiones, ¿quién se arriesga a invertir en Zacatecas, si está viendo que la criminalidad está a tambor batiente? Vean a las madres buscadoras con años removiendo la tierra en busca de los restos de sus hijos, siquiera para darles cristiana sepultura, visitarlos y llorar frente a sus tumbas con el riesgo que ello conlleva, pues muchas de ellas ha perdido la vida a manos de esos miserables que les molesta que anden buscando a las personas que ellos mataron, ¡malditos, mil veces malditos!-.

-CIERTO, ni un loco se arriesgaría a invertir en Zacatecas a sabiendas de que no solamente puede perder su patrimonio, sino su propia vida; por eso muchos inversionistas se van a Aguascalientes a invertir allá, o a radicar en santa paz, como muchos zacatecanos lo están haciendo, entre ellos el Eulogio Monreal Ávila, hermano del David, quien no se para en Zacatecas, ni siquiera por unas horas, él ya se volvió aguascalentense, tanto así que, me platican, nomás oye el nombre de Zacatecas y hace la señal de la cruz-.

‘El Fosfo, Fosfo’… EL JORGE Álvarez Máynez ‘El Fosfo, Fosfo’, se mordió la lengua, hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica una nota en la que el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC) dice que ‘los asesinatos de candidatos van a seguir pasando mientras los partidos políticos se subordinen al crimen organizado y la estrategia de seguridad no cambie.

‘VAN A SEGUIR sucediendo esos eventos mientras no cambiemos la estrategia de seguridad. La recomendación es que los partidos dejen de subordinarse, de ser cómplices del crimen organizado’.

-VAYA QUE se la mordió: uno de sus correligionarios, el tal Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, candidato del MC a la presidencia municipal de Apulco, Zacatecas, tiene nexos con el Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), nuestro Diario descubrió todo el pastel, entonces sí, Jorge Álvarez, al que no le gusta su apellido paterno, escupió al cielo y el gargajo se le regresó a la cara: que investigue a los candidatos de su partido -.

-YO CREO que también el Fiscal debe de investigar a fondo esa relación perversa, entre un candidato a alcalde y un jefe de zona del CJNG, como lo es el Gerardo González Ramírez alias ‘El Gera’ ‘El Güero’ o ‘El Apá’; esa conversación que tienen los tres personajes: un policía de la Fiscalía, el candidato de MC y ‘El Apá’, deja todo en claro: Mauro Yuriel tiene nexos con el CJNG, y el francés, Cristian Paul, que cobra como Fiscal General de Justicia del Estado, debe de investigar e informar, porque ¿qué tal y gana la elección y en Apulco un narco se apodera del Palacio Municipal?-.

-SERÍA gravísimo-.

-NO SERÍA, es gravísimo y el Fiscal debe de investigar e informar o el gobierno terminará siendo de narcos, si de por sí…

-¡NI LO mande mi Cristo del Santo Entierro!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Mara Santísima de Guadalupe-.