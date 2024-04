“Falta Mucho por Hacer en Zacatecas Para Acabar con las Desapariciones”

“Zacatecanos Viven con Mucho Miedo”

Por Nallely de León Montellano

Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, comentó a Página 24 Zacatecas que lamenta mucho que en Zacatecas no ha disminuido la situación de desaparición de personas lo cual adjudicó al clima de inseguridad en el estado.

Reconoció que existen esfuerzos por cambiar la realidad violenta del estado, sin embargo, dijo que falta mucho por hacer dado que las desapariciones de personas continúan suscitándose día a día, por lo que, agregó, “es urgente y apremiante generar una verdadera condición de estrategia de coordinación, de inversión, de comunicación entre los tres niveles de gobierno para buscar contener esto que sigue siendo una etiqueta para Zacatecas de la crisis de inseguridad que se vive en el estado”.

En cuanto al actuar de la fiscalía en esta y otras problemáticas, el político reclamó que existen casos en los que la institución actúa de inmediato, mientras que hay situaciones estancadas en cuanto a investigaciones.

“Si bien, Cristian Paul Camacho Osnaya lleva poco tiempo al frente de la fiscalía, nosotros estamos convencidos que hay muchísimos asuntos que atender y que no solamente los que traen un sesgo político sean los que se conviertan en algo priorita- rio ni para la fiscalía ni para la propia Nue- va Gobernanza que son los que les gusta estarse llevando de manera permanente”.

Resaltó que la ciudadanía zacatecana se encuentra desesperada y vive con miedo, además de que está decepcionada de la realidad cotidiana en materia de desaparición de personas e inseguridad en general, por lo que, destacó, la estrategia de seguridad del gobierno de morena no funcionó.

“El esquema con el que intentaron contener la inseguridad no funcionó, yo creo que resulta hasta aberrante que sigan manejando que con abrazos y como una estrategia como la que ellos diseñaron que no es estrategia, esto va a cambiar, la ciudadanía está en todo su derecho de exigir más cuando lo que vemos es una amenaza permanente y sobre todo personas que desaparecen, agresiones donde lo único que hay es silencio por parte de todos los políticos que no asumen su responsabilidad y por el contrario siguen volteando al pasado como si ahí fueran a encontrar respuestas”, finalizó.