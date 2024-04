Mi Jardín de Flores

¿Se Imaginan un Paro Magisterial en Todo el Estado?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Queremos darles tranquilidad a los trabajadores de Ayuntamiento porque hoy sufren de acoso laboral por parte de asesores de la Secretaría de Gobierno, en donde amenazan, amedrentan a cada uno de los trabajadores con artimañas administrativas que permite traer un gran equipo de trabajo pagado con recurso de los guadalupenses en campaña, y son ellos mismos los que nos han hecho llegar los mensajes’: Roberto Luévano Ruiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 24 de abril de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Por qué son tan Tramposos?

DON ROBERTO Luévano Ruiz, candidato por los partidos PRIANRD a presidente municipal de Guadalupe, acompañado de cuatro diputadas y un diputado, se presentó ante la Comisión Legislativa de Vigilancia, para solicitar actúe para impedir que las autoridades de Guadalupe sigan utilizando recursos públicos para las campañas electorales, en especial la del presidente municipal sustituto, José Saldívar Alcalde, quien intenta reelegirse en el cargo.

SEGÚN DON Roberto, personal, vehículos y gasolina para las campañas son pagadas con el erario, incluso, se contrató personal para llevar a cabo proselitismo de manera descarada. ¡Valga mi Padre Dios!, ¿pues de qué se trata, don Roberto también ve las manos de don David en esas corruptelas.

-SON DELITOS tipifi cados y yo creo que el Roberto Luévano debió acudir a la Delegación de la Fiscal Federal de la República, y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, recuerden que las transas no le gustan a mi ‘cabecita de algodón’, él siempre ha dicho que ‘la función de un gobierno democrático es atender al pueblo’, entonces, si el gobierno de Guadalupe está atendiendo bien al pueblo, el David y el Pepe Saldívar no tienen por qué andar haciendo transas, la ciudadanía votaría por la continuidad-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-, la gente castiga con el voto a los malos gobiernos; y si José Alcalde no está haciendo un buen gobierno está condenado a perder; lo que tienen qué hacer mi tocayo y los partidos que lo arropan es cuidar los votos, porque recuerde que los Monreal son ‘mapaches vip todo terreno’, afortunadamente todos conocen sus artimañas y nomás es cuestión de vigilarlos hasta cuando van al baño, porque son capaces de cagar boletas ya cruzadas.

“MI TOCAYO, reitero, deberá ponerse muy almeja y organizar bien a su gente para evitar lo vayan a chamaquear con los clásicos ‘ratones locos’, ‘urnas embarazadas’, ‘carruseles’, ‘operación tamal’, ‘casillas zapato’, ‘compra de votos’, etcétera.

“NO HAY que olvidar que Ricardo ‘El Chamuco Mayor’, quiere congraciarse con la Dra. Sheinbaum, y que por eso en los comicios del próximo domingo 2 de junio, le prometió 500 mil votos”.

-NAAA… no creo que lo cumpla, la gente vomita a los hermanos Monreal Ávila, porque se cansó de que nomás la busquen cuando van por un puesto de elección popular y ya cuando llegan al poder, la desconocen y ni siquiera un pedito le echan; son ojetes-.

“ENTONCES, insisto: mi tocayo, se tiene que poner muy vivo, él ya sabe de qué y de quiénes debe cuidarse; lo importante es que la gente sí lo recuerda porque hizo buen gobierno y la violencia no estaba tan recrudecida como ahora está y puede ganar la alcaldía”.

Maestros de Cuauhtémoc Ganan las Calles de la Capital del Estado

-DECENAS DE ‘profes’ salieron de Cuauhtémoc y llegaron a la capital del estado, para exigirle a este ‘desgobierno’ se ponga a trabajar en la localización y liberación del tan apreciado maestro rural José Rosario Urrutia Aguilar de 48 años, privado de su libertad por peligrosos e impunes delincuentes armados, que lo sacaron violentamente de su domicilio el pasado domingo 21 de abril, en aquel municipio; trascendió que han estado extorsionando a la familia con diferentes cantidades de dinero.

“EL PUNTO de reunión fue en las inmediaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (Seduzac), cuando los rayos del sol caían como plomo derretido; de ahí salieron a eso de la 1:00 de la tarde gritando consignas como:

‘¡MAESTRO secuestrado y dónde está el estado!’, entre otras hasta llegar a la explanada de la Cámara de Diputados, donde los legisladores en un principio los ignoraron, pero pronto se hicieron oír, los ‘representantes del pueblo’ los escucharon, y exhortaron al gobierno de David Monreal a ponerse las pilas y a trabajar para que pronto regrese sano y salvo el ‘Profe Chayito’”.

-DIOS quiera que pronto el Profesor ‘Chayito’ regrese a su hogar sano y salvo, unámonos en oración-.

Las Extorsiones no Cesan

-POR MÁS que intenten ocultarlas, las extorsiones por seguridad (pago de piso) no ceden, hoy mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas da cuenta de ello: en la capital del estado, elementos del crimen organizado, a pleno luz del día llegaron frente a un taller mecánico, ubicado en la antigua carretera Panamericana y dejaron la fachada como carreteras de Zacatecas: llena de agujeros.

“ESTO sucedió al fi lo de las 4:00 de la tarde y trascendió que el ataque armado sucedió porque el dueño del taller mecánico no ha querido pagar el ‘derecho de piso’, en este llamado ‘Año de la Paz’; por supuesto, los delincuentes no fueron detenidos, ¿qué les parece?”.

-QUE EL susodicho ‘Año de la Paz’, es una burla al pueblo de Zacatecas, una puntada de borracho-.

Pésimo 2024 Para Restauranteros

-MAL LA están pasando los restauranteros de la capital del estado en este año; salvo la Semana Santa que más o menos hubo clientela, el resto de este 2024 ha sido malo para esos negocios, según lo dice hoy a nuestro Diario, la propia presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), doña Estela Cárdenas Vargas.

“NO obstante los malos tiempos, los restauranteros son emprendedores, muy luchones, pues si bien cierran algunos restaurantes, abren otros”, como lo comenta la propia doña Estela

-ESTO es lo que nos distingue a los zacatecanos -dice doña Petra-: a veces nos doblamos pero no nos quebramos, estamos forjados por un yunque: a base de puros golpes, por eso hemos resistido malos gobiernos que no saben hacer otra cosa que robar nuestros impuestos y riquezas naturales, no hay que olvidar lo que en una ocasión reveló ‘El RaTello’. cuando era gobernador: ‘Mineras me ofrecieron hasta cinco millones de dólares a cambio de no pagar el impuesto ecológico’, lo dijo de viva voz en la radio-.

-NO salen ricos con los sueldazos que reciben, sino por lo que se roban y los favores cobrados a las grandes empresas-.

-A DON Alejandro le fue muy bien -me imagino-, pues ya ven que dice que en Querétaro está ‘construyendo casitas para vender’, y no creo que sean de muñecas, ¿de dónde tiene dinero para tener su propia constructora?-.

-EL DAVID lo dijo claramente: ‘Se robó 2 mil 900 millones de pesos, sólo en su quinto y último año de desgobierno, ¿no hasta la Cristina le entró a la robadera?-.

-DESDE ahí comenzó mal David: no solamente hubiera metido a la cárcel a Alex, sino también a Benjamín Medrano y Jeú Ramón Márquez entre otros, no que ahora hasta lo acusan de complicidad, por dejar huir a Julio César Chávez Padilla, ‘autor del asesinato del abogado Raúl Calderón’, según lo reveló el entonces fi scal Francisco José Murillo Ruiseco-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.