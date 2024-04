Mi Jardín de Flores

¡Liberen al Profesor Chayo!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Queremos darles tranquilidad a los trabajadores de Ayuntamiento porque hoy sufren de acoso laboral por parte de asesores de la Secretaría de Gobierno, en donde amenazan, amedrentan a cada uno de los trabajadores con artimañas administrativas que permite traer un gran equipo de trabajo pagado con recurso de los guadalupenses en campaña, y son ellos mismos los que nos han hecho llegar los mensajes’: Roberto Luévano Ruiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 25 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Ceden los Profesores: “¡Liberen al Maestro Chayo!”

LOS PROFESORES de Cuauhtémoc volvieron a manifestarse para exigir la localización y el rescate sano y salvo del profesor “Chayo”, sin embargo las autoridades policiacas no han tenido éxito.

-O TIENEN otras prioridades, pues ya sabemos cómo se las gasta el David: si fuera alguno de sus familiares o funcionario público, de inmediato los helicópteros estaría volando para localizarlo y rescatarlo, como ha sucedido en ocasiones anteriores-.

-LAS AUTORIDADES deben de redoblar esfuerzos para localizarlo y rescatarlo, de lo contrario los maestros continuarán exigiendo su pronto rescate: ayer los maestros tomaron la caseta ‘Osiris’ y estuvieron volanteando para informar sobre la situación criminal que están viviendo:

¡NI UNO MÁS! SE INFORMA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, DEBIDO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE NUESTRO COMPAÑERO. EL MAESTRO “JOSÉ DEL ROSARIO URRUTIA AGUILAR”.

LE SOLICITAMOS SU COMPRENSIÓN Y APOYO AL EMPRENDER ACCIONES QUE PERMITAN SU PRONTA LIBERACIÓN Y QUE ESTAS PUDIERAN AFECTAR A LA POBLACIÓN DE MANERA TEMPORAL.

SOLO DESEAMOS SEAN EMPÁ- TICOS A NUESTRO MOVIMIENTO Y ACLARAR QUE NO TIENEN NINGÚN FIN POLITICO.

¡POR LA LIBERACIÓN DEL PROFE CHAYO Y LA SEGURIDAD DEL MAGISTERIO!

“ESTO decía el volante que estaban repartiendo a todos los conductores de vehículos y, según me informan, su movimiento no causó ningún encono y hasta les aplaudían y les decían “estamos con ustedes”, entonces yo creo que las autoridades deben de aplicarse, la gente está muy molestia y exige la actuación del fi scal Cristian Paula, no solamente para liberar al profe Chayo, sino para terminar con tantas desapariciones forzadas, ya basta; tanta desaparición puede incendiar a Zacatecas”.

-CON EL cambio del fi scal, no se siente mejora en la investigación de delitos de alto impacto, incluso puede decirse que con el Francisco José Murillo Ruiseco, estábamos mejor, la única diferencia entre el francés y Murillo, es que el primero estaba choncho y el segundo muy alto, pero que no acostumbra ver hacia abajo-.

-CON EL que sí se ha mejorado la seguridad es con don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad del Estado, pues el general ha mostrado profesionalismo y capacidad en su trabajo, lo malo fue su actuación aquella tarde del 8 de marzo, en el plantón de mujeres del 8M, cuando esos simios con uniforme de policías golpearon, arrastraron, semidesnudaron y encarcelaron a manifestantes y mujeres periodistas, ahí sí don Arturo se pasó-.

-Y POR cierto las demandas en contra del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, el general Medina, Osvaldo y demás, sigue durmiendo en sueño de los justos-.

-YA VALIÓ ‘chetos’, ‘El Holgazán’ movió todo el aparato gubernamental y apagó el fuego del repudio-.

-PERO todavía hay cenizas y aquello puede volver a incendiarse-.

-ESO SÍ: no le jalen la cola al tigre, porque…-.

Dos Actuaciones, 10 Personas Rescatadas

-LAS FUERZAS del orden tuvieron ayer miércoles dos buenas actuaciones: en Jerez, localizaron y rescataron a siete personas sanas y salvas: cinco mujeres, entre ellas una niña y dos hombres.

“EN FRESNILLO, rescataron a tres personas, o sea, en dos eventos liberaron a 10 personas: cinco mujeres y cinco hombres; lo que no me cuadra es que en ninguno de los dos casos hubo detenidos y, como soy muy mal pensado ,creo que los dejaron ir o negociaron, porque es muy sospechoso que ni siquiera los encargados de vigilar a los privados de la libertad, hayan sido detenidos, a otro perro con ese hueso”.

-YO CREO que el ‘Yéneral’ nos debe a los zacatecanos una explicación, pues también eso sucede con los asesinatos, nunca capturan infraganti a ningún sicario-.

-EL BILLETE debe ser muy grande, no hay otra explicación, porque pues pendejos no lo son- .

Los Malditos Baches

“OTRA VEZ los malditos baches causaron nueva volcadura y pusieron en peligro de muerte a cuatro personas que tripulaban una camioneta Renault blanca, en la carretera federal 23, a la altura del kilómetro105+500, en terrenos de Teúl de González Ortega: la camioneta quedó destrozada”.

-ES UN verdadero milagro que las cuatro personas hayan salvado la vida, pues la camioneta fue pérdida total-.

-Y EL David, valiéndole gorro, no hay información alguna que diga que ya están nuevamente reparando las carreteras, es un verdadero crimen, como también lo es que al ‘Holgazán’ le valga una pura y dos con sal que las volcaduras sigan sucediendo por tanto maldito bache-.

-POBRE DE mi amado Zacatecas con un gobierno tan indolente como el de don David, nunca me imaginé que sería igual o peor que el de don Alejandro, lo malo es que van a ser 11 años de retroceso social, económico y político-.

-AHORA sí que no hay para donde voltear, el narco está en todas partes y hasta los partidos políticos callan-.

-SEA POR Dios y venga más.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.