“Incomprensibles, Retenes Militares; la Delincuencia Sigue Como si Nada”

La Autoridad es muy Descuidada: Valerio Quintero

Por Nallely de León Montellano

Juan Francisco Valerio Quintero, académico universitario, comentó a Página 24 Zacatecas que el fenómeno de desaparición de personas en Zacatecas “equivale a ocultar la realidad y equivale a decir que problema que no se reconoce, es problema que no se resuelve, o se resuelve en vano”.

Por lo anterior, señaló que en la entidad y el país hace falta una verdadera política pública en materia del reconocimiento a las desapariciones y la implementación de una política pública que impida que estas continúen.

“A veces es un poco incomprensible el que haya retenes militares en Jalpa, en Fresnillo, en Malpaso, en Trancoso, y sin embargo la delincuencia actúa como si no pasara nada”, lamentó.

En este contexto, dijo que existe una expresión muy clara de los descuidos que está cometiendo la autoridad, la cual da a conocer que existe una estrategia, que en los hechos no está funcionando, “evidentemente la responsabilidad es de la fiscalía y de los órganos de seguridad que tiene a su disposición para vigilar adecuadamente las carreteras, las calles, tener efectivamente un sistema de vigilancia las 24 horas del día”.

Dijo que las organizaciones criminales registran mayor movilidad en las zonas rurales, y en consecuencia existe mayor incidencia delictiva en materia de homicidios y desaparición de personas, y además lamentó que en el medio rural no se pone atención más allá de recorridos eventuales de las fuerzas armadas, por lo que es necesario que las autoridades reconozcan que se debe hacer más.

En cuanto a la intervención de la fiscalía del estado únicamente en casos mediáticos, dijo que “no se puede ni se debe estar trabajando solamente para aquellos casos que tienen más resonancia, porque implica olvidar que la vida de cualquier ciudadano es importante y que la vida de cualquier ciudadano está bajo la responsabilidad de la autoridad; es un punto sensible porque no sería sano de ninguna manera que cada ciudadano se haga cargo de su propia seguridad personal; eso implicaría que todos anduviéramos armados, sería absolutamente inconveniente que todos usemos armas cuando no las necesitamos”, concluyó.