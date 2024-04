Mi Jardín de Flores

Fueron 4 los Asesinatos, no 2

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me platicaba el otro día un amigo de la iglesia, que fue a inaugurar un negocio en la tarde, dijo que ya en la noche llegaron a cobrarles piso, entonces al día siguiente se fueron’: Cliserio del Real Hernández.

Chalchihuites, Zac.- Viernes 26 de abril de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco Obliga a Zacatecanos a Cerrar sus Negocios y Emigrar a Otros Estados

¡SANTO DIOS, qué horror!, sí que los malos organizados son el mismito lucifer, lo que revela hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, así lo evidencia: ‘por la tarde, unas personas inauguraron una empresa y un padre fue a echarle la bendición, pero por la noche llegaron los malos organizados a cobrar el derecho de piso y los dueños, por la mañana, se fueron a otro estado.

-COMO esos empresarios hay muchos, madre Teresa, ¿quién va a entrar en acuerdos con esos delincuentes?, por eso se siguen yendo de Zacatecas muchas empresas y comercios, el narco no perdona: si no le pagan la plaza, lo obliga de diferentes maneras: balean la fachada del negocio, lo incendian, matan a empleados, clientes o al propio dueño, cuando no se doblega a sus ataques-.

-DEBERÍAN de denunciarlos a la policía y pedir protección-.

-NAAA… ni caso les hacen, por eso mejor se van, el dinero invertido se puede recuperar, pero no la vida, por eso Aguascalientes se está llenando de zacatecanos, allá viven, por ejemplo, el Marco Flores, el Pepe Aguirre y el Cuauhtémoc Galván tiene un restaurante y le ha ido muy bien-.

-PUES DON Cliserio del Real, exsubsecretario del Servicio Nacional de Empleo (SNE), asegura que ‘la delincuencia sigue espantando empresas en Zacatecas’, y ya para que una persona como él, lo reconozca, muestra la magnitud del problema-.

-ES QUE el David es puro pájaro nalgón, no sabe gobernar, y lo que es peor: no quiere aprender y está a unos meses de cumplir la mitad de su sexenio; y cuando quiera reaccionar, el poder se le habrá ido como agua en sus manos, ni siquiera ha querido sentarse a dialogar con los de la Antorcha Campesina, que están organizados ¿dialogará con el ciudadano de a pie?-.

-POR SUPUESTO que no-.

No, al Segundo Piso del Bulevar Metropolitano

-DON RODOLFO García Zamora, don Juan Francisco Valerio Quintero y don Javier Calzada Vázquez, en representación de la mayoría de los zacatecanos que no están de acuerdo con el segundo piso al bulevar Metropolitano, en rueda de prensa que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, exigen a don David una ‘consulta ciudad sobre esa megaobra presupuestada en casi cuatro mil millones de pesos, porque además dicha construcción está etiquetada de manera ilegal,’-.

–ESA OBRA no es prioritaria, mejor que ese dinero se le invierta al campo, al proyecto de Milpillas, la reparación de carreteras y a la seguridad, ¿para qué esa obra que, incluso, va a afear el Centro Histórico, además de que se podría perder el título de Ciudad Histórica, Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO en 1993?-.

-OJALÁ y esas personas que son muy infl uyentes y se les escucha, puedan revertir esa construcción y los casi cuatro mil millones dd pesos se inviertan en obras que realmente benefi cien al pueblo-.

-NAAA… el David es más terco que una mula embarazada-.

Regresaron los Asesinatos: 4 en un día

-PUES CON la novedad de que luego de que los narcosicarios descansaron un día, ayer jueves regresaron con más ganas de apretar el gatillo y se echaron a cuatro cristianos: en Guadalupe un hombre fue secuestrado, torturado y asesinado a balazos, su cuerpo fue arrojado en un lote baldío; no fue identifi cado; tampoco hay detenidos.

“EL segundo asesinato ocurrió en Fresnillo y fue ejecutado con el mismo modus operandi: lo secuestraron, torturaron, asesinaron a tiros y su cuerpo lo fueron a tirar en la carretera federal 44.

“AYER jueves se cometieron dos asesinatos más, pero, esos otros dos David los metió al clóset de la ignominia; así es que no se sabe, con precisión, en que municipios ocurrieron”

-¡SANTO Dios, cuatro asesinatos en un día!, ¿cómo es posible si estamos en el ‘Año de la Paz’?-.

-PURO cuento, madre Teresa, por eso ocultan los asesinatos para luego vendernos sus mentiras; además no sólo ocurrieron cuatro asesinatos, sino que las malditas desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, continúan.

“HOY mismo nuestro Diario publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

‘SALMA MIROSLAVA DEL RÍO SAUCEDO de 23 años, desaparecida forzadamente el 24 de abril de 2024, en Zacatecas, Zacatecas.

‘CECILIA RAMÍREZ MENDOZA de 37 años, privada ilegalmente de la libertad, el 22 de abril de 2024, en Fresnillo, Zacatecas, y ‘JAVIER JARA ESCAMILLA de 59 años, privado ilegalmente de la libertad, el 24 de abril de 2024, en la Comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos, Fresnillo, Zacatecas.

“¿QUÉ LES parece el ‘Año de la Paz’?”-.

-NO SE burle, don Roberto-.

-NO, YO nomás pregunto, los que se burlan son los que inventaron la mamada esa del ‘Año de la Paz’-.

A un año del Desafuero y Julio César y su Esposa Siguen Prófugos

-MUY BUENA la crónica de la sagaz reportera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de las agencia de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en la cual subraya que el exalcalde de Guadalupe, Julio ‘N’, cumplió un año de haber sido desaforado, por el asesinato del joven abogado Raúl Calderón Samaniego.

“LA VÍCTIMA mortal es primo de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de México, por el partido Movimiento Ciudadano (MC) pero, inexplicablemente, no ha hecho nada para presionar al fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, para que detenga al exalcalde, luego de que el anterior fi scal, Francisco José Murillo Ruiz Seco, sospechosamente no impidiera su huida; pronto supimos por qué: Julio César Chávez es muy amigo de los infl uyentes y poderosos hermanos David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, y Ricardo Monreal Ávila, senador de la República.

“EN SU crónica, Irma recuerda que ‘el 1 de enero de 2023, la familia de Raúl Calderón de 37 años, denunció su desaparición ocurrida el 31 de diciembre de 2023.

‘EL 2 DE enero su cuerpo fue encontrado en un sillón dentro de su departamento con cuatro balazos.

‘EL 25 de enero, en un espectacular de la zona metropolitana se colocó la foto del musico (y licenciado) con la frase: #JusticiaParaRaúl. Duró solo 2 días.

‘DESPUÉS de más de tres meses de investigación sobre este homicidio, la fi scalía zacatecana concluyó que habÌa datos de prueba sufi cientes para señalar a Julio ‘N’ y su esposa MarÌa de Jesús ‘N’ como probables coautores de este homicidio, así como de robo califi cado (se presume que el objeto en cuestion fue el celular de la vÌctima), por lo que un juez de control determinó librar las dos órdenes de aprehensión.

‘EL CASO estalló públicamente el 18 de abril de 2023, cuando la fi scalía solicitó a la Legislatura local eliminar la inmunidad procesal del entonces alcalde para poder cumplimentar la aprehensión contenida dentro de la causa penal 439/2023.

‘EL 19 de abril, el exalcalde emitió un comunicado para declararse ìinocenteî y aunque anunció que acudirÌa a las instancias corres- pondientes para defenderse, jamás se volvió a saber nada de su paradero.

‘EL 21 de abril el Congreso local aprobó eliminar la inmunidad procesal para permitir a la fi scalía zacatecana cumplimentar la orden de aprehensión.

‘EL 9 de abril de este año se revivir el caso con la reciente comparecencia del fi scal Cristian Camacho Osnaya -lleva más de cuatro meses al frente de esta institución-, quien ante los cuestionamientos de diputados por la tardanza en la detención del exalcalde, dijo que no se podÌa dar ninguna información por el sigilo de la investigación.

‘ADEMÁS, aseguró que la carpeta de siete tomos está bien integrada y confi rmó que está activa la fi cha roja que permite a la Interpol el rastreo en 195 países’.

-NAAA… como dice la Xóchitl, nomás le están haciendo al ‘güey’, pa’mí que los Monreal los tienen bien escondidos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.