La Responsabilidad de los Desaparecidos es del Gobierno del Estado: Arturo Ortiz

“No Podemos Permitir que se Instaure el Miedo en Zacatecas”

Por Miguel Alvarado Valle

El gobierno estatal y la fiscalía deben de esforzarse para dar resultados lo más pronto posible en cuanto al tema de personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, declaró a Página 24 Zacatecas, Arturo Ortiz Méndez, presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ).

Arturo Ortiz, mencionó a este reportero que esta situación es muy grave y no puede ser subestimada, por lo cual expresó su preocupación y la necesidad imperante de obtener resultados tangibles para abordar este problema que afecta profundamente a la sociedad tanto en Zacatecas como en todo el país.

“Creemos que la estrategia del gobierno y del equipo responsable de atender este lamentable escenario, debe esforzarse. No podemos permitir que en Zacatecas se instaure el miedo, el terror, la angustia, la desesperación y la afectación de familias completas”.

Apuntó que es una responsabilidad absoluta de la autoridad administrativa, especialmente del fiscal y en general el equipo de gobierno estatal para intervenir de manera efectiva y coordinada para resolver esta crisis.

En este sentido, reconoció que se están realizando esfuerzos por parte de instancias como la Secretaría de Seguridad Pública y se están obteniendo resultados, así como la Fiscalía, a pesar de su poco tiempo en funciones del titular Christian Paul Camacho Osnaya.

Sin embargo, señaló la necesidad de que estas instancias redoblen sus esfuerzos para lograr un impacto positivo significativo que impulse la recuperación económica y la tranquilidad en el estado.

“Estamos en una situación crítica en términos de actividad económica, es fundamental que el gobierno invierta los recursos necesarios en programas estratégicos para garantizar la paz y la seguridad en Zacatecas”.

Explicó que la gente no puede vivir en angustia y con intranquilidad, por lo cual es necesario que el poder legislativo, ejecutivo y judicial inviertan lo que sea necesario para resolver este problema de manera efectiva y rápida.

“El gobernador tiene que intervenir porque se necesitan resultados, no hay forma de resolver esto con explicaciones curiosas, no hay forma en la que podamos ocultar el bajo nivel de la actividad económica del estado… Se ocupa la intervención de los que saben y si los que están no saben, pues hay que irle pensando”, concluyó.