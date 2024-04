David Monreal no Atiende a las Personas, Sigue Encerrado en su Burbuja: González

“El Fiscal Cristian Está Dando Muchos Carpetazos”

Por Nallely de León Montellano

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) aseveró ante Página 24 Zacatecas, que pese a las denuncias y protestas sociales respecto a la desaparición de personas en la entidad, las autoridades continúan con la intención de publicar cifras falsas respecto a este delito cada vez más recurrente en Zacatecas.

“Si la gente está denunciando, si la estadística está en contra del gobierno tengo que plantear qué voy a hacer para que esto mejore; creo que una estrategia de que ya no informan no ayuda porque al final la gente sigue teniendo una percepción negativa”, señaló.

Por lo anterior, destacó la importancia de que, el actual fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya cumpla con su trabajo de manera transparente; esto debido a las opiniones ciudadanas sobre la justicia selectiva en la entidad, o bien la atención preferencial a casos mediáticos.

“Es lamentable decirlo, pero hay muchos carpetazos, entonces creo yo que no es pedirle, es exigirle que cumpla con su trabajo y creo yo que toda la gente merece la misma atención; la justicia debe de ser pareja para todas y todos”, agregó.

En cuanto a la realización de marchas en exigencia de atención a los casos de desaparición de personas, comentó que son un indicador de que el gobierno no ha cumplido con la atención hacia las necesidades en todos los sectores sociales, ya que señaló, hasta este sexenio no había presenciado que un gobierno dejará pasar tantos problemas como David Monreal Ávila.

“Es una obligación y un deber de quien gobierna atender y no ignorar; si no resuelve, si no da una alternativa, si no atiende, si cree que encerrado en su burbuja va a resolver, así no resuelve. Quisieran desaparecer a los sectores organizados, eso no va a ser posible, la gente toda la vida va a estar organizada y va a buscar un mecanismo de hacer unidad, estamos hablando de un problema muy serio de operación política, falta alguien que atienda y que verdaderamente dedique tiempo”, señaló.

Por lo anterior, lamentó que las autoridades no asumen su responsabilidad de ayudar o coadyuvar de cerca en las necesidades de la gente, por lo que también ha crecido el número de protestas sociales y la desesperación por ser escuchados por el mandatario David Monreal.