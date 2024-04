Mi Jardín de Flores

¿De qué ‘Año de la Paz’ Hablan?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La desaparición y no localización de personas en Zacatecas, obedece a una mala administración de los cuerpos policiales, aunado a la falta de una investigación adecuada en cada uno de los casos. Es una desgracia para todas las madres y padres de familia que han perdido a un ser querido, es un problema social que sabemos, y tenemos conocidos que han perdido a sus seres queridos, y es una mala fortuna’: Teodoro Turner Saad.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 28 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Enfrentamiento Entre Narcos y Policías

-NUEVAMENTE corrió sangre a raudales -abre la conversación don Roberto-; en enfrentamiento, policías estatales mataron a balazos a tres narcotrafi cantes y detuvieron a otros seis; los hechos, como hoy domingo los da a conocer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, sucedieron en el municipio de Pinos, entre las comunidades de La Pachona y Pedregoso, la mañana de ayer sábado, alrededor de las 7:00 horas.

“SEGÚN información ofi cial, policías estatales preventivos realizaban patrullajes por aquel municipio, cada vez más confl ictivo, cuando fueron sorprendidos por un grupo de narcos que les disparó y de inmediato contestaron la agresión.

“LOS uniformados solicitaron refuerzos y al lugar fueron llegando elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano y más policías, por lo que en la refriega cayeron muertos tres narcotrafi cantes.

“AL VERSE superados, el resto de los malosos se rindió: armas, parque y cargadores, así como dos camionetas con reporte de robo, una Ford y otra Toyota, que les fueron decomisadas, las pusieron a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que los seis criminales detenidos; de los muertos se encargó Servicios Periciales”.

-¡SAGRADO Corazón de Jesús!, ¿de dónde salen tantos malos organizados? Parece poda, caen unos pero luego brotan más-.

-MUCHOS de ellos son traídos de otros estados del país -retoma la palabra don Roberto-, incluso hasta del extranjero; lo mismo sucede con los privados ilegalmente de la libertad acá en Zacatecas, se los llevan a otros estados o al extranjero y allá las autoridades los matan o encarcelan; desgraciadamente, por eso en Zacatecas hay muchos desaparecidos: se los llevan a ‘trabajar’, como lo acaba de reconocer el propio gobernador, David Monreal Ávila- “EN GUADALUPE -continúa don Robertola violencia y la inseguridad también están que arden: al fi lo de las 10:00 de la noche de ayer, matones a sueldo atacaron un anexo, ubicado en la colonia Victorio, donde quedó muerto un individuo en medio de un charco de sangre mientras que otro interno era trasladado al nosocomio más cercano para su atención médica.

“AHÍ MISMO, en Guadalupe, pero en el fraccionamiento San Gabriel, un sujeto fue baleado e internado en un hospital, de donde lo reportan grave.

Y EN Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas, un niño de 13 años fue privado ilegalmente de la libertad y posteriormente torturado, aunque después fue liberado por sus propios captores y cuando deambulaba descalzo sin rumbo fi jo por terrenos del municipio de Morelos, fue auxiliado por elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes lo entregaron a elementos de la Fiscalía que se encargaron de interrogarlo y posteriormente entregarlo a sus angustiados padres.

Las Privaciones Ilegales de la Libertad y Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

“LLUVIA CRISTAL DE LA CRUZ de 37 años, privada ilegalmente de la libertad el 26 de abril del presente año en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

“ALAYDEN ALEJANDRO SÁNCHEZ ROJAS de 33 años, privado ilegalmente de la libertad, el 26 de abril de 2024, en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

“MARTHA ALICIA SIFUENTES ESCAMILLA de 29 años, privada ilegalmente de la libertad, el 26 de abril del presente año, en Villa Hidalgo, Zacatecas.

“VALERIA MONSERRATH ARELLANOA RIVAS de 22 años, desaparecida forzadamente el 18 de abril del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

“ERIKA SANTANA VALDEZ de 27 años, desaparecida forzadamente el 18 de abril de 2024, el 18 de abril de 2024.

“GUADALUPE JONATHAN MARTÍNEZ CRUZ de 30 años, desaparecido forzadamente en Lagos de Moreno, Jalisco, el 23 de abril del presente año.

“LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ de 27 años, desaparecido forzadamente, en Lagos de Moreno, Jalisco, el 23 de abril de 2024.

“ASÍ FUE la jornada criminal: cuatro asesi natos, dos heridos y la publicación de 7 Cédulas de Búsqueda, y me pregunto: ¿dónde chingaos quedó el susodicho ‘Año de la Paz en Zacatecas’? ¡No manchen, ya ni la burla perdonan”.

‘El Profe Chayo’, Otro día más Desaparecido’

HOY DOMINGO se cumplieron ocho días del violento secuestro del estimado ‘Profe Chayo’: convalecía en su hogar cuando la madrugada del domingo 21, se presentaron delincuentes armados, lo desconectaron del oxígeno y lo secuestraron.

“SEGÚN trascendió, sus familiares fueron extorsionados con varias cantidades de dinero a cambio de su libertad, pero los delincuentes no cumplieron su palabra y en la semana han efectuado tres marchas y tres plantones exigiendo al gobierno de David Monreal que movilice a las fuerzas de seguridad para ubicar y rescatar sano y salvo al entrañable maestro ‘Chayo’, tan querido como respetado”.

-PERO al David le vale gorro, ni siquiera unas palabras de aliento les ha dirigido a la familia del ‘Chayo’, que cada vez están más desesperados y decepcionados de este ‘desgobierno’ que no ha podido con el paquete, con todo y que el David prometió sería el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas en toda la historia-.

-PUES AL rato se van a volver a manifestar y cada vez con más gente, pues la ultima ocasión se les unieron estudiante de la escuela rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, Loreto, Zacatecas; la gente está muy molesta, sabrá Diosito en qué irá a parar todo esto si el maestro ‘Chayo’ no regresa pronto, sano y salvo a su casa de Ciudad Cuauhtémoc.

“YA LO dijo el Adán González Acosta del Frente Popular de Lucha (FPLZ):

‘PESE A las denuncias y protestas sociales por la desaparición de personas en la entidad, las autoridades siguen con la intención de publicar cifras falsas respecto a este delito cada vez más recurrente en Zacatecas:

‘ES UNA obligación y un deber de quien gobierna atender y no ignorar; si no resuelve, si no da una alternativa, si no atiende, si cree que encerrado en su burbuja va a resolver, así no resuelve. Quisieran desaparecer a los sectores organizados, pero eso no va a ser posible, la gente toda la vida va a estar organizada y va a buscar un mecanismo de hacer unidad, estamos hablando de un problema muy serio de operación política, falta alguien que atienda y que verdaderamente dedique tiempo’ a resolverlo”.

-PERO al David le vale gorro, él está dedicado a saborear las mieles del poder y a manejar el estado despóticamente, para ello contrató a la Humbelina, como secretaria de la Función Pública, para perseguir a sus opositores acusándolos falsamente, porque ahí anida la corrupción-.

Reaparece ‘El Monris’ Para Hacer Campaña

AL PARECER, en Fresnillo se encendieron los focos rojos, y en el municipio más poblado de Zacatecas, nuestro partido, Morena, puede perder el carro completo: la alcaldía, las diputaciones locales, las federales y la senaduría, pues la gente ya está hasta, perdón por la expresión, la chingada de los Monreal,por eso se apareció ‘El Chamuco Mayor’, y no le importó balconear a su hermano menor, Saúl, al decir que su candidata Bennelly Hernández Ruedas, va a ganar la alcaldía porque está mejor preparada que el alcalde con licencia, o como dijera la Xóchitl Gálvez, ‘el Saúl está muy güey’-.

-¡VÁLGAME Dios!, hasta dónde llega la ambición por el poder, vituperar a su propio hermano, por la ambición de volver a ganar el municipio de Fresnillo, tan explotado por los señores Monreal-.

-Y SI los fresnillenses no se ponen las pilas, los Monreal van a continuar apoderados de Fresnillo, ya tiene todo el aparato para llevar a cabo las viejas practicas: promesas falsas, compra de votos, ratones locos, urnas embarazadas, etcétera; la cosa es no perder ese bastión monrealista, único municipio gobernado por tres hermanos en trienios diferentes: Rodolfo, David y Saúl Monreal todos de la mano del ‘Monris’-.

-PUES ya falta poco para ver si las ‘manos pachonas y mapacheras’ de los hermanos Monreal vuelven a hacer de las suyas-

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.