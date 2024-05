Exhortan las Diputadas a Rodrigo Reyes a Dejar Atrás su Misoginia

“Zacatecas, Nuevamente es Nota Nacional por Violencia de Género”

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión ordinaria de este martes, en voz de la diputada priísta Gabriela Basurto Ávila, el grupo parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhortó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, a fin de que se abstenga de hacer comentarios desafortunados en contra de cualquier mujer de las instituciones y en general del contexto y ambiente político que viven las mujeres en la entidad.

En este sentido, la legisladora lamentó las recientes declaraciones del funcionario donde señala a dos consejeras del INE por atacar al gobierno estatal mediante la publicación de datos de violencia; dijo que es necesario ponerle un freno debido a que Zacatecas volvió a ser nota nacional por tema de violencia en contra de las mujeres.

“Por lo que se refiere a este tema, las propias consejeras del INE nos han dicho que ha habido 217 cambios entre propietarias y suplentes, todos cargos en disputa en este proceso electoral de todas las coaliciones y partidos; el tema llegó al Consejo General del INE, no es un tema personalísimo contra Zacatecas”, aclaró.

Por lo anterior se aplicó el llamado Protocolo Violeta con la finalidad de conocer las razones que explican dichos cambios, y por lo cual se refirieron a posibles causas de inseguridad, cambios de partido, incumplimientos de acuerdo, o violencia política de género, las causas que se señalan en las renuncias son por haber sido registradas sin su consentimiento, por causas personales, etcétera.

La legisladora lamentó “que otra vez, el secretario general de gobierno Rodrigo Reyes, quien tiene diversos y muy marcados señalamientos por sus lamentables expresiones en contra de las mujeres, como lo fueron las previas al 8M, criminalizando a las mujeres y sus organizaciones y fundamentalmente su actuar en la marcha en donde todos observamos los videos respecto a la brutalidad, ahora también el flamante secretario se aventura a hacer expresiones a este respecto”.

En tribuna, la legisladora reconoció a Zacatecas como un estado complicado para las mujeres, así como las afectaciones que existen en materia de seguridad; por ello, dijo que las mujeres que militan en el Movimiento Feminista y las mujeres en general, además de aprender a cuidarse de la delincuencia, deben cuidarse de las acciones de las autoridades estatales.

Señaló que las declaraciones del secretario general de Gobierno, son muestra clara a la intolerancia hacia las mujeres zacatecanas, ya que expresó su molestia en contra de las consejeras del INE, asegurando que los comentarios fueron con saña.

“Por lo anterior, es necesario que el secretario general entienda que el proceso electoral no se trata de él mismo, no se trata de lo que él piensa, no se trata del gobernador, no se trata ni del gobierno que y debe de dejar que las autoridades a las que sí les corresponde el tratamiento del asunto, hagan su trabajo; no puede nuevamente hacer expresiones desafortunadas imponiendo su falso discurso de la paz y sobre todo cuando se trata de instituciones encargadas de velar el estado democrático y de derecho de las mujeres”.