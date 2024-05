Mi Jardín de Flores

Rodrigo es ‘El Firulais’ del David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas es un estado complicado para las mujeres, así como las afectaciones que existen en materia de seguridad; por ello, las mujeres que militan en el Movimiento Feminista y las mujeres en general, además de aprender a cuidarse de la delincuencia, deben cuidarse de las acciones de las autoridades estatales’: Gabriela Basurto Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.-Jueves 2 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco en Zacatecas, Despidió Abril con 52 Asesinatos

¡DIOS DE mi Vida, regresan las masacres a Fresnillo, tres muertos y dos heridos en un ataque armado a plena luz del día, el último día de abril!

-YO TENGO otros datos, madre Teresa -dice don Roberto-, fueron cuatro los asesinados el 30 de abril, según reporta el Gobierno Federal, en su informe diario de homicidios dolosos; así despidió el narco el ultimo día de abril-.

-¿CUÁNTOS asesinatos se cometieron en abril, don Roberto? -pregunta doña Petra-.

-AQUÍ traigo la información día con día, les leo:

Abril 1: 3 asesinatos.

ABRIL 2: 0 asesinatos.

ABRIL 3: 3 asesinatos.

ABRIL 4: 0 asesinatos.

ABRIL 5: 1 asesinato.

ABRIL 6: 2 asesinatos.

ABRIL 7: 0 asesinatos.

ABRIL 8: 3 asesinatos.

ABRIL 9: 1 asesinato.

ABRIL 10: 1 asesinato.

ABRIL 11: 0 asesinatos.

ABRIL 12: 0 asesinatos.

ABRIL 13: 3 asesinatos.

ABRIL 14: 2 asesinatos.

ABRIL 15: 2 asesinatos.

ABRIL 16: 2 asesinatos.

ABRIL 17: 4 asesinatos

ABRIL 18: 0 asesinatos.

ABRIL 19: 0 asesinatos.

ABRIL 20: 0 asesinatos.

ABRIL 21: 1 asesinato.

ABRIL 22: 0 asesinatos.

ABRIL 23: 1 asesinato.

ABRIL 24: 0 asesinatos.

ABRIL 25: 4 asesinatos.

ABRIL 26: 0 asesinatos.

ABRIL 27: 8 asesinatos.

ABRIL 28: 7 asesinatos

ABRIL 29: 0 asesinatos.

ABRIL 30: 4 asesinatos.

-¡SANTO DIOS, 52 vidas arrancadas en un mes! ¿Dónde quedó el tan pregonado ‘Año de la Paz’, publicitado a un costo de varios millones de pesos?-.

Y a la Gente, los Narcos la Sigue Desapareciendo

“FALTARÍA saber -dice don Robertocuánta gente desaparecida han asesinado, porque el narco se la continua llevando para integrarla a sus fi las en otros estados o países; yo creo que ya es hora de que el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, se ponga a trabajar y desquite el sueldazo que gana como Fiscal General de Justicia del Estado, porque el hombre gana más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador” “NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas inició mayo publicando las Cédulas de Búsqueda de: “JAIDRIM AYALEN GALINDO JUÁREZ de 13 años, desaparecida forzadamente el 28 de abril de 2024, en Guadalupe, Zacatecas, y “GEIRA JUÁREZ BERNAL de 43 años, tambien desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 28 de abril de 2024; al parecer se las llevaron las mismas personas.

¡VIRGENCITA de Zapopan!, en Zaca tecas si no te arrancan la vida te desaparecen, secuestran o privan ilegalmente de la libertad, con total impunidad, porque rara vez la policía detiene a esos criminales ¡es horrible!

Diputadas, se Lanzan Contra el Misógino “Gustavito”

LA DIPUTADA Gabriela Basurto Ávila, en representación de su grupo parlamentario, presentó un punto de acuerdo, con el que se exhortó al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, mejor conocido como ‘Gustavito’, a respetar a las mujeres, pues es clara su misoginia… como si el “Gustavito” no tuviera madre.

“RESULTA -continúa doña Petra-, que el ‘Gustavito’, principal gato del David Monreal, se puso furioso contra Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan, porque informaron que 217 mujeres habían renunciado a sus candidaturas en Zacatecas.

“‘GUSTAVITO’ de inmediato pegó el grito al cielo, acusándolas de mentirosas y de estar en contra de su patrón David por ‘atacar el estado y empañar el proceso electora’, lo que es una verdadera jalada.

“ENTERADAS de cómo ‘Gustavito’ le gusta hacerles la vida pesada a las mujeres, temen que algo malo pudiera planear para evitar que Dania y Carla sigan destapando el cochinero electoral del David Monreal.

“SOBRE todo porque Carla dice va a insistir en que el IEEZ diga la verdad del por qué las renuncias de las candidatas a un cargo de elección popular”.

-ESE ‘Gustavito’ es el ‘Firulais’ del David, nomás le afl oja la cadena, le grita ‘¡al ataque!’, y muerde a quienes ellos consideran sus enemigos, así de mamones están…

-QUÉ BUENO que las diputadas tomaron cartas en el asunto, porque lo dicho por el joven e inexperto secretario de gobierno, es una muestra clara de su intolerancia en contra de las consejeras del INE, con comentarios fuera de lugar y con saña, pues como dijo la diputada Gabriela Basurto:

‘ES NECESARIO que el secretario general entienda que el proceso electoral no se trata de él mismo, no se trata de lo que él piensa, no se trata del gobernador, no se trata ni del gobierno que y debe de dejar que las autoridades a las que sí les corresponde el tratamiento del asunto, ha- gan su trabajo; no puede nuevamente hacer expresiones desafortunadas imponiendo su falso discurso de la paz y sobre todo cuando se trata de instituciones encargadas de velar el estado democrático y de derecho de las mujeres’.

-¡DESGRACIADO ‘Gustavito’!, él debió haber vivido en la era de las Cavernas, no en los tiempos actuales-.

-ESO SUCEDE cuando, desde el hogar, reciben una educación machista, afortunadamente mis padres, a mis hermanos los enseñaron a respetar a las mujeres, además de que los ponían a hacer trabajos domésticos, además de lavar y planchar su ropa-.

-YA ME imagino la educación que recibió el ‘Gustavito’ en su hogar; por eso su animadversión hacia las mujeres-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.