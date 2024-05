Mi Jardín de Flores

La Desconfi anza se Extiende a EU

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘¿Por qué tampoco ni pueden, ni podrán con Claudia Sheinbaum Pardo quien será, después de 200 años de vida independiente en México y por la voluntad mayoritaria del pueblo, la 1era presidenta de la República? La respursta, les digo amigas y amigos míos y me permito recurrir a Bob Dylan y unirlo con Miguel Hernández, está soplando en el viento’: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 3 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Pudo David Monreal, Dejarlo Fuera de la Contienda

ME DIO muchísimo gusto al leer en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el señor gobernador, don David Monreal Ávila, con todo el poder que tiene, no pudo evitar que el joven Ulises Mejía Haro, sea el candidato de Morena, por el Distrito Federal 3 del estado.

-ME IMAGINO el ‘entripado’ que hizo el David, en su vano intento por dejar fuera al Ulises de la contienda electoral del próximo domingo 2 de junio-.

-NO ES para menos -tercia don Roberto-, Ulises, que desde un inicio apoyó a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, primero en la interna y actualmente rumbo a la Presidencia de México, lo ve con buenos ojos; era de esperarse su respaldo, como bien lo dice el pie de foto, en esa imagen de ambos morenistas-.

-AHORA LE corresponde al joven Ulises hacer una buena campaña, porque no olvidemos que don David es de mala alma, y buscará por todos los medios que el expresidente municipal de Zacatecas, llegue a la Cámara de Diputados Federal, a apoyar a la 4T que ya, prácticamente, encabeza doña Claudia-.

Nadie Vende pan Frío

-¿CÓMO ven a don Óscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de Seguridad Publica de Zacatecas, quien declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ‘se necesitan más recursos para tener más seguridad’?-.

-YO CREO que el Aparicio está pedorro, lo que necesitan es más dedicación y amor a su trabajo, además de echarle más honestidad y huevitos al asunto: son miles los policías, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano, que luchan contra el narco y lo único que están haciendo es podar el árbol de la inseguridad que luego vuelve a reverdecer con más fuerza, por la descarada impunidad-.

-HAY MUCHA verdad en su comentario, doña Petra -dice don Roberto-: nomás no pueden exterminar por completo ese tumor maligno del narcotráfi co, pues los capos reparten mucha lana de arriba a abajo, ¿cuántos gobernadores no están en la cárcel por sus nexos con los carteles de las drogas?-.

“LA ‘INDUSTRIA de las drogas’ deja mucho dinero, ahí tienen a Gerardo García Luna, secretario de Seguridad Pública, con el borracho del Felipe Calderón, quien tiene más propiedades que el nopal-.

-AL QUE también deberían de encarcelar es a don Felipe Calderón Hinojosa, pues llegó a la Presidencia de México con una mano adelante y otra atrás, y hoy es uno de los hombres más ricos de México: ¿no recuerdan que siendo director de Banobras se compró una casa con un crédito que él mismo se autorizó?-.

-SÍ, y luego compró varias casas adyacentes para derrumbarlas y agrandarla, con un inmenso jardín; y si su secretario de Seguridad Pública, se ligó al narco, no es nada extraño que Felipe Calderón se haya involucrado en el narco-.

“ESO está claro: declaró la guerra al narco, pero a favor del Cártel de Sinaloa y de ‘El Mayo” Zambada, quien se esconde en la zona serrana de Chihuahua, Durango y Sinaloa, en el llamado ‘Triángulo Dorado’, protegido por cientos de hombres armados.

“EL NARCO suelta mucho billete, no sólo a las autoridades de México, sino hasta a las de Estados Unidos, y aquí en Zacatecas lo hemos visto en campañas electorales: venden su alma al diablo y luego es el pueblo el que paga las consecuencias: ¿cuál ha sido el sexenios más sangriento de Zacatecas?”.

-PUES EL del ‘RaTello’, que no se nos olvide: miles de hombres, mujeres y niños cayeron por las balas del narco en su quinquenio, ¿cuántas familias completas, fueron exterminadas por comandos que a cualquier hora del día y a pleno sol, llegaban a los hogares y asesinaban a las familias?-.

-TODAVÍA ESO ocurre, aunque no como antes, el de Alex ha sido el gobierno más letal de toda la historia-.

Mal y de Malas

–HOY VI el gráfico del Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG), de Ingresos por remesas durante el primer trimestre de 2024, por estado, y me sorprendió ver a Zacatecas en el lugar 12, con 399. 1146 millones de dólares -ni siquiera llegamos a los 400 millones de dólares, muy por abajo de Michoacán que recibió remesas por 1,223 millones 7. mil dólares.

“Y ESTO lastima porque la confi anza en el gobierno de don David se extiende a los paisanos zacatecanos que van en busca del sueño americano, para partirse el alma trabajando honradamente y mandar dólares a su familia pero, al no confi ar en el gobierno de don David, mandan menos dólares.

-NO SÓLO los trabajadores de Michoacán mandaron más dólares del extranjero a México, sino los de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí; hasta en las remesas, Zacatecas está a la baja-.

“NO CABE duda de que con este gobierno corrupto y misógino, los zacatecanos estamos en la olla, listos pa’ser devorados por este mal gobierno que prometió ser el mejor de la historia”.

-YA NI me lo recuerde, el David se cagó y orinó fuera de la bacinica-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.