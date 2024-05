Medina: La Fiscalía Esconde Mucha Información que es Útil a la Sociedad

“El Fiscal ha Dejado Mucho que Desear”

Por Miguel Alvarado Valle

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, dijo a Página 24 Zacatecas la lamentable situación de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, expresando, “es muy doloroso el tema, porque no hay algo más martirizante que no saber dónde está un ser querido”.

“Yo celebro que el gobernador se haya reunido en Fresnillo con los familiares de los desaparecidos. Hay que darles mucha atención, mucha interlocución con ellos porque el esfuerzo será fallido si sólo lo hace el estado o solo la sociedad, se necesita de la combinación de esfuerzos”.

Sin embargo, enfatizó también que hay casos de personas desaparecidas que, cuando son encontradas, la familia se olvida de avisar, “es comprensible porque a la gente lo que le preocupaba era encontrar a sus familiares, pero siguen apareciendo en la lista de desaparecidos”.

“Quienes pueden registrar eso son las instancias públicas, pero a pesar de que hay un registro, a veces algunos casos continúan como desaparecidos a pesar de que ya han sido encontrados, incluso hay otros casos donde los desaparecidos en realidad están presos”.

En cuanto al desempeño del actual fiscal Cristian Paul Camacho, enfatizó que ha dejado mucho que desear, puesto que desde que tomó el cargo todo sigue igual, “es igual que el anterior, no ha cambiado nada, es la misma política. Además, parece que la única responsabilidad fuera el tema de los desaparecidos y homicidios, cuando en realidad hay muchas responsabilidades, como la corrupción que existe en Zacatecas”.

En relación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), indicó que hace falta que desempeñe su tarea con mayor apertura a la sociedad, porque no se ve y comunica muy mal en Zacatecas, siendo muy escueta.

“No saben orientar a la gente. Todo lo reducen al ‘muertómetro’, a especulaciones, y está lleno de disparates. Los zacatecanos deberían saber exactamente cuáles fueron los móviles de las desapariciones y de los que han regresado”.

“Todos los mortales tenemos el derecho de hacer suposiciones, menos la autoridad. La autoridad no está para hacer suposiciones, sino para comunicar datos duros; mantienen en secreto mucha información que es útil a la sociedad”, concluyó