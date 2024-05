Para Este Gobierno no es Prioridad Conservar el Archivo del Poder Judicial del Estado: Nahle

“Le Importa más Gloria Trevi, Christian Nodal y Julión Álvarez”, Truena

Por Miguel Alvarado Valle

“Debido a la falta de presupuesto, el archivo del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, lleva más de una década expuesto a diversas condiciones adversas”, así lo dijo, Arturo Nahle García, exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Indicó a Página 24 Zacatecas que este archivo, es el segundo en importancia después del archivo general del Estado, en el que se alberga más de un millón de expedientes y recibe una constante entrada y salida de documentos, con aproximadamente 30 mil nuevos expedientes cada año.

Enfatizó que a pesar de su relevancia, el archivo no cumple con las disposiciones establecidas por la ley nacional y estatal de archivos, ya que no cuenta con condiciones óptimas de almacenamiento ni ha iniciado el proceso de digitalización. En este sentido, criticó la situación del archivo ya que se encuentra ubicado en una bodega alquilada en un parque industrial, lo que no garantiza su seguridad ni conservación adecuada.

“No hemos iniciado el proceso de digitalización del archivo, no hemos podido hacerlo porque ¿con qué dinero”.

A pesar de los esfuerzos por obtener el presupuesto para su mejora, Nahle García señaló que durante los cuatro años que estuvo al frente del Poder Judicial no se asignó nada de recurso para el proyecto.

Aunque se presentaron propuestas presupuestales, estas fueron ignoradas en favor de otras prioridades gubernamentales, “en su momento les dije que el proyecto costaba 60 millones de pesos, pero no me dieron ni un peso porque hay otras prioridades: las prioridades son Gloria Trevi, Christian Nodal, Julión Alvarez, para eso si hay dinero y yo respeto, cada administración tiene su proyecto”, comentó.

Resaltó que falta de inversión ha dejado al archivo del Poder Judicial vulnerable a diversos riesgos, incluidas las filtraciones de polvo, la presencia de fauna como ratas y murciélagos, y posiblemente, daños a documentos históricamente importantes.

“Pareciera que la justicia no es prioridad, no lo estoy afirmando, pareciera. Las prioridades son otras como el segundo piso y otras, pero todo se refleja en el presupuesto”.

Finalmente, Nahle García destacó que el presupuesto necesario para mejorar el archivo, puede que haya aumentado con el tiempo, debido al aumento en los precios de materiales y mano de obra.