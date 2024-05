“En Guadalupe, los Gobiernos de Morena no Comulgan con los Principios de AMLO”

Édgar Moreno Renuncia al Guinda y Hace Público su Apoyo a Roberto Luévano

Por Nallely de León Montellano

Édgar Moreno Ortiz, militante del partido Nueva Alianza, aseguró a Página 24 Zacatecas que en el municipio de Guadalupe la ciudadanía está molesta con Morena debido al incumplimiento de acuerdos realizados durante procesos electorales anteriores.

En este sentido, señaló que los habitantes del pueblo mágico le darán en triunfo a Roberto Luévano Ruiz, dado que buscan cambios efectivos en favor de Guadalupe, lo cual, asegura, no ha sucedido con el actual partido en el poder.

En este contexto, comentó que, después de años formando parte de Morena en Guadalupe debido a la decepción de que los militantes de aquel partido en lo local, no comulgan con los ideales del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que los acuerdos políticos han afectado a aspirantes a ocupar cargos de elección popular interesados en efectuar cambios, cayendo en un círculo repetitivo en la práctica política electoral, misma que ha cansado al electorado.

Por ello, informó que se dio de alta en el partido Nueva Alianza donde asegura que los ideales de dicha militancia coinciden con los propios, por lo que buscará sacar a Morena del poder a través de trabajo conjunto con las fuerzas políticas de oposición con la finalidad de rescatar el municipio de Guadalupe de los llamados malos gobiernos.

Por lo anterior, dio a conocer que se sumará de manera formal al proyecto de campaña de Roberto Luévano, ya que, reiteró, “es tiempo de nuevos actores políticos y con este desencanto y esa decepción del partido Morena que no traen los ideales de los cuales uno se enamora, uno se convence que quiere pregonar la lucha del presidente AMLO, entonces me voy decepcionado, me voy triste, pero caigo aquí feliz y la gente me recibe con buenos ánimos.

Aseguró que su principal interés siempre ha sido la ciudadanía, por lo que, desde sus inicios en la política ha buscado la manera de generar ideas que coadyuven en cambios benéficos para la población.

Es decir, “desde los 20 años participo como candidato a diputado federal por el Partido Humanista, en el proceso interno no se da la candidatura, después paso a Morena y me registro como precandidato.

Mi interés siempre ha sido la ciudadanía, sigo en visitas, en el toque de puertas, en cumplir compromisos porque creo yo que eso es lo que siempre te van a recriminar los ciudadanos”.