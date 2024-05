Mi Jardín de Flores

El Socio de María de Jesús Pérez de Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A los que les gusta demasiado la plata hay que correrlos porque pudren todo; utilizan la política para su riqueza’: José Mujica

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 5 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Grandes Negocios de la Familia Monreal al Amparo del Poder

AYER POR la tarde me llamó el santo Padre Amaro y después de quejarse del tremendo calorón que está haciendo en Guadalajara me recomendó leyera el reportaje ‘Socio de la Esposa de Ricardo Monreal Factura Decenas de Millones de Pesos en Zacatecas’, así es que en cuanto colgó, me metí al Internet y me quedé sorprendida por la habilidad que tiene la familia Monreal para los grandes y multimillonarios negocios.

-UFFF, esa habilidad, madre Teresa, se llama ‘tráfico de influencias’, utilizan el poder para hacer súper millonarios negocios-.

-CIERTO, como Xóchitl Gálvez ‘La Gelatina’, sólo que esa mentirosa mujer es del PRIANRD, no de Morena, que es lo que da coraje: se cagan en los principios del partido y hacen negocios millonarios, pues no se conforman con los sueldazos que ganan en los cargos públicos, hijos de la chi… lindrina-.

-EL reportaje es del periodista Esteban David Rodríguez de EME EQUIS, y recién lo publicó ayer sábado-.

-YA NO la haga de emoción, madre Teresa y léanos el reportaje-.

-BIEN, está muy ilustrado y fundamentado, con muchos documentos que comprueban su veracidad; así inicia:

‘MARÍA de Jesús Pérez Guardado, esposa del senador Ricardo Monreal, es socia de un contratista consentido en entidades gubernamentales de Zacatecas, que han obtenido al menos 41.14 millones de pesos en asignaciones para sus negocios automotrices e inmobiliarios, 3.1 millones en 2018 y el resto entre 2019 a 2023.

‘SE TRATA del empresario César Augusto Deras Almodova, quien fue investigado por la entidad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral (INE) por efectuar ‘préstamos’ en efectivo a Morena en agosto de 2017 por más de 800 mil pesos.

‘JUSTO EN ENERO de ese año, María de Jesús Pérez Guardado se asoció con Deras Almodova para fundar Sared Automotriz y Alder Automotriz de Durango, dos empresas que pasaron a formar parte del grupo empresarial de la familia Deras, el cual ha facturado a entidades como la Auditoría Superior del estado Estado de Zacatecas, al Tribunal Superior de Justicia de la entidad, a legislatura y ayuntamientos, incluido Fresnillo, bajo gestión de Saúl Monreal Ávila, de 2020 a la fecha.

‘AL EMPRESARIO se atribuyó la compra original de la mansión porfiriana de General Prim 72, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, en donde más tarde María de Jesús Pérez Guardado y sus hijos María de Jesús, Ricardo, y Elda Catalina “Caty” Monreal Pérez ―hoy candidata de Morena a alcaldesa de Cuauhtémoc― instalaron su “Hotel Boutique Casa Prim”.

‘CÉSAR Augusto Deras no sólo es socio de negocios de la familia Monreal, sino también los ha acompañado como aliado en sus aventuras políticas, ya en el PT, ya en MC, ya en Morena.

‘SOBRE las empresas mencionadas, María de Jesús Monreal Pérez comentó a EMEEQUIS: “En la familia hemos demostrado, en cada ocasión y en forma escrupulosa, que todas nuestras actividades tienen un origen lícito. Por cierto, la información que incluye en su documento ya fue utilizada en distintas oportunidades, lo mismo en la televisión que en la radio, la prensa y las redes sociales. Cada vez, puntualmente, en un nuevo proceso electoral. Mi hermana Eldaa Catalina decidió por primera vez participar activamente en la política, como candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc, por eso entiendo que ahora los señalamientos se dirijan a ella, lo cual es comprensible, toda vez que cada uno de los estudios demoscópicos publicados arrojan que tiene una ventaja de más de 10 puntos frente al PRIANRD. El origen lícito de nuestros bienes está demostrado, y seguiremos trabajando en ese sentido”.

EL SOCIO AFORTUNADO DE LOS MONREAL

‘LOS DERAS Almodova son una familia originalmente ferretera que en los 80 fundó la distribuidora FERRE-ZAC (1986), y por más de tres lustros se mantuvieron en ese giro. Pero a partir de 2003, comenzaron su diversificación a los ramos inmobiliario, constructor, automotriz, transportista.

‘EL “MIDAS” que estuvo detrás de esa expansión fue César Augusto Deras Almodova, exdiputado a la legislatura de Zacatecas por Movimiento Ciudadano (MC) de 2013 a 2016, cuando Ricardo Monreal era coordinador parlamentario de la diputación federal de ese partido.

NO OBSTANTE, en 2015, Deras compartía créditos con David, actual gobernador de Zacatecas, y Saúl Monreal, hoy candidato a senador por Morena, en la Comisión Estatal Ejecutiva del Partido del Trabajo (PT), instituto que fue el apéndice electoral del cacicazgo de Ricardo Monreal.

‘DE HECHO, una de las cuatro veces que los Monreal han conseguido la presidencia municipal de Fresnillo, fue bajo las siglas del PT: Rodolfo llegó por el PRD (2004-07), David por el PT (2007-10) y Saúl Monreal Ávila (2018- 2021, 2021-2024) por Morena. Y fue el partido por el que David Monreal, actual gobernador morenista, contendió por ese mismo puesto en 2010. También dio al clan diputaciones locales y federales.

‘EL CASO es que Deras Almodova multiplicó sus negocios al mismo tiempo que los Monreal multiplicaban sus posiciones públicas.

FUNDÓ la constructora y fraccionadora Sared Inmobiliaria en 2003.

‘DESPUÉS amplió el negocio de refacciones y lubricantes en volumen con Quality Car Services (2004). Pero encontró una veta fructífera en el mercado de las concesionarias y arrendadoras automotrices, con la fundación de Deral Automotriz (2005).

‘YA EN vísperas del ascenso morenista al poder, Deras creó más concesionarias: Sared Automotriz (2017), Alder Automotriz Durango (marzo de 2017), Sared Automotriz Chapultepec (2017).

Y YA EN este sexenio amplió su cartera de proveeduría de construcción, con Pisos y Acabados Cerámicos (2019). Sólo dos años después. incursionó por primera vez en el mercado del transporte de carga con Pirezac México (2022), o al menos eso es lo que dice el acta notarial.

EN 2024 arrancó con nuevos y grandes proyectos, al fundar GAD Automotriz (2024) y GAD Vehículos Comerciales.

GENERAL PRIM 72: NEGOCIO INMOBILIARIO Y HOTELERO

‘EN 2018, el nombre César Augusto Deras salió a relucir en un punto de acuerdo del Senado para investigar la adquisición de la mansión post porfiriana de General Prim 72, que Ricardo Monreal usó sucesivamente como vivienda, oficina para despachar negocios privados, casa de campaña en 2015, y en donde más tarde su esposa y sus hijos María de Jesús, Ricardo, y Elda Catalina Monreal Pérez ―candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc― instalaron su negocio hotelero, “Hotel Boutique Casa Prim”.

‘EL PUNTO de acuerdo, aprobado por el pleno senatorial el 7 de febrero de 2018, instaba al gobierno de la Ciudad de México a investigar la transacción por la que dicho inmueble había pasado a manos de los Monreal Pérez.

‘SEÑALABA: ‘PARA TENER un panorama general de la situación, basta mencionar la adquisición, remodelación y operación del “Hotel Boutique Casa Prim”, en el que se ha incurrido en las siguientes anomalías:

‘A POCOS meses de que asumió la jefatura delegacional Ricardo Monreal Ávila, su hijo Ricardo Monreal Pérez en sociedad con una inmobiliaria propiedad del ex-diputado local del estado de Zacatecas del partido Movimiento Ciudadano, César Augusto Deras Almodova, adquirió un inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez por un costo de 8.2 millones de pesos, monto inferior al publicado en páginas de bienes raíces, cuyo costo de la propiedad, ascendía a 16 millones de pesos. Cabe indicar que dicho establecimiento ahora es propiedad del actual encargado de despacho de la Delegación Cuauhtémoc.

‘EL INMUEBLE en comento, data del año 1915 y por sus características arquitectónicas como su diseño, estructura y fachada, forma parte del catálogo de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por tal motivo, su conservación es del interés de dicho Instituto, en consecuencia, en el año 2016 envió una solicitud a las autoridades delegacionales en Cuauhtémoc para que verificaran y se suspendieran diversas obras de remodelación, ampliación y construcción, sin embargo la administración de Ricardo Monreal Ávila nunca suspendió dichos trabajos’.

‘EL 2 de agosto de 2017, María de Jesús Pérez Guardado y sus hijos María de Jesús, Ricardo, y Elda Catalina Monreal Pérez ―hoy candidata de Morena a alcaldesa de Cuauhtémoc― crearon la empresa “Alimentos y Hospedajes Casa Prim”, ante el notario público número 37 de la Ciudad de México con sede en Coyoacán, de acuerdo con registros notariales.

SE NOMBRÓ como presidenta del consejo de administración a María de Jesús Monreal Pérez, y como secretaria del mismo a María de Jesús Pérez Guardado. Dos semanas más tarde, el 17 de agosto, la presidenta del consejo registró la marca “Casa Prim Hotel Boutique” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

MARICHUY: COMPULSIÓN EMPRENDEDORA

‘MESES atrás, la esposa de Ricardo Monreal había concretado la sociedad con César Augusto Deras Almodova en dos concesionarias automotrices, Sared Automotriz y Alder Automotriz de Durango.

LA PROTOCOLIZACIÓN de Alder Automotriz de Durango se efectuó el 2 de enero de 2017, ante el notario público número 30 del estado de Zacatecas, Jaime Santoyo Castro, de acuerdo con el instrumento notarial 20,015, que señala como socios accionistas a César Augusto Deras Almodova, César augusto Deras Solano, Mirna Araceli Deras Luna, y María de Jesús Pérez Guardado.

EL DÍA 31 del mismo mes fue constituida, de acuerdo con el registro notarial No. 20,056, la empresa Sared Automotriz, ante el mismo notario. El acta consigna como socios a César Augusto Deras Almodova, César Augusto Deras Solano, Marco Antonio Deras Solano, y María de Jesús Pérez Guardado.

DE ALDER Automotriz Durango hay registros de contratos por 2.5 millones facturados a la Secretaría de Salud de Aguascalientes entre octubre y diciembre de 2022, pero no hay registros disponibles sobre su facturación en Zacatecas, aunque sí de otras de las firmas del grupo empresarial encabezado por Deras Almodova.

AQUELLA fue una etapa de compulsión “emprendedora” para María de Jesús Pérez Guardado.

También fundó una inmobiliaria con el emecista guerrerense Luis Walton, recientemente fallecido: Sabigar S.A. de C.V. FACTURACIÓN EN ZACATECAS

SÓLO TRES de la decenas de empresas de César Augusto Deras Almodova facturaron 41.14 millones de pesos a entidades públicas de Zacatecas entre 2018 y 2023, de acuerdo con registros del PNT. Del total, sólo 3.1 millones fueron facturados por asignaciones efectuadas en 2018, y el resto entre 2019 y 2023.

DE PRESTAMISTA a militante aportador de Morena.

DERAL AUTOMOTRIZ obtuvo contratos por 32.7 millones de pesos, distribuidos en las siguientes entidades:

DEL AYUNTAMIENTO de Zacatecas, 8.44 millones de pesos por asignaciones efectuadas entre 2019 y 2023 (contratos PMZ-SAD/PS-51-2019, PMZ-SAD/ARR- 002-2023, PMZ-SAD/ADQ-074-2023).

DEL AYUNTAMIENTO de Fresnillo 6.77 mdp., por contratos otorgados entre junio de 2021 y junio de 2023 (contratos MF DS IR ADQ SERV FIII-01-22, MF SP IR ADQ GC-02-21, MF SP IR ADQ SERV GC-01-21, MF SP AD ADQ SERV GC- 01-20, MF DS IR ADQ SERV FIII-01-23).

EL AYUNTAMIENTO DE Sombrerete le asignó 5.32 millones de pesos (contratos MSO-DDS-SOM-FIII-18-GTOS IND.006, MSO-DDS-SOM-FIII-20- GTOS IND.001, MSO-DDS-SOM-FIII- 21-GTOS IND.001, MSO-DDS-SOMFIII- 21-GTOS IND.002, MSO-DDSFIV- ADQ-2021-002, MSO-SOM G-21- GC-03).

DE LA Secretaría de Administración del gobierno del estado consiguió 5.55 millones de pesos (contratos SAD/DJ/ LPN/043/2023, SAD/DJ/LPN/051/2023, SAD/DJ/LPN/061/2023, SAD/DJ/ AD/151/2023, SAD/DJ/PS/089/2018, SAD/DJ/PS/172/2020).

TAMBIÉN HA sido contratista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que le destinó 3.54 millones de pesos de asignaciones (Contratos ADRE- RM-2022/TSJ217, AD-RE-RM-2018/ TSJ165, AD-RE-RM-2020/TSJ241, ADRE- RM-2021/TSJ096, AD-RE-RM-2021/ TSJ198, AD-RE-RM-2021/TSJ205).

LA AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Zacatecas le transfirió 2.55, a través de 42 contratos en montos pequeños que no incluyen su referencia numérica ni el objeto de dichas erogaciones, en los reportes a la PNT.

TAMBIÉN LA LXIV Legislatura de Zacatecas los contrató, por 32 mil 891 pesos (RM-045-2023, RM-254-2023, RM-284-2023, RM-388-2023). Y la Secretaría de Seguridad Pública le compró una batería automotriz en 5 mil 800 pesos (Orden 075).

EN CUANTO a Sared Automotriz Chapultepec, consiguió un monto de 8.40 millones de pesos en contratos.

DE LA Secretaría de Administración, 2.91 millones de pesos (Contratos SAD/ DJ/PS/113/2022, SAD/DJ/PS/112/2022, SAD/DJ/AD/200/2022, SAD/DJ / LPE/026/2020, SAD/DJ/PS/060/2021, SAD/DJ/PS/174/2020).

DEL AYUNTAMIENTO de Río Grande, 2.08 millones de peros (2023/FIII- 01-006, 2023/FIII-01-022, 2022/FIII-01- 023); del Ayuntamiento de Zacatecas, 1.08 (PMZ-SAD/ARR-093-2023).

A LA SECRETARÍA de Desarrollo Social le facturó 1.88 (SAD/DJ/PS/174/2020, SAD/DJ/PS/060/2021, SAD/DJ/ PS/174/2020, SAD/DJ/LPE/026/2020 AMP, SAD/DJ/PS/060/2021).

Y HASTA LA Oficina del gobernador rentó un vehículo durante cuatro días, por el que pagó 436 mil pesos (contrato SAD/ DJ/PS/113/2022), de 100 mil diarios, del 7 al 10 de septiembre de 2022.

POR SU parte, Sared Inmobiliaria arrendó vehículos en 1.32 millones de pesos al ayuntamiento de Fresnillo, en 2021. (MF DS IR ADQ SERV FIII-01-21).

EL PRÉSTAMO A MORENA QUE TERMINÓ EN “APORTACIÓN”

EN SESIÓN ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG530/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de Morena, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, mediante la cual ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra de dicho partido.

SE TRATABA de presuntos préstamos en efectivo de César Augusto Deras Almodova y César Augusto Deras Rodríguez, consignados como tales por las entidades bancarias en que se efectuaron los depósitos, y que incluían “traspaso entre cuentas”.

LAS CONCLUSIONES del procedimiento oficioso detallaron: “El sujeto obligado reportó ingresos por préstamos de mutuo por un monto de $829,340.00. Por lo que esta autoridad considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar que los ingresos por un importe de $829,340.00, provienen de un origen licito”.

SEÑALÓ ADEMÁS que “de la revisión al SIF específicamente a la cuenta ‘Aportaciones Militantes’, subcuenta ‘Efectivo’, se observaron pólizas por traspasos entre cuentas; sin embargo, anexo a las pólizas se localizó el estado de cuenta bancario, de su análisis se observó que el concepto del depósito corresponde a un préstamo por contrato de mutuo”.

EN RESPUESTA, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena alegó que se trataba de un error humano: “No pasa inadvertido para Morena la confusión generada por los aportantes al oponer (sic) en el concepto de pago ‘Préstamo por contrato de mutuo’, sin embargo, señalamos que se trata de un comprensible error humano al momento de realizar la operación. En ese sentido Morena no suscribió contrato de naturaleza ‘mutuo’, ni con los aportantes en cuestión ni con terceros, pues es un hecho notorio que no es permitido a los partidos políticos realizar este tipo de contratos”.

EL PARTIDO negó haber recibido préstamos: “Morena no suscribió contrato de naturaleza ‘mutuo’, ni con los aportantes en cuestión ni con terceros, pues es un hecho notorio que no es permitido a los partidos políticos realizar este tipo de contratos”.

Y PIDIÓ que, en su caso, se exhibieran los contratos de los préstamos, con lo que desarmó a la entidad fiscalizadora. Todo quedó en aportaciones lícitas de militantes.

MARÍA DE JESÚS MONREAL PÉREZ: “SON NEGOCIOS LÍCITOS”

PRESIDENTA del Consejo de Administración de Alimentos y Hospedajes Casa Prim, comentó sobre las empresas mencionadas: “En mi familia estamos acostumbrados a este tipo de adversidades que, en cada elección, se presentan y multiplican, pero todo intento por sembrar suspicacias en torno nuestro ha sido oportunamente transparentado: en el caso de mi padre, con su declaración patrimonial, que es del dominio público; en el caso de mi madre, con sus declaraciones fiscales anuales”.

AGREGÓ: “En mi caso, estoy dedicada a la arquitectura y también a la hotelería, al lado de mi esposo. Cada día y en todo momento, juntos, desempeñamos nuestras actividades con gusto, ética y empeño, pero siempre y ante todo en el marco de la legalidad. Ni mi hermano Ricardo ni yo nos desenvolvemos en el ámbito de la política, pero en cada proceso electoral se vuelve a tratar de involucrarnos en esos asuntos”.

SEÑALA QUE se trata de negocios lícitos: “No obstante, en la familia hemos demostrado, en cada ocasión y en forma escrupulosa, que todas nuestras actividades tienen un origen lícito. Por cierto, la información que incluye en su documento ya fue utilizada en distintas oportunidades, lo mismo en la televisión que en la radio, la prensa y las redes sociales. Cada vez, puntualmente, en un nuevo proceso electoral”.

INDICÓ: “Mi hermana Eldaa Catalina decidió por primera vez participar activamente en la política, como candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc, por eso entiendo que ahora los señalamientos se dirijan a ella, lo cual es comprensible, toda vez que cada uno de los estudios demoscópicos publicados arrojan que tiene una ventaja de más de 10 puntos frente al PRIANRD. El origen lícito de nuestros bienes está demostrado, y seguiremos trabajando en ese sentido”.

-¿HASTA aquí el reportaje del periodista Esteban David Rodríguez de EME EQUIS, ¿qué les parece?-.

-PARA ESO entraron a la política, no para servir sino para servirse con la cuchara grande de la corrupción y la impunidad-.

-Y LO QUE falta: David Monreal, gobernador, Ricardo Monreal líder del senado, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo que busca ser senador y la Catalina Monreal, alcaldesa de la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, el Eulogio Monreal en un cargo importante en Aguascalientes, y el Rodolfo Monreal en Sinaloa

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.