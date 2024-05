Maestras del FPLZ Asaltadas en la Carretera de Tepetongo

Les Robaron Todas sus Pertenencias y Objetos de Valor: Adán González

Por Miguel Alvarado Valle

En su clásica conferencia de prensa dominical, integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), hicieron una denuncia pública tras un atraco sufrido por dos integrantes del Frente mientras transitaban por la carretera cerca del municipio de Tepetongo, la noche del sábado pasado.

“El día de ayer las compañeras del municipio de Jerez vinieron a realizar una actividad educativa y cerca de las 9:00 de la noche pasando Tepetongo, unos hombres enmascarados, con armas las bajaron y las despojaron de sus teléfonos, joyas y todo lo que llevaban de valor”, explicó Adán González Acosta, dirigente del FPLZ.

González Acosta hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y a las autoridades locales para que investiguen este suceso, mientras que, por su parte, presentarán la denuncia correspondiente.

Enfatizó que no es posible que en el estado aún ocurran este tipo de hechos, lo cual refleja que la situación de inseguridad continúa en el estado, “queremos denunciar públicamente para que en estos tramos tan complicados haga algo la autoridad”.

Por su parte, Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, destacó la importancia de atender el tema de la inseguridad, ya que hay comunidades que se están quedando solas debido al desplazamiento.

“Pareciera que gobierno del estado no toma cartas en el asunto, no sabemos cómo lo están planteando… Es lamentable lo que pasó con nuestras compañeras, no son seguras las carreteras de Zacatecas”, expresó Adame Ortiz.

Por tal motivo, instó a las autoridades correspondientes tanto de Gobierno del Estado como de la Fiscalía a que “tomen cartas en el asunto” para atender esta situación tan complicada de inseguridad que aqueja a los zacatecanos y visitantes que se atreven a cruzar nuestras carreteras.

Por último, González Acosta resaltó la urgencia de una acción decisiva por parte de las autoridades, esperando que se implementen medidas efectivas para abordar el grave problema de inseguridad