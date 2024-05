Denuncian la no Entrega de los Recursos a Mujeres Candidatas

Es Violencia Política de Género: María Guadalupe Hernández

Por Nallely de León Montellano

Mujeres integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en la República Mexicana denunciaron que las candidatas de diferentes partidos políticos no han recibido el recurso para sus campañas, lo que ha orillado a la mayoría a renunciar a la contienda electoral.

En conferencia de prensa, María Guadalupe Hernández Hernández, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que existen más de 200 renuncias de candidatas, lo cual atribuye a la violencia política de género y el miedo hacia los dirigentes de los partidos.

Reprochó que los varones en la política siguen teniendo preferencia en las actividades de la contienda electoral, a quienes se les ha dotado el recurso necesario para realizar sus campañas políticas, por lo que refirió que las mujeres están siendo excluidas e ignoradas en la actual contienda electoral, por lo que se ven impedidas para realizar sus actividades.

En este sentido, Josefina Meza Espinoza, representante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en la República mexicana, llamó a todas las mujeres que se han sentido violentadas a sumarse a dicha organización donde recibirán la debida asesoría y acompañamiento.

También llamó a no permitir que, por hechos de violencia política de género, las mujeres tengan que renunciar a sus candidaturas, o a su derecho de participar en la política, por lo que acudirán con las autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas con la finalidad de abordar la situación mencionada, así como la entrega legal del recurso para campañas de mujeres.

Lo anterior, dijo, lo harán con la finalidad de que, en otro proceso electoral no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, por lo que buscarán generar mecanismos de prevención de la violencia política por razones de género.

“Vamos a denunciar lo que está pasando y las vamos a acompañar, no podemos permitir que las mujeres, por amenazas, con presiones, tengamos que renunciar a un derecho que no es de una persona, es de las mujeres, no se puede hacer una campaña donde somos excluidas, donde somos ignoradas y donde carecemos de apoyo”.