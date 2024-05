Zacatecas Arde y Morena y su Gobierno no Mueven un Dedo: Carlos Peña Badillo

El Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo hizo hoy un enérgico llamado a quienes nos gobiernan para que dejen de culpar al pasado y asuman plenamente su responsabilidad porque la estela de dolor, miedo y preocupaciones que se extiende por todo el Estado, y que ayer tuvo otra lamentable muestra con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ponchallantas, ya no puede seguir por más tiempo. La población ya no lo soporta.

En un vídeo difundido este mediodía, Peña Badillo hizo un llamado, sin mezquindad, pero con mucha puntualidad, a quienes hoy gobiernan Zacatecas y México, porque dijo, no es posible que sigan todos los días culpando al pasado sin entender y atender su presente, no es posible que a todo le quieran poner un tinte político cuando son gobierno, cuando hoy lo que les toca es convocar a resolver las crisis que se tienen.

“Basta que sigan buscando en el pasado el argumento per fecto para tener el pretexto de no resolver, de no atender y de no asumir el rol que les toca para que Zacatecas viva tranquilo y en paz”, puntualizó.

Ante estos lamentables hechos, el dirigente estatal priista sentenció que en el PRI, se ha trabajado coordinadamente desde la Legislatura y desde los municipios porque es un partido que le preocupa la sociedad, salvar a México y rescatar a Zacatecas. Asimismo, Carlos Peña reconoció la labor de todas las corporaciones de seguridad, enfatizó que el PRI sabe que a “ustedes les toca defender a México, cuidar a Zacatecas y trabajar todos los días porque regrese la paz y la tranquilidad”.

Finalmente, convocó a la sociedad zacatecana para segui r haciendo la parte que les toca.

“Vamos todas y todos por un Estado en paz y t ranqui lo, porque Zacatecas es nuestra casa”