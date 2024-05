Mi Jardín de Flores

¿Para Cuándo la Revocación de Mandato? ¡Urge!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me alegra mucho constatar de David dos cosas: es muy madrugador, desde las seis y media empieza a trabajar, eso es lo que necesita Zacatecas y todo el país’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Jueves 9 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡QUÉ DESILUSIÓN! Apostamos a que don David sería un buen gobernador y a los pocos meses de haber arribado a palacio, mostró su incapacidad para gobernar Zacatecas.

SI CON don Alejandro estábamos mal, con don David estamos peor: hasta en la Minería, el Campo y el Turismo que eran nuestra fuerza económica ocupamos los últimos lugares.

–TODO COMENZÓ con la maldita inseguridad, cuando ‘El RaTello’, le abrió las puertas al narco; ahí están las estadísticas que no me dejan mentir: en cuanto llegó a la Casa de los Perros, los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad se dispararon.

“TAMBIÉN LAS extorsiones, los asaltos a mano armada en las carreteras, los feminicidios, la descarada simbiosis narcos-policías fue descarada, lo que provocó que Zacatecas se convirtiera en un estado fallido, con mala educación, pésima atención médica, escasos apoyos sociales, y un Issstezac muerto en vida y una UAZ prácticamente desprotegida.

–Y DAVID Monreal -tercia don Robertoaprovechó, como los buitres, los despojos de un Zacatecas saqueado; David mismo lo había revelado: Alex, en su último año, desapareció 2 mil 900 millones de pesos, y Benjamín Medrano Quezada, defraudó al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, con 60 millones 100 mil pesos, según lo informó la Secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera.

“DAVID, PARA ganar la gubernatura, ni siquiera se despeinó, supo aprovechar muy bien el mal gobierno de Alex y la enorme popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que logró la votación más copiosa de la historia.

“PERO DESPUÉS de la borrachera vino la cruda… realidad: David se desinfló a las primeras de cambio y comenzó a pisotear a quienes lo apoyaron para ganar la gubernatura, incluso hasta el grado de negarles el saludo, como diciendo “no son de la estatura de mi vida”, pero arrastrándose ante los más poderosos, como con el gringo Ken Salazar, a quien quiso entregar a Zacatecas, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rompió esa “entrega”, argumentando, con todas las de la ley, que el gobernador de Zacatecas no tenía facultades para tal “convenio”, y David valió “chetos”, porque desde ahí AMLO no volvió a ser el mismo con él: lo mastica, pero no lo traga, no obstante le ha dado los mejores presupuestos año con año y no ha escatimado en enviarle miles de guardias nacionales y elementos del Ejército Mexicano para echar fuera de Zacatecas al narco, pero David no ha sabido operar, esa es la verdad: le quedó grandísimo el cargo de gobernador, además de que lo dominó la soberbia”.

-Y HOY, el pueblo comienza a cobrarle la factura: quiere revocarle el mandato y ayer, con 25 votos a favor, los diputados por fin lo aprobaron, ahora sólo falta que le ponga fecha para que el pueblo regresé al David a su Puebla del Palmar, a echar kilos y disfrutar la hueva entre bueyes, puercos, cerdos, cochinos; a ese lugar pertenece, por eso es dueño de casi o más de mil hectáreas de tierra-.

Movidita Estuvo la Sesión Parlamentaria

“PUES A como lo narra nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, la sesión parlamentaria en la que se discutió y aprobó la Ley de Revocación de Mandato, estuvo ‘movidita’.

DON ENRIQUE Laviada Cirerol, exmorenista y exmonrealista, desde la tribuna dijo que existen muchas personas que inicialmente confiaron en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero que hoy se sienten traicionadas.

“DON ENRIQUE Laviada aseguró que el proceso para llegar a la Revocación de Mandato obedece a que ‘lo pide la gente en la calle, que se largue David Monreal’, pero ‘no sólo es por la inseguridad, sino también por la pobreza, la economía, el abandono del campo, y para eso estamos legislando por la revocación de mandato y David Monreal va a ser el ejemplo’, ¿qué les parece?”.

-FORMIDABLE, EL Enrique le echó el caballo encima al David, y esto será un freno para los malos gobernantes que se van por el camino equivocado: ‘Ey, ey a dónde vas mi ca… (censurado), regrésate, ese no es el camino de la prosperidad, sino del precipicio, ¡no manches!’-.

“LA QUE también aceitó la maquina fue la Gabriela Basurto, una diputada muy aguerrida, quien subrayó: ‘David Monreal es el peor gobernador en la historia de Zacatecas, por lo que la gente pide a gritos que abandone el cargo; hoy lo estamos haciendo porque la gente nos lo está pidiendo y tenemos el precedente de la Revocación de Mandato’-.

-AHORA SÓLO falta que se le ponga fecha, para mandar a don David a su rancho, del cual nunca debió salir-.

La María del Mar, Desilusionada del Francés Cristian Paul

-LA MARÍA del Mar de Ávila Ibargüengoytia, no aprendió que los mejores perfumes del mundo, si bien son fraceses, vienen e botellas chiquitas, no en botellas de litro-.

-‘MÍ, NO entender’, dijo el gringo, explíquese doña Petra-.

-ES QUE la diputada del PAN, como buena Fifí, se fue con la finta de que el entonces flamante fiscal general del Estado, con nombre francés y altote como lo es, sería mejor fiscal que el chaparrito, pelón y con lentes Francisco José Murillo Ruiseco, y ahora se dice decepcionada porque el grandote Cristian Paul, trabaja a paso de tortuga: ‘Va muy lento’, por eso digo que si bien los perfumes franceses son los mejores del mundo, vienen en botellitas chiquitas.

“POR LO tanto, el tal Cristian Paul es un impostor, apenas sería un perfume tipo Avon, muy corriente, de esos que venden por litros en grandes recipientes; creo que estábamos mejor con el pelón Murillo, al menos podías hablar con él y aguantaba vara, no así con el ‘francés’, que no mira hacia bajo porque las nubes le cubren la cabeza”.

-LO QUE me parece extraño -toma la palabra don Roberto- es que a poco tiempo de que Pancho Murillo reveló que el entonces alcalde de Fresnillo, Julio César Chávez Padilla, amigazazo del David Monreal, y su esposa la tal ‘Susy’, eran los autores de la muerte del joven abogado Raúl Calderón Samaniego -por cierto primo del candidato a la Presidencia de México, por Movimiento Ciudadano- “renunció”-.

-FALTAN MUCHAS cosas por descubrir, pero hay mucho miedo-.

No Fueron Nueve los Asesinatos de Ayer Miercoles

“PUES CON la ‘novedad’ de que David Monreal sigue metiendo cadáveres en el clóset; sus voceros reportan a los medios de comunicación que ayer se cometieron ‘nomás’ nueve asesinatos, pero hoy el Gobierno de México en su informe diario revela que son 11, que ayer 8 de mayo, Zacatecas y Michoacán, ocuparon el Primer Lugar en homicidios dolosos, ¿dónde quedó el trillado cuente del ‘Año de la Paz’, si Zacatecas sigue incendiado, literalmente?”.

-SEA POR Dios y venga más; este gobierno monrealista no sólo miente, sino que traiciona a la 4T.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.