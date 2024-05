Yo Esperaba más del Fiscal Cristian, Pero Avanza muy Lento: M. Del Mar

“David Monreal no Tiene Escrúpulos”, Truena la Diputada

Por Nallely de León Montellano

Tenía mucha confianza en que a lo mejor el actual fiscal iba a hacer la diferencia en cuanto al anterior, pero creo que ha avanzado muy lento; cuando se trata de tener la determinación para que esto sea definitivo, siempre va para atrás, y eso lastima a todos los zacatecanos, comentó María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, diputada local de la LXIV Legislatura.

En este contexto, la legisladora hizo un llamado al fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, para que haga lo propio y resuelva los casos de desaparición de personas, cuya cifra a la fecha se encuentra arriba de 4 mil víctimas en la entidad.

“Yo creo que estos meses van a ser muy difíciles para todos, no sólo por el tema electoral que se atraviesa y es un detonante, pero todo el país está ardiendo y nadie está haciendo nada”, lamentó.

Para las madres buscadoras, el 10 de mayo es una fecha dolorosa debido a que una gran mayoría sigue sin conocer el paradero de sus hijos, aunque cada día salen a buscarlos con la esperanza de regresar a casa con noticias alentadoras, mientras que algunas los han encontrado sin vida.

Ante ello, la diputada dijo que “por lo menos cuando ya tiene la certeza de qué es lo que pasó, con todo el dolor del mundo lo procesan y lo pueden llegar a superar; pero cuando ni siquiera saben qué es lo que está pasando, si todavía viven, si no viven es un dolor constante y punzante que rompe el alma, que el fiscal le eche valor, por algo buscó estar allí”.

Por otro lado, el pasado fin de semana, sucedieron diferentes hechos violentos en el estado, los cuales consternaron a la sociedad completa, debido a narcobloqueos, homicidios, desapariciones forzadas, incendios de vehículos; sin embargo, mientras eso sucedía el gobernador David Monreal Ávila envió un mensaje de paz en redes sociales, lo cual causó molestia e indignación entre la ciudadanía zacatecana.

“David Monreal es una persona a la que le da igual lo que le pasa a Zacatecas, no asume, no se compromete, no resuelve, no tiene escrúpulos y evidentemente nunca a va a hacer un movimiento que pueda beneficiar a alguien que no sea él, y lo más triste es que no deja que la gente que está en su gabinete lo haga.

Si él no tiene el menor interés en Zacatecas, que por lo menos los que están en su gabinete sí lo puedan hacer, pero ni eso, es muy lamentable”, finalizó.