Mi Jardín de Flores

Es Atroz lo que nos Está Pasando: Turner

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Yo voté por David Monreal, pero ahora me siento en cierta forma defraudado, necesitamos que el gobernador abra los ojos para que haga algo para que Zacatecas destaque no por inseguridad, sino por seguridad, para que tenga más afluencia de turismo.El gobierno que queríamos y en el que confiamos no nos está dando resultados, o al menos no se dejan ver sus resultados, por eso yo sí votaría por la revocación de su mandato, ojalá que para el siguiente año se pueda hacer eso y quitarlo de gobernador”: José Baltazar.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 10 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Lo más Grande que Tiene Chalchihuites es su Gente

“¡FELICIDADES, MADRE Teresa!”.

-HOY 10 de mayo es su día, es usted la Madre de Chalchihuites, de Zacatecas y toda la región-.

-MUCHAS GRACIAS, no tuve hijos porque me consagré al Señor, pero ustedes y mi hermoso Chalchihuites, tierra de mis ancestros, me hicieron su ‘madre’ y estoy sumamente orgullosa de todos mis hijos, los quiero muchísimo, Dios me los siga cuidando, protegiendo y apoyando-.

-SOMOS DE los municipios más seguros de Zacatecas y, sabemos, es gracias a sus oraciones y a su siembra de amor y paz en todos los corazones-.

-LO MÁS grande que tiene Chalchihuites es su gente: honesta, trabajadora y leal; gracias, muchas gracias por tanto amor-.

Llegaron Militares, mil más

-NO CABE duda de que mi ‘cabecita de algodón’, quiere mucho a Zacatecas; luego de los asesinatos, narcobloqueos, incendio de vehículos y otros disturbios de los ‘amigos inteligentes’ del David, decidió enviarnos mil soldados del Ejército Mexicano-.

-Y COMO que sintieron ñáñaras, porque ayer jueves no se cometió ni un asesinato-.

-SIN EMBARGO en Fresnillo, ‘cuna de los hermanos Monreal’, la violencia e inseguridad persisten: la fachada de una casa ubicada en la calle Río Lerma, colonia Del Valle, fue baleada.

“LAS AUTORIDADES levantaron del piso más de 50 casquillos de ‘cuernos de chivo’, afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero el vecindario ya no pudo conciliar el sueño y mucha gente no fue a trabajar, por temor a que los narcos regresaran y volvieran a atacar; fue horrible, narra nuestro compañero Mar garito”.

“HAY, SIN embargo una buena noticia: policías estatales, de la Metropol, militares y elementos de la Guardia Nacional, liberaron a cuatro jóvenes a quienes los narcos habían privado de su libertad para engrosar sus filas, todos ellos de otros estados del país:

UNO DE Chihuahua de 25 años, otro de 17 años de Veracruz y dos de 19 y 21 años de Durango; al parecer no detuvieron a nadie, la información fue de lo más escueta pues debió ser un chiripazo; si en cada golpe que dan las fuerzas del orden, hubiera detenciones, el narco no tuviera el poder que tiene: les sirve mucho el dineral que reparten a las autoridades corruptas de todos los niveles”.

-DON TEODORO Turner Saad, connotado analista político y social, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, que hoy viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, opina que ‘las organizaciones criminales están mejor estructuradas que el gobierno Monrealista, ¿qué dicen ustedes al respecto-.

-TIENE SUS bases para pensarlo así, porque, efectivamente, es cierto que ‘es una tristeza lo que está ocurriendo en Zacatecas, y obviamente nos pasan a plano nacional e internacional; entonces cuando queremos atraer gente para que conozca Zacatecas, el turismo deja de venir, los comerciantes tienen temor del cobro de derecho de piso, nos da miedo salir a carretera porque no sabes a qué hora te vas a topar a la gente de la delincuencia, es atroz lo que nos está pasando’.

“SIN EMBARGO, madre Teresa, yo puedo apostar que el gobierno es el que está mejor estructurado, el problema es la maldita corrupción que lleva a la impunidad: el poder económico del narco es tan grande que compra muchas conciencias de secretarios de estado, gobernadores, autoridades federales, estatales y municipales, jueces, ministerios públicos, policías de todos los niveles, generales del Ejercito Mexicano y uno que otro presidente, como el enano Felipe Calderón Hinojosa, hoy, refugiado en España.

“EXGOBERNADORES COMO Mario Villanueva Madrid, Jorge Torres López, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, Javier Duarte Ochoa y César Duarte Ochoa, presos por lavado de dinero, ligas con el narco, etcétera. “Entonces, el problema generalizado es la corrupción y la impunidad”, porque no todos los exgobernadores narcos están presos, todavía hay muchos por ahí en libertad ‘construyendo casitas’; muy a la sorda, pero yo espero que la Dra. Sheinbaum ponga más orden en el país: AMLO encontró una República devastada y dejará el problema de la inseguridad que Claudia, cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, la redujo en 58%”.

-DIOS LO oiga, don Roberto, Dios lo oiga, porque la mayoría de los mexicanos tenemos cifradas nuestra esperanza en doña Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de nuestro amado país-.

Mucha Inconformidad en Guadalupe

-LO QUE hoy declara el Tito Méndez de Lara, es el pensar de la mayoría de los guadalupenses: ‘primero nos falló el homicida Julio César Chávez Padilla, aún prófugo de la ley y la justicia, y después el presidente municipal sustituto, José ‘Pepe’ Saldívar Alcalde.

“POR ESO el Roberto Luévano Ruiz, está ganando muchos adeptos, pues cuando fue alcalde de Guadalupe hizo un buen trabajo”.

-CREE USTED, doña Petra, que pronto serán capturados los homicidas del abogado Raúl Calderón Samaniego, Julio César Chávez Padilla y su esposa la tal ‘Susy’-.

-NAAA… YO creo que no; los únicos que tienen cierta influencia para que el David cumpla con la ley, son los diputados y éstos están muy callados, entonces se podría decir que son cómplices, porque pues el juez a quien le cayó el caso, rápidamente otorgó las respectivas órdenes de aprehensión, pero esas duermen empolvadas y llenas de telarañas en el feudo del francés Cristian Paul, fiscal de fiscales-.

-¿FISCAL DE fiscales?-.

-SÍ, ES que para todo hay un ‘fiscal especial’ y vicefiscalías; me dicen que hasta hay una ‘fiscalía especial para los moches’, un ente entre el francés Cristian Paul y el gobernador David Monreal, y que es la más cotizada-.

-¿Y USTED cómo sabe tanto, doña Petra?-.

-AQUÍ EN el Mercado Municipal todo se sabe y se filtra, estamos a 220 kilometros de la capital del estado, pero toda la información vuela para acá: todo mundo viene al mercado, suelta la sopa y yo tengo orejas por todos lados, como don Roberto las tiene en ‘La Sierra’, además de sus contactos en la Fiscalía-.

-GRACIAS POR recordarme mi cantina favorita, es hora de echarme mi mezcalito-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.