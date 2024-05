La paz no se Alcanza por Decreto: Claudia Anaya

“Debe Erradicarse la Impunidad”

Por Nallely de León Montellano

La paz no se alcanza por decreto, por buenos deseos o por mantra; la paz tiene que construirse a partir de legislación y diseño de política pública efectiva, comentó Claudia Anaya Mota, candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México. Lo anterior luego de que Página 24 Zacatecas solicitara su opinión respecto a los hechos violentos ocurridos durante el pasado fin y comienzo de semana en diferentes puntos del estado.

En este sentido, la candidata priísta advirtió que, de no existir un diagnóstico correcto será imposible que se puedan alcanzar objetivos claros a mediano y largo plazo.

Recordó que “desde que se presentó la estrategia nacional de seguridad pública para que fuera avalada por el Senado yo la voté en contra, porque era una estrategia que no contemplaba indicadores de medición que nos permitiera ir tomando una valoración de en qué rubros se iba avanzando o en qué rubros se quería avanzar, era un apartado de intenciones de cómo íbamos a recuperar la paz a través de programas sociales”.

En este tenor, explicó que el tratar de vincular los programas sociales e indicadores de pobreza con la delincuencia, es como criminalizar y estigmatizar la pobreza, dado que considera que es aseverar que la delincuencia la genera la gente que es pobre, lo cual, resaltó, no es cierto.

También señaló que la paz debe estar encaminada a alcanzarse a través de la erradicación de la impunidad, es decir, fortaleciendo a las fiscalías, lo cual se ha manejado de manera contraria por el actual gobierno. Dijo que a nivel nacional la Fiscalía General de la República perdió más de mil millones de pesos en presupuesto, mientras que la Fiscalía General del Estado ha perdido más de 70 millones de pesos en presupuesto durante el sexenio de David Monreal Ávila.

“Entonces, si no tenemos una fiscalía sólida, un Ministerio Público con herramientas para realizar su trabajo, no vamos a tener carpetas de investigación sólidas que presentar ante un juez para que se acrediten los delitos y para llegar a una sentencia; sin sentencias no se va a erradicar la impunidad, vas a querer responsabilizar a Poder Judicial de que libera a presuntos delincuentes cuando en realidad es la fiscalía quien no está haciendo su trabajo de manera correcta”, señaló.

Lamentó que lo anterior está provocando una sociedad que se está fragmentando y que está generando un rector hacia sus autoridades que no resuelven las problemáticas y necesidades sociales, por lo que dijo, “también se está generando un rencor social porque finalmente entendemos que somos entre la sociedad los que nos estamos destruyendo y es la autoridad quien no ha podido ejercer la Ley para poner orden; son problemas estructurales que solo a través de soluciones profundas podrán resolverse”.