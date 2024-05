Mi Jardín de Flores

¿Dónde Están, Dónde Están?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘David Monreal es el peor gobernador en la historia de Zacatecas, por lo que la gente pide a gritos que abandone su cargo; hoy lo estamos haciendo porque la gente nos los está pidiendo y tenemos el precedente de la Revocación de Mandato’: Gabriela Monserrat Basurto Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 11 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Nada qué Festejar: Madres Buscadoras

BAJO LOS inclementes rayos del sol que caían como plomo derretido sobre sus cuerpos, cientos de madres buscadoras volvieron a ganar las calles para recordarle a don David Monreal una de sus tantas promesas de campaña: “la localización de personas desaparecidas”.

-MMM… ¿CREE usted, madre Teresa, que el David se preocupe por cumplir sus compromisos de campaña?-.

-PUES DEBERÍA, los compromisos son para cumplirse, sobre todo siendo un hombre el que los promete; mi padre decía que… –

ESOS DE antes sí eran hombres -subraya doña Petra- ahora son puros rajaos…

-¿QUÉ PASÓ doña Petra?-.

-SI NO lo digo por usted, don Roberto, sino por el méndigo del David que nos defraudó con sus mentiras, ¿no nos prometió el hijo de la ching… (censurado) que él iba a ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas?, desgraciado borrachín agarra nalgas, nos engañó, como también nos engañó ‘El RaTello’, par de ratas del semidesierto-.

-A MÍ SE me apachurra el corazón, al ver a todas esas madres cargando pancartas con las cédulas de búsqueda de sus hijos, hijas, esposos… que cruel es la vida con un gobernante estafador que nos defraudó con nuestro voto, porque nomás lo llevamos al poder y don David perdió el piso, la memoria y la vergüenza, como bien lo dice don Enrique Laviada, don Cuauhtémoc Galván y miles de zacatecanos-.

-YA NOS lo había advertido mi ‘cabecita de algodón’, ¿no acaso dijo que ‘el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’?, además ya teníamos el antecedente del ‘RaTello’, debimos ser más acuciosos con el David y su diabólica sonrisa-.

-¿QUIÉN SE iba a imaginar que uno de Moreno, iba a ser tan ojete?-.

-PERDÓN, PERO don David es de origen priísta igual que don Ricardo, además de que como él ha estado en todos los partidos políticos, con excepción del PAN, partido al que buscó para que lo abanderara como candidato a la Presidencia de México, ¿no recuerdan que hasta acompañó a don Santiago Creel a España a la inauguración de la XVI Reunión Interparlamentaria España- Mexico? Acuérdense que don Ricardo enarboló la bandera de la ‘reconciliación nacional’, al tiempo que coqueteaba con el PAN, PRI y PRD-.

-ES CORRECTO: jugó con los dos bandos: PRIANRD-Morena y aliados, hasta cantaba esa de: ‘Diciembre de gustó ña’que te vayas’, pero como el PRIANRD no lo peló, tuvo que aguantar vara y terminó rendido a los pies de su más odiada rival: Claudia Sheinbaum, a quien ahora, el muy hipócrita, alaba en busca de un buen hueso para la siguiente administración federal que encabezará la Dra.

Sheinbaum; por eso le dicen ‘El Chamuco Mayor’, Ricardo es el más grande de los demonios: se dice católico y es masón, más contradictorio no puede ser, porque la Iglesia católica es acérrima enemiga de la masonería.

-EN FIN: otra vez los zacatecanos fuimos engañados, por eso habrá que continuar pugnando por la Revocación de Mandato, para que el David se vaya a chi… huahua a un baile-.

Terror en las Carreteras

EXISTE PREOCUPACIÓN entre comerciantes de Zacatecas, por el terror que existe entre fabricantes y distribuidores de mercancía en las carreteras con los narcobloqueos, incendios de vehículos, especialmente de carga y la muerte por calcinación de los conductores de ese transporte.

YA LO DIJO hoy la líder de comerciantes del Centro Histórico, doña Lulú Velazco Gómez: ‘Los proveedores no surten mercancías a comerciantes por los narcobloqueos en carreteras’.

-PUES SÍ, madre Teresa, ¿quién se va a arriesgar a enviar mercancía, si corren peligro de que se la quemen con todo y tráiler y hasta el conductor? La situación está de la tostada con tanto narco, los narcos traen bien pendejas a las fuerzas de seguridad que no dan una, cuando ya aparece otra.

“POR OTRA parte, el David nos trajo la sal, porque como dice la Ana Cecilia Tapia González, propietaria del café La Pilarica, ‘la afluencia turística es mínima, por lo que no hay movimiento económico, además de que los apagones los están perjudicando gravemente:

‘CUANDO SUBE y baja el voltaje, puede dañar los aparatos, por eso nos vemos obligados a desconectar todo cuando hay problemas eléctricos; no tenemos luz ni agua, la verdad que la situación sí es preocupante’.

NO OBSTANTE la emprendedora mujer no se amilana: ‘Nosotros le seguimos echando ganas, abrimos temprano y cerramos tarde todos los días. Nuestros precios son accesibles, pero las cosas no funcionan como debería’, expresó desconsolada a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ES POR la maldita inseguridad, por eso mucha gente, apenas se mete el sol, corre para su casa, hay mucho miedo, seguido ven carros llenos de narcos por todos lados, me dicen que cuando se encuentran con policías, se saludan y hasta se abrazan: ‘¡amigos!, ¿cómo están?’. No se vale, o son policías o son narcos-.

“CON EL David, además, nos cayó el chahuistle, la propia Ana Cecilia se queja de que ‘todos los comerciantes padecemos estas afectaciones. No hay mucho movimiento, incluso las semanas de la Feria en Aguascalientes, disminuyó aún más nuestra clientela’.

“POR SUPUESTO, en Aguascalientes sí hay seguridad, allá los turistas van a cualquier hora del día a sacar dinero del automático y no sufren robos o asaltos, mientras que en Zacatecas no lo puedes hacer porque te asaltan y hasta te dejan sin calzones, la inseguridad está del cocol”.

-¡YA ESPERO con ansia la revocación de mandato!-.

-ESE DÍA me echo tres mezcales-.

-¡ORALE! -EXCLAMA doña Petra-, ¡yo lo acompaño!-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.