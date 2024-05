Mi Jardín de Flores

¿8M, el Waterloo de David, Rodrigo y Arturo?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nos sumamos a la exigencia de una justicia pronta y expedita, pero sobre todo con una eficiente posición proactiva, porque por lo regular son las familias de las desa- parecidas, tiene que ir dos pasos adelante con sistemas de inteligencia eficientes, es un asunto que no puede estar desarticulado de una inteligencia de estrategia nacional”: María Elena Ortega Cortés.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 12 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Sensor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿El 8M Podría ser el Waterloo del David, del Rodrigo y del ‘Yeneral’?

“MUY ALENTADORAS las declaraciones de la señorita abogada Mara Muñoz Galván, con respecto a la represión de policías contra mujeres feministas que llevaban a cabo un mitin en Plaza de Armas de la capital del estado, después de marchar por las principales calles del centro de la ciudad la tarde del pasado 8 de marzo.

“LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas (ONU), avanza en el seguimiento que le está dando al caso y van contra los autores materiales e intelectuales de la golpiza, arrastramiento y encarcelamiento de las mujeres feministas y de las periodistas que cubrían el evento aquel 8 de marzo, provocando repudio internacional, por la salvaje represión y encarcelamiento de mujeres y periodistas inocentes.

-¡AY, CÓMO me gustaría ver al David, al Rodrigo, al ‘Yeneral’, a las y los gorilas vestidos de policías, tras las rejas del Penal de Cieneguillas; ese día me sentiría tan feliz, que regalaría toda la fruta a mis marchantas-.

-NAAA… ESO no pasará, lo que sí quedará de manifiesto es que David Monreal es un represor, peor que su hermano Ricardo; los Monreal con poder son muy peligrosos y super corruptos, la prueba está ante los ojos de todos los zacatecanos con socios y consorcios por todos lados y cada uno con su historia de represión: Ricardo, represor de estudiantes, David golpeador de mujeres-.

-YO ESPERO que se haga justicia para que esa cobarde represión y abuso de poder no se vuelva a repetir, pues como bien lo dice la señorita abogada Mara Muñoz Galván:

‘NO SÓLO son hechos de tortura, por lo que se buscarán que se persiga como uno de los delitos más graves de ese día: la tentativa de feminicidio; actualmente hay 11 denuncias presentadas por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, tentativa de feminicidio, tortura y abuso de autoridad, entonces desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, le han dado seguimiento como se comprometieron el 12 de marzo, para reunirse no solamente con las víctimas de la represión del 8 de marzo sino también con las autoridades de la Fiscalía.

‘ENTONCES LA Secretaría de Seguridad Publica, la Dirección de Seguridad Vial, las policías municipales ofrecieron un informe de los policías que estuvieron desplegados en Plaza de Armas, sin embargo, el problema es que reportaron sólo mujeres y los videos nos dejan claro que no solamente fueron mujeres las que estuvieron ahí desplegadas.

No Paran los Asesinatos

-SON CHING… (censurado), ahora ya nadie es libre de tan siquiera ocurrir a un bar a echarse un mezcalito, porque existe el inminente riesgo de que le den a uno chicharrón a balazos dentro de la cantina, como le sucedió a un compa ayer sábado en los primeros minutos del día, a eso de las 0:30 horas.

ÉL Y OTRO amigo estaban en céntrica taberna de la cabecera municipal de Guadalupe, cuando llegaron dos matones a sueldo y los acribillaron a balazos, uno murió al instante y el otro fue trasladado rápidamente al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras hacen todo lo humanamente posible para rescatarlo de las garras de la muerte.

HORAS DESPUÉS, a eso de las 6:00 de la mañana, una pareja viajaba en un flamante carro Hyundai, cuando fueron alcanzados por criminales armados, que los golpearon y robaron sus objetos personales, les quitaron las llaves del automóvil, los obligaron a caminar por la carretera en sentido opuesto y los hijos de la ching… (censurado) le prendieron fuego al automóvil, dejándolo completamente inservible-.

-¡SANTO DIOS, que individuos tan malos!, ¿para qué quemar el vehículo y golpear a la pareja, si ya les habían robado sus pertenencias? Eso lo hacen para generar miedo, ¿qué culpa tiene la ciudadanía, de los problemas que tengan los malos organizados e ‘inteligentes’ con don David? Que ellos arreglen sus diferencias pero que no se metan con el pueblo, eso es pecado mortal-.

-TAMBIÉN LE robaron su carro al Tito Méndez, candidato del PES-PT-Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de Guadalupe, y le prendieron fuego al vehículo, aunque él cree que fue por cuestiones políticas, al calor de la lucha electoral.

Y no Cesan las Desapariciones Forzadas

HOY DOMINGO nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su servicio a la sociedad, publica las Cédulas de Búsqueda de: YARETZY AGUILAR MACÍAS de 19 años, desaparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 4 de mayo del presente año, y DELFINO ACOSTA MEZA de 50 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de mayo de 2024.

¿QUÉ LES parece ‘El Año de la Paz 2024 Zacatecas’?

-ES UNA burla al pueblo de Zacatecas, ya lo dijo la señorita senadora Claudia Edith Anaya Mota: ‘la paz no se da por decreto’ y don David no se cansa de mentir, que Dios me perdone, pero yo creo que ni en su casa existe la paz y la tranquilidad-.

-PUES NO: uno de sus hijos está denunciado como el que encabezó la golpiza con pies y manos en contra del estudiante de preparatoria, Jorge Iván Ávila Correa, quien murió días después en un hospital a causa de la cobarde agresión, asesinato que continúa impune.

OTRO CASO que le ha de quitar el sueño y remordimiento de conciencia, por proteger de la cárcel a sus íntimos amigos: Julio César Chávez Padilla y la esposa ‘Susy’, prófugos de la ley y la justicia, acusados de asesinar a balazos al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego el 31 de diciembre de 2022, primo del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien nunca se ha expresado al respecto, por la amistad que le une a los hermanos Monreal, seguramente.

NO DETENER y encarcelar a Alex Tello Cristerna, exgobernador de Zacatecas, acusado por el propio David Monreal, de haber desaparecido 2 mil 900 millones de pesos en su último año de gobierno.

BRINDARLE IMPUNIDAD a su examigo del alma, Benjamín Medrano Quezada, excoordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, acusado por la propia secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, de haber defraudado a la Fenaza con 60 millones 100 mil pesos, en el último año al frente de esa paraestatal.

SU CONCIENCIA no debe dejarlo en paz por tanta impunidad brindada a asesinos, ladrones y defraudadores, después de haber jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, además de que no ha sabido gobernar-.

-PUES EL tiempo corre inexorablemente y, el David, en menos de cuatro meses, cumplirá la primera mitad de su sexenio caminando como los cangrejos: para atrás y com muchas broncas de inseguridad, asesinatos, desapariciones, extorsiones, corrupción e impunidad-.

-¿CUÁNDO NOS íbamos a imaginar que estaríamos peor que con el ¿RaTello?-.

-¡NUNCA!, POR eso todo Zacatecas exige la Revocación de Mandato de David Monreal-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.