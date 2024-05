Mi Jardín de Flores

¿Para Cuándo la Revocación de Mandato?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Resulta inaceptable el menosprecio, el maltrato, el ignorar el reclamo de las víctimas, porque las madres buscadoras y las familias buscadoras también son víctimas por el sufrimiento que conlleva, y la autoridad ha sido omisa y falta de sensibilidad en su atención. Esto tiene que parar y darle un vuelco para ponerlas en la prioridad en la atención’: Amalia García Medina.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Martes 14 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Morena, el Partido del Pueblo, Secuestrado en Zacatecas

-¡AVE MARÍA Purísima!-.

-¡SIN PECADO concebida!-

-CUÁNTA RAZÓN tiene el joven diputado Xerardo Ramírez Muñoz, al asegurar que en Zacatecas, nuestro partido está secuestrado-

-AHORA SÍ que, Xerardo Ramírez -tercia don Roberto-, habló sin tapujos al denunciar en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que Morena está secuestrado por el cártel de los hermanos Monreal, así lo expresó claro y de frente:

‘MORENA ESTÁ secuestrado por un grupo de personas que no traen consigo la voz del pueblo, por el contrario, están traicionando al pueblo de Zacatecas por todas las acciones y por toda la crisis de violencia que se está viviendo en la entidad.

‘DAVID MONREAL -subrayó el diputado petista- es el peor gobernador del país, y si México tuviera 50 gobernadores, David sería el número 50 con la peor evaluación nacional, es la peor administración, es el peor gobernador que ha tenido Zacatecas en toda la historia, por tal motivo es necesario buscar el proceso de consulta popular y pedirle la renuncia al gobernador; y si no se da, el gobernador debería renunciar si tuviera un poquito de ética, David Monreal tendría que renunciar’.

-¡SANTO DIOS!, yo recuerdo que el joven Xerardo Ramírez, en campaña apoyo a don David, ¿qué pasaría?-.

-PUES QUE el David se volvió loquito-.

La Reina, el Antro de Benjamín Medrano

“Y ADEMÁS lo que sucedió con la mayoría que lo apoyamos: el fresnillense se subió al ladrillito, le dijimos hola, y se mareó, volviéndose ojete, esto me lo dice 99.99% de mis amigos y conocidos; ya hasta andan diciendo de que Sarita ya no lo aguanta, pues el David anda en un plan súper mamón, y eso que ya está por cumplir tres años de inquilino en la casa de los perros, aniversario que -me dicenpiensa celebrar en grande en el tugurio ‘La Reina’, que el año pasado recuperó, de las manos de los prestadores del Benjamín Medrano Quezada, que sigue sin dar señales de vida-.

“HOY POR la mañana me metí a su facebook, y el Benjas no ha posteado nada desde el 15 de junio de 2022, anunció:

‘NO TE pierdas el mejor Espectáculo Cómico y Musical. Pasarás una noche increíble con @joseluiszagaoficial en el mejor lugar @lareinashowcenter conoce la picardía y el buen humor con este gran Personaje’.

“ASÍ ANUNCIABA su antro ‘La Reina Show Center’, a los artistas José Luis Zagar y Juan Manuel ‘Paparazzi’; después llegó ‘Manotas’ y le quitó el antro que Benjamín, ‘con una serie de artimañas, tráfico de influencias y marrullerías’, se adjudicó, según lo dijo el propio David Monreal”.

-CUANDO BENJAMÍN Medrano, reaparezca, va a tener un fuerte agarrón con David Monreal, el cantante se sabe vida y milagros de los hermanos Monreal, saldrán chispas, caro le va a costar a David, haber exiliado a Benjamín de Zacatecas-.

-¿DÓNDE ANDARÁ, don Benjamín?-.

-EN UNA de las ultimas ocasiones en que la Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública estatal, habló sobre el Benjamín, dijo que lo habían sorprendido en Tijuana, que no lo aprehendieron porque el hombre estaba amparado, después de eso ya no recuerdo haber oído nada más, lo único que trascendió es que el David, le sacó al parche porque él sabe muy bien que el Benjamín le sabe muuuchos secretos no aptos para menores-.

-DAVID SABE muy bien que Benjamín no es una perita en dulce, y que como buen gay que es y presume, es muy vengativo, y ahí está la prueba con el tugurio de La Reyna, cuando Benjamín supo que se lo iban a quitar, lo desmanteló todo: quitó puertas, ventas, plafones, todo destruyó, poco faltó para poner ahí una bomba y que todo se lo llevara al carajo-.

“UNA COSA es cierta: para eso de los espectáculos, Benjamín es muy listo y está muy bien relacionado: Ricardo fue el primer gobernador que lo contrató, como presidente de la Feria Nacional de Zacatecas, pero lo cachó haciendo sus movidas y lo corrió, luego se fue a Nayarit y años después David, cuando era alcalde de Fresnillo, lo rescató para darle el cargo de presidente del Patronato o algo así, de la Feria del Mineral, donde David se empachó comiéndose a las artistas que le gustaban, gracias a que Benjamín se las conseguía; claro, con una lana que los fresnillenses pagaban con sus impuestos.

“ASÍ LAS cosas, yo creo que no habrá final feliz para ninguno de los dos: ambos se saben muchos secretillos no aptos para menores de edad y políticos honestos-.

Amalita Coincidió con Nosotros: “Es la Impunidad”

“HOY MARTES, nuestra compañera Nallely de León Montellano, entrevistó a la exgobernadora Amalia Dolores García Medina, quien a pregunta expresa contestó:

‘MÁS DE 90% de los delitos se mantiene en la impunidad’, sentenció palabras más, palabras menos, lo que demuestra que Amalita coincide con nosotros y con la inmensa mayoría de los zacatecanos; además de poner en dedo en la llaga en torno a las desapariciones de personas, que agravan la inseguridad, ante el valemadrismo del David Monreal, que ignora el problema y a las madres buscadoras:

‘NO ES posible -subrayó la exgobernadora- que una madre pueda tolerar que no se encuentre a su ser querido ya sea con vida o encontrar el cuerpo para velar a sus hijos y poder honrar a sus desaparecidos, lo que es un derecho humano fundamental.

‘RESULTA INACEPTABLE el menosprecio, el maltrato, el ignorar el reclamo de las víctimas, porque las madres buscadoras y las familias buscadoras también son víctimas por el sufrimiento que conlleva, y la autoridad ha sido omisa y falta de sensibilidad en su atención. Esto tiene que parar y darle un vuelco para ponerlas en la prioridad en la atención’.

-¿ATENCIÓN?, QUÉ va, a don David no le interesan los problemas del pueblo, lo único que le satisface es como acrecentar su patrimonio, pues está empeñado en ser más rico que su hermano don Ricardo; eso es lo que se oye en todo Zacatecas.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.