“Cada día se Agrava más la Violencia y la Inseguridad”

A los Jóvenes los Está Reclutando el Narco: Adame

Por Miguel Alvarado Valle

Faustino Adame Ortiz, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), calificó la inseguridad del estado como muy grave, debido a que el gobierno no tiene la voluntad de atender las principales necesidades de la ciudadanía. En medio de un ambiente tenso y marcado por la violencia e inseguridad, Adame Ortiz expresó su preocupación por los últimos hechos de violencia que se han registrado.

“Hay estados que están en una situación grave por la inseguridad, Zacatecas no es la excepción, en el estado tenemos aproximadamente 30 años que está la lucha contra la inseguridad y no ha disminuido, desgraciadamente esto no baja”.

Destacó que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, donde la violencia y los enfrentamientos son recurrentes, además, resaltó que la falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha dejado a la población en una situación vulnerable.

Asimismo, mencionó que la inseguridad no sólo afecta la vida de los ciudadanos, sino que también impacta negativamente en la economía y la calidad de vida en general.

“Hay estadísticas que las tienen mal o no quieren dar a conocer la verdadera situación de Zacatecas, pero nosotros los ciudadanos lo estamos viviendo actualmente, no es necesario sacar estadísticas sino que día con día se ve cómo está la situación”.

Enfatizó que la situación se ve agravada por la falta de atención a las comunidades afectadas, que quedan abandonadas a su suerte, “a nuestros jóvenes los están reclutando para la delincuencia organizada”.

A pesar de las reuniones periódicas entre las autoridades y la sociedad, mencionó que la situación de seguridad sigue siendo un problema sin resolver.

Por otro lado, destacó la falta de transparencia y la ausencia de estadísticas confiables, lo cual dificulta la evaluación precisa del problema, también comentó que la corrupción también juega un papel importante en el gobierno.

Además, resaltó que el desempeño del gobernador David Monreal Ávila no ha tomado enserio la situación en la entidad en todos los rubros, incluyendo la falta de apoyo al campo, la falta de empleos, la necesidad de vivienda y el nulo desarrollo económico.

Indicó que la negligencia en el sistema de salud agrava aún más la situación, con centros de salud abandonados y escasez de personal y medicamentos, así como la falta de acceso a servicios médicos adecuados dejando a la población vulnerable y desamparada.

Finalmente manifestó que el gobierno estatal debe tomar medidas urgentes para abordar estas cuestiones y brindar soluciones tangibles para la población.