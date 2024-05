Celebra Carlos Peña la Aprobación de la Ley de Revocación de Mandato

“Es Preocupante la Desaparición de Personas y Tanta Inseguridad”

Por Nallely de León Montellano

Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, comentó a Página 24 Zacatecas que existe gran preocupación por todo lo que acontece en la entidad, por lo que celebró la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato en Zacatecas.

En este sentido, señaló que “esto nos permite que sea una herramienta que se pueda utilizar cuando así sea necesario; una vez resuelta la elección del 2024, empezar a focalizar donde se puede llevar a cabo este tipo de ejercicio; por supuesto que, en el caso del gobierno del estado, es necesario evaluar la situación en la que estamos, y si esto se pudiera aplicar, claro que se debiera de hacer”.

Agregó que es preocupante todo tipo de delitos que se están cometiendo en Zacatecas, incluyendo el tema de la desaparición de personas, cuya cifra ha ido en aumento los últimos meses, por lo que, lamentó, que actualmente se respira un ambiente de decepción y desesperación por la realidad que aqueja al estado de Zacatecas.

“Hay muchas familias que han perdido a un ser querido, que no están atendidas, al menos una audiencia en la que les permitan actualizar cual es la circunstancia; no podemos seguir esperando a que vengan candidatos y candidatas para que se les busque escuchar y atender, hoy la realidad nos dice que hay muchos temas por atender en Zacatecas, pero si no se escucha, difícilmente se va a resolver”, señaló.

En este contexto, dijo que el llamado a autoridades y partidos políticos es a escuchar y a tender a maestros, campesinos, trabajadores del sector salud que se encuentran desesperados debido a la falta de atención a sus problemáticas, lo cual ventila la realidad de Zacatecas en la que, dijo, nada está bien.

Finalmente, también hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan efectivo su derecho al voto en las próximas elecciones, con la finalidad de que puedan elegir conscientemente a sus representantes populares, quienes en su momento habrán de atender las necesidades y problemáticas ciudadanas.