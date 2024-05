Roberto Luévano Acusa a Pepe Saldívar de la Arbitraria Destitución de la Contralora

“La Alcaldía de Guadalupe Nada en la Corrupción”

Por Miguel Alvarado Valle

En rueda de prensa, Roberto Luévano Ruiz, candidato a presidente municipal de Guadalupe por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, responsabilizó a José Saldívar, actual alcalde sustituto del municipio, de la destitución de la contralora Natalia del Muro Quiñones.

“El responsable material e intelectual es el actual candidato a presidente municipal de Morena, hablamos de Pepe Saldívar. Su interés es cuidar y tapar los hoyos porque les molestó clarificar los temas de la agenda y sacar a lo que les estorba para arreglar la corrupción que tienen”, apuntó.

Natalia del Muro Quiñones, extitular de la Contraloría Municipal de Guadalupe señaló a Gilberto Zapata Castañeda, secretario de la Tesorería y Finanzas, así como a Tereso Hernández Escareño, secretario de Gobierno Municipal y encargado del Despacho del Presidente Municipal, como responsables de cualquier perjuicio que pudieran sufrir ella o su familia.

Junto a ella, le acompañaron dirigentes, diputados y candidatos del PRI, PAN y PRD, destacando que fue destituida después de que fuera víctima de acoso laboral, pues durante las últimas semanas se restringieron los recursos materiales para ejercer su trabajo, a fin de evitar se cumpliera con la indicación de la Legislatura y la Auditoría Superior del Estado (ASE) de hacer una revisión del uso de recursos públicos del Ayuntamiento de Morena en el proceso electoral.

“Debo decir que mi destitución no me resulta sorpresiva, pues desde hace unos meses he sido objeto de un intenso acoso laboral y personal por parte del grupo político que controla el municipio de Guadalupe, razón por la cual me vi obligada a presentar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, sendas denuncias por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y violencia política en razón de género”, señaló.

Carlos Peña Badillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI manifestó su solidaridad con la exfuncionaria y señaló que la destitución “no se puede tolerar”.

“Es una arbitrariedad a todas luces, no sólo se trata de la afectación a una mujer, que ha narrado las amenazas y el hostigamiento del que ha sido víctima, sino que se ha vulnerado la administración pública, el órgano interno de control lo tiene el PRI y no puede estar sujeto a capricho de nadie”, sentenció.

Peña Badillo, afirmó que el despido de Natalia del Muro tiene tintes electorales, asegurando que “son acciones desesperadas y arbitrarias. . . No es así como nos van a ganar y nos van a intimidar y esto es prueba de que saben que no van a ganar”.

Finalmente, Roberto Luévano, explicó que el Órgano Interno de Control tiene una labor fundamental en la fiscalización de los recursos públicos, por lo que resulta preocupante que en la recta final del proceso electoral, el Ayuntamiento deje sin titular a esta instancia que se encarga de la vigilancia.