Mi Jardín de Flores

Los Asesinatos no Paran

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘A pesar de las reuniones periódicas entre las autoridades y la sociedad, la situación de seguridad sigue siendo un problema sin resolver y se está agravando porque a nuestros jóvenes los están reclutando para la delincuencia organizada’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Jueves 16 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ineptos, Quieren Tapar el sol con un Dedo

MIENTRAS QUE el señor gobernador, don David Monreal Ávila, dilapida millones de pesos del erario, diciendo que la inseguridad va a la baja, don Faustino Adame Ortiz, el bien informado dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), asegura que ‘cada día se agrava más la violencia y la inseguridad’, además de que ‘a los jóvenes, los están reclutando los malos organizados e ‘inteligentes’.

QUÉ HORROR, ¿cómo fue posible que llegáramos a tanto, precisamente en lo que don David declaró como ‘El Año de la Paz en Zacatecas’, cuando gente como don Faustino Adame, que está muy bien informado, asegura que la violencia y la inseguridad van a la baja?

-SON JALADAS del David, Madre Teresa, el borrachín nos pretender vender un camello reumático; él mismo, ya desde hace tiempo, lo reconoció cuando dijo que los narcos eran muy inteligentes, aceptando así estar en desventaja, pues su gabinete carece de inteligencia, o me va usted a decir que el Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, es un nerd, cuando él fue el que orquestó la golpiza a las mujeres feministas y a las reporteras, el pasado 8 de marzo, cuando los gorilas vestidos de gendarmes, del ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, las golpearon, arrastraron, insultaron, amenazaron y encarcelaron?

“ESA ‘MADRIZA’ es histórica, y ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugrera), será vituperado cada 8 de marzo, al igual que el David Monreal y el yéneral Arturo Medina, tercia de ojetes, que pasarán al basurero de la historia; así es que cada 8 de marzo les van a llover acusaciones y mentadas de madre al por mayor, ese será su castigo de por vida; al tiempo.

Desbarajuste en las Arcas de Guadalupe

-YA LO decía yo: don José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe, que busca la reelección, está llevando a cabo una campaña electoral muy onerosa, y hoy la licenciada Natalia del Muro Quiñones, contralora municipal, quien fue destituida de su cargo, por no prestarse a actos de corrupción, me da la razón: bien dice el santo padre Amaro, que en esta vida hay tres cosas que no pueden ocultarse: lo tonto, lo enamorado y lo deshonesto.

“Y COMO la contralora Del Muro, halló muchísimas irregularidades, que no estaba dispuesta a callar, la cesaron, y ahora teme que le hagan más daño, por lo que responsabiliza a don Gilberto Zapata Castañeda, secretario de la Tesorería y Finanzas; a don Tereso Hernández Escareño, secretario de Gobierno Municipal y encargado del Despacho del Presidente Municipal, de cualquier perjuicio que pudiera sufrir ella y su familia.

-LO BUENO es que la Natalia del Muro no está sola, ya salieron a apoyarla el Roberto Luévano Ruiz, candidato a alcalde, y el Carlos Peña Badillo, presidente local del PRI, y varios panistas, perredistas y priístas, quienes la apoyarán con todo, ‘no es así como nos van a intimidar y esto es prueba de que saben que van a perder’, subrayó el Carlos Peña-.

-EL MUNICIPIO de Guadalupe hace agua, desde que se supo de que fueron el alcalde Julio César Chávez Padilla y su esposa ‘Susy’, quienes asesinaron al abogado Raúl Calderón Samaniego; la gente está muy indignada por haber tenido en la alcaldía a un asesino, y también con David Monreal que evitó su detención, porque bien pudo ponerle un cerco para que no escapara, pero el gobernador se hizo tarugo y lo dejó ir.

Su Inocencia, una Farsa

EL JULIO César, alegaba inocencia, pero el Fiscal Murillo mostró a diputados todas las pruebas, y fue así que le quitaron en fuero al homicida.

PERO RECUERDEN el oficio que el Julio César escribió y que envió a medios de comunicación, entre ellos a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, diciéndose inocente, ¡qué descaro lo que dijo en ese escrito!: ‘

RESPECTO A las acusaciones jurídicas por la comisión de presuntos delitos vertidas en contra de mi persona por algunos actores políticos, es mi decisión acompañado de mi condición y firmeza de inocencia, acudir a las instancias respectivas para plantear mi defensa sobre dichos señalamientos, de los cuales nada hay de cierto.

‘DEJARÉ EN claro ante la sociedad la veracidad de mis palabras, respaldadas en las evidencias de mis acciones. No podré evitar mencionar la tendencia que hay de las instancias que impulsan esta febril acusación, y la desventaja en la que me posiciona la conspiración en mi contra. Pero con la certeza de mi inocencia y con la fe en Dios, para que las cosas resulten bien, y como es debido, acudiré a desarrollar el que, espero, sea un debido proceso, y no solamente un trámite de linchamiento político sin sustento alguno.

‘CONSCIENTE ESTOY de que podría no ser el primer inocente en ser acusado de algo que no cometí, pero entiendo más mi responsabilidad de hacerle frente y seguir el ejemplo de afrontar una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos.

‘DE AHÍ en más, no veo otro motivo para esta actuación que hoy se pretende en mi contra. Aclaro que mi presentación ante la autoridad correspondiente para realizar las acciones jurídicas en mi beneficio, han sido determinadas en la conveniencia de mi defensa, y no a ningún otro señalamiento basado en las suposiciones dañinas de algunos.

‘SIN MÁS por el momento, estaré haciendo las aclaraciones y aportaciones de prueba pertinentes ante la instancia correspondiente para mantener la evidencia de mi inocencia’.

-ESTO FUE lo que escribió, luego el Julio César Chávez desapareció junto con su cómplice, la ‘Susy’, su esposa-.

-Y DESDE entonces, no se sabe nada de él, tampoco de su cómplice; cómo me gustaría entrevistar al exfiscal Murillo al respecto-.

-PARECIERA QUE al Julio César se lo tragó la tierra, por eso en Guadalupe tampoco quieren al David, por haber permitido la fuga de su íntimo amigo, al que todos señalaban como su Delfín-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.