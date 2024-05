Exigen Trabajadores del SITEZ Aumento Salarial de 10%: Rivera

Toman las Instalaciones de la Presidencia

Por Nallely de León Montellano

La mañana de este jueves, trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas adscritos al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), tomaron las instalaciones de la presidencia en exigencia de mejoras laborales mediante un aumento salarial de 10%.

Lo anterior debido a que, desde noviembre del año pasado solicitaron a las autoridades municipales que se efectuara dicho aumento, para lo cual les fue otorgado únicamente 4% de lo solicitado, más 200 pesos al bono de despensa, por lo que decidieron emprender una manifestación pacífica.

En este sentido, Alejandro Rivera Nieto, líder del SITEZ calificó como “indigno” el aumento de 4% “cuando el año pasado se dio 50% de aumento salarial a regidores y quedó en el Periódico Oficial de aquí de la presidencia, esto obedece a la manifestación que estamos haciendo para dignificar a los trabajadores, que se les dé un trato y un salario justo”.

Ante ello, señaló que una comisión fue atendida por la secretaria de gobierno Magdalena Beltrán, sin embargo, advirtió que no van a detener los actos de protesta hasta que puedan acceder a una mesa de diálogo mediante la cual las y los trabajadores afectados puedan ser escuchados y atendidos por las autoridades municipales.

“Esta es una manifestación que ya no va a parar, hasta en tanto no se dé una mesa de diálogo, estamos esperando, pero si no se da en ese sentido continuaremos manifestándonos parte del día, y en estos próximos días no se dejará la manifestación”, finalizó.