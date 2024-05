Mi Jardín de Flores

¿Dónde Quedó el Año de la Paz de Zacatecas?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites .

Los restauranteros exigimos seguridad para nuestros negocios.: Estela Cárdenas Vargas

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 17 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Dónde Quedó el año de la Paz?

¡AY, NO, cuánto derramamiento de sangre!, no cesan los homicidios dolosos, ¿a dónde iremos a parar con tanta violencia e inseguridad? -¡CON EL David, madre Teresa -contesta doña Petra-, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor!-.

-PUES como dice hoy viernes el encabezado de nuestro Diario Página 24: ‘En Zacatecas, ya ni el deporte se puede practicar’, pues tu vida corre peligro: ‘Lo asesinan dentro de un Rebote; dos más resultaron heridos’, esto ocurrió en Guadalupe, cuando matones a sueldo llegaron a un Rebote ubicado en la calle Santa María, colonia Bellavista, y a sangre fría balearon a tres personas: una murió en el lugar de los hechos, y los otros dos fueron hospitalizados. .

UNO DE los hospitalizados probablemente murió más tarde, pues el Gobierno de México, en su informe diario, reporta 2 (dos) asesinatos, no uno como lo boletinaron a la prensa y otros medios de comunicación.

.-LO QUE quiere decir que el David continúa metiendo cadáveres en el clóset, para engañar a los zacatecanos, ocultando la realidad de tantos asesinatos-.

-ES CORRECTO, doña Petra, mire, aquí dice, Informe del Gobierno de México : Zacatecas 2 asesinatos, 16 de mayo de 2024; pinche costumbre de esconder cadáveres, pero nada oculto hay bajo el sol-.

-ENTONCES ayer jueves no fue una persona, sino dos a quienes les arrancaron la vida en Guadalupe, Zacatecas-.

-ES CORRECTO, y en pleno ‘Año de la Paz’, ese David ya ni la burla perdona, se pitorrea de la inteligencia de los zacatecanos; lo mejor sería que pidiera licencia y se regresara a su rancho, del que jamás debió de haber salido, o quedarse en el Mineral, a seguir vendiendo aguas frescas-.

Los Restauranteros Están con el Jesús en la Boca

DOÑA Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara de la Industria de restaurantes y Alimentos, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, dice estar sumamente preocupada por la espiral de violencia e inseguridad: tres homicidios dolosos en dos días en dos restaurantes bar: Dos en ‘Los Cotorritos’, en pleno Centro Histórico en Zacatecas, y otro en un negocio similar en el centro de la ciudad de Guadalupe.

ENTONCES, la señora empresaria, pide al gobernador don David Monreal, seguridad para los restaurantes afi liados a la CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos), porque no sólo es la violencia y la inseguridad, sino la falta de personal”.

-MMM… no lo dijo pero me imagino que muchos trabajadores y empleados buscan otro trabajo porque laborar en bares, restaurantes y antros, es muy peligroso porque en cualquier momento pueden llegar esos sujetos y balear a quienes encuentren, lo que si dejó en claro es la falta de personal: ‘Ahorita -dijo- a todos nos falta un mesero,un chef, un cocinero, un barman y hasta un barista’.

-PUES ojalá y don David se aplique, y cumpla sus promesa de regresarnos la paz y la seguridad, ¿no quería ser gobernador? Pues ya lo es y está próximo a cumplir tres años en el cargo y sigue inédito-.

-FALTAN MENOS de cuatro meses para llegar a mitad del camino, yo creo que ya es hora de dejar de hacerle tanto al güey-.

También la Canaco Exige Seguridad

-PARA JESÚS Gabriel López del Bosque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas, la inseguridad en Zacatecas es un tema que preocupa a los comerciantes y pega bastante fuerte: la situación de las carreteras está complicada; la inseguridad nos está golpeando bastante fuerte a comerciantes en Zacatecas, dijo en entrevista para nuestro Diario-.

-Y ESO que están organizados y están llevando a cabo juntas de participación ciudadana para abordar de manera integral el problema de inseguridad, según declaró a nuestro compañero Miguel Alvarado Valle-.

¿Pues no que muy Gallito?

-NO VI EL debate de los candidatos al Senado de la República, pero leí en nuestro Diario Página 24, que el Saúl Monreal no asistió, yo creo que le sacó al parche porque el Miguel Torres Rosales y la Claudia Edith Anaya Mota, se lo hubieran comido vivo, si el David es malo para debatir, el Saúl le dice quítate que ai te voy, voy más al Monris, ese sí sabe debatir, no sus hermanos, por eso yo creo que el Miguel y la Claudia van adelante en las encuestas, además de que el Saúl está muy desgastado por el pésimo gobierno que hizo en Fresnillo-.

Cómo son Mentirosos: ¿5 mil empleos?

-NO SÉ si reír o llorar: el secretario de economía, el Rodrigo Castañeda Miranda, anda como gallina clueca, presumiendo que la minera canadiense, Pan American Silver, va a invertir en Zacatecas dos mil 800 millones de dólares, con los que creará cinco mil nuevos empleos en 2025.

YO CREO que el Rodrigón se orinó fuera de la bacinica, y sólo fue para amortiguar el trancazo de que Zacatecas -como lo publica hoy viernes nuestro Diario Página 24- ocupa el último lugar a nivel nacional en la variación anual de patrones nuevos registrados ante el IMSS, por delegación estatal abril 2024, con menos 2.81%, o sea: nos está llevando la tostada y estos infelices jugándonos bromas; hablan de empleos como si de asesinatos y desapariciones forzadas fueran, ¡miserables!.

-ESTO ES otra de las monrealadas de David, yo creo que andaba borracho o bien pacheco-.

-¡DÚDELO!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.